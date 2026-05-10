Maia Sandu și președintele Ciprului au celebrat Ziua Europei în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, “plină de tineri moldoveni care cred în Europa”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit sâmbătă la Chișinău, de Ziua Europei, pe omologul său cipriot, Nikos Christodoulides, a cărui țară deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026.

A fost prima vizită bilaterală a unui președinte al Ciprului în Republica Moldova și s-a încheiat cu participarea celor doi șefi de stat la un un concert în Piața Marii Adunări Naționale de Ziua Europei.

„De Ziua Europei, o piață plină de tineri moldoveni care cred în Europa. Alături de Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides — țara care deține Președinția Consiliului UE — am sărbătorit împreună Europa: proiectul de pace din care Republica Moldova este hotărâtă să facă parte. Și muncim pentru asta în fiecare zi”, a scris Maia Sandu, pe Facebook.

„Mă bucur că vizita Dumneavoastră vine într-un moment important — Cipru exercită Președinția Consiliului Uniunii Europene, iar Republica Moldova este hotărâtă să facă pași fermi în parcursul european în această perioadă”, a declarat Maia Sandu în cadrul conferinței de presă comune.

Cei doi șefi de stat au discutat despre extinderea Uniunii Europene ca răspuns strategic la amenințările regionale, despre următorii pași în procesul de aderare a Republicii Moldova la UE și despre aprofundarea parteneriatului bilateral.

Șefa statului a reiterat că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă cel mai important proiect național de la obținerea independenței. „Pentru noi, aderarea la UE este și o strategie de supraviețuire, într-un context în care un agresor continuă să ne amenințe suveranitatea. Republica Moldova își dorește să facă parte din proiectul de pace care este Uniunea Europeană”, a subliniat Maia Sandu.

În cadrul întâlnirii, Președinta și-a reafirmat sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ciprului, precum și pentru reunificarea sa în conformitate cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU. „Cipru știe ce înseamnă să îți fie amenințată suveranitatea — și știe, de asemenea, ce înseamnă să faci parte dintr-o familie puternică”, a remarcat șefa statului.