Maia Sandu solicită susținerea Parlamentului European pentru ca R. Moldova să înceapă cât mai repede negocierile de aderare la UE

Republica Moldova este o țară cu inimă mare care privește către Uniunea Europeană ca la casa ei, iar din acest Parlamentul European o susține să implementeze reformele necesare pentru a putea intra în UE, a declarat, vineri, la Chișinău, președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul unei conferințe de presă comune cu șeful statului, Maia Sandu.

”Europa vă este alături și vom fi alături în continuare. Vom fi puternici și uniți în convingerile noastre. Vom face acest lucru atunci când vorbim despre energie, ajutând R. Moldova să își diversifice aprovizionarea cu resurse energetice pentru a preveni destabilizările. Mai multe țări, România, Grecia și Slovacia au făcut deja anumiți pași și vom continua să asigurăm stabilitatea aprovizionării cu resurse energetice. Situația economică este dificilă, dar am oferit susținere și vom continua să oferim susținere prin intermediul mijloacelor financiare dar și prin intensificarea conexiunilor de transport și a schimburilor comerciale. Din partea Parlamentului European, vă asigur că suntem gata să facem mai mult. R. Moldova este o țară cu inimă mare, care se modernizează. Ea aparține familiei europene” a declarat Metsola, citată de deschide.md.

Ea a vorbit și despre riscurile de securitate cu care se confruntă R. Moldova, provocate de invazia rusă în Ucraina, dar și de dezinformare și propagandă, iar Maia Sandu a ținut să-i mulțumească Robertei Metsola și Parlamentului European pentru șansa oferită R. Moldova de a deveni parte a familiei europene.

“Parlamentul a fost prima instituție care a spus clar și tare că ne susține statutul de țară candidată. Am ales aderarea ca o cale spre libertate. Va necesita munca și cooperare. Vă mulțumesc pentru șansa de a deveni parte a Uniunii Europene. Acest sprijin a venit prin aprobarea programelor de finanțare. Deputații europeni ne-au fost mereu alături când grupări oligarhice au vrut sa submineze visul european”, a spus președinta Republicii Moldova, conform Știrile TVR.

Separat, într-un mesaj pe Twitter, Roberta Metsola i-a transmis Maiei Sandu că prin leadership-ul ei știe “că viitorul Moldovei și al UE va fi unul comun”.

Thank you @sandumaiamd for your very warm welcome in Chișinău. It is great to be with you in Moldova today.

With your leadership I know that the future of Moldova and the EU will be a shared one.

Europe stands with Moldova.

🇪🇺🇲🇩 pic.twitter.com/Yz3TCgrGzb

— Roberta Metsola (@EP_President) November 11, 2022