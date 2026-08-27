Maia Sandu și Nicușor Dan, împreună la parada de Ziua Independenței R. Moldova: “Suntem mai puternici atunci când nu suntem singuri”

REPUBLICA MOLDOVAROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, alături de președintele României, Nicușor Dan, la parada militară dedicată împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Maia Sandu a subliniat că parada a evidențiat modernizarea instituțiilor care au misiunea de a proteja țara, precum și apropierea acestora de standardele europene.

„Evenimentul a arătat cât de mult s-au modernizat în ultimii ani instituțiile care au misiunea de a ne proteja. Avem oameni tot mai bine pregătiți, echipamente moderne și structuri care s-au desprins de vechile standarde sovietice, fiind acum capabile să coopereze cu colegii din statele europene. Putem să ne mândrim cu cei care au grijă să fim în siguranță”, a transmis Maia Sandu, pe Facebook.

 

Președinta Republicii Moldova a subliniat că securitatea este o condiție pentru păstrarea păcii și a anunțat continuarea investițiilor în acest domeniu și consolidarea parteneriatelor externe.

„O Moldovă pașnică are nevoie de o Moldovă capabilă să-și apere pacea. De aceea, continuăm să investim în securitate și să ne întărim parteneriatele”, a afirmat Maia Sandu.

La parada militară au participat și militari din Cehia, Franța, Germania, Italia, Lituania, Polonia, România, Statele Unite ale Americii și Ucraina.

„Mă bucur că ne-au fost astăzi alături militari din state prietene — Cehia, Franța, Germania, Italia, Lituania, Polonia, România, Statele Unite ale Americii, Ucraina. Prezența lor ne-a amintit că suntem mai puternici atunci când nu suntem singuri”, a transmis președinta Republicii Moldova.

Împlinirea a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova este marcată la Chișinău în prezența președinților României și Ucrainei, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski.

Cei trei șefi de stat participă la o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei. Seara, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski se vor adresa cetățenilor în Piața Marii Adunări Naționale.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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