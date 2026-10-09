Maia Sandu și secretarul general adjunct NATO, discuții la Chișinău despre apărare și amenințările hibride: “Ați arătat lumii că un stat mic nu se teme de nimeni”

Corespondență din Chișinău

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și secretara generală adjunctă a NATO, Radmila Šekerinska, au discutat vineri, la Chișinău, despre aprofundarea cooperării în domeniul apărării, combaterea amenințărilor hibride și situația de securitate regională. În cadrul Moldova Security Forum 2026, oficialul NATO a apreciat reziliența Republicii Moldova în fața ingerințelor Rusiei, subliniind că experiența țării este valoroasă pentru întreaga Alianță Nord-Atlantică.

În discuția cu Maia Sandu, șefa statului a apreciat sprijinul NATO și al statelor aliate pentru modernizarea Armatei Naționale, consolidarea securității cibernetice și creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride. Cele două oficiale au abordat, de asemenea, situația de securitate din regiune, contribuția Republicii Moldova la securitatea Ucrainei și a Europei, precum și parcursul european al țării.

Potrivit Președinției de la Chișinău, discuția a evidențiat valoarea lecțiilor învățate de Republica Moldova în limitarea ingerințelor Rusiei în alegeri, experiență relevantă și pentru statele membre NATO.

Radmila Šekerinska: Lecțiile Republicii Moldova sunt valoroase pentru NATO

În discursul susținut la Moldova Security Forum 2026, Radmila Šekerinska a evidențiat presiunile exercitate de Rusia asupra Republicii Moldova de-a lungul anilor, de la campanii de dezinformare și cumpărarea voturilor până la atacuri cibernetice și șantaj energetic.

„Ați arătat lumii că un stat mic nu se teme de nimeni”, a declarat oficialul NATO, apreciind curajul și ingeniozitatea cetățenilor moldoveni în fața tacticilor de presiune rusești.

Šekerinska a avertizat că multe dintre amenințările hibride cu care se confruntă în prezent statele membre ale Alianței au fost experimentate deja de Republica Moldova. Ea a susținut că Rusia își intensifică acțiunile hibride împotriva aliaților, pe fondul eșecurilor sale militare în Ucraina.

Oficialul a reafirmat sprijinul NATO pentru Republica Moldova și a evidențiat contribuția Alianței la consolidarea capacităților de apărare ale țării prin Inițiativa de Consolidare a Capacităților de Apărare (DCBI). Potrivit acesteia, Republica Moldova este cel mai mare beneficiar al inițiativei, primind aproape 50 de milioane de euro pentru modernizarea echipamentelor militare, securizarea depozitelor de muniții și consolidarea apărării cibernetice.

Sprijinul a inclus și dezvoltarea capacităților de securitate cibernetică, prin crearea unei facilități dedicate la Universitatea Tehnică a Moldovei și a unei echipe de răspuns la incidente cibernetice în cadrul forțelor armate.

Contribuția Republicii Moldova la securitatea europeană

Secretarul general adjunct a NATO a subliniat că parteneriatul dintre Alianță și Republica Moldova presupune și o contribuție activă a Chișinăului la securitatea europeană. Un exemplu în acest sens este participarea militarilor moldoveni la misiunea KFOR din Kosovo, alături de forțele aliate.

Totodată, experiența Republicii Moldova în contracararea amenințărilor hibride oferă lecții pe care NATO le analizează și le integrează în propriile strategii de apărare.

„O Republică Moldova puternică, stabilă și rezilientă contribuie la stabilitatea și reziliența NATO”, a afirmat Radmila Šekerinska.

Oficialul a reiterat, de asemenea, că Alianța respectă pe deplin statutul de neutralitate constituțională al Republicii Moldova, subliniind că suveranitatea națională și dreptul fiecărei țări de a-și alege propriul viitor reprezintă principii fundamentale pentru NATO.

Republica Moldova cooperează cu Alianța Nord-Atlantică din 1994, când a aderat la Parteneriatul pentru Pace. Din 2025, relația se desfășoară în baza Programului de parteneriat individual adaptat (ITPP) pentru perioada 2025–2028, care a înlocuit Planul individual de acțiuni al parteneriatului (IPAP), aplicat din 2006.