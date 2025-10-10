REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu susține sâmbătă un discurs despre “apărarea democrațiilor” la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa sâmbătă, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția, unde va susține un discurs despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre lecțiile învățate de Republica Moldova în cadrul ultimelor scrutine, informează Președinția de la Chișinău într-un comunicat.
Evenimentul va fi deschis de secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, și de președinta Comisiei de la Veneția, Claire Bazy-Malaurie, în prezența președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella.
La festivitate vor participa, de asemenea, președinta Republicii Macedonia de Nord, Gordana Siljanovska-Davkova, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Italiei, Antonio Tajani, precum și alți oficiali de rang înalt.
Comisia de la Veneția, denumirea completă fiind Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept, este un organ consultativ al Consiliului Europei, specializat în drept constituțional. A fost înființată în 1990 după căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est, pentru a sprijini noile democrații în elaborarea constituțiilor și a cadrului legal care să respecte principiile statului de drept, democrației și drepturilor omului.
Sediul Comisiei se află la Veneția, Italia, iar componența sa include experți independenți în drept constituțional proveniți din cele peste 60 de state membre, inclusiv Republica Moldova.
Republica Moldova își redefinește securitatea: Investiții, tehnologie și parteneriate europene pentru o armată mai puternică
Republica Moldova trece la un nou model de securitate și protecție națională, bazat pe profesionalizarea Armatei Naționale, digitalizarea proceselor militare și alinierea la standardele europene, menținând, totodată, o abordare exclusiv defensivă, relatează Radio Moldova, citat de Agerpres.
Noua Strategie militară pentru perioada 2025-2035, aprobată miercuri de guvernul premierului Dorin Recean, prevede reorganizarea structurii de forțe, modernizarea echipamentului, dezvoltarea apărării aeriene și cibernetice, precum și majorarea treptată a bugetului apărării până la 1% din PIB până în 2034, cu o utilizare eficientă și transparentă a fondurilor.
Strategia include 12 domenii prioritare, de la apărare aeriană și război electronic, la sustenabilitate, formarea conducătorilor militari și comunicare strategică.
Ea actualizează documentul din 2018 și a fost elaborată în contextul provocărilor de securitate generate de războiul din Ucraina și de amenințările hibride din regiune. În strategie se afirmă că războiul din Ucraina a impus o reevaluare profundă a domeniului apărării, menționându-se amenințări concrete precum posibila extindere a agresiunii militare, prezența trupelor ruse în regiunea transnistreană, atacurile informaționale și cibernetice sau proliferarea armelor și a tehnologiilor militare moderne.
„Strategia definește politici de securitate militară pe termen lung, fiind aliniată cu Strategia securității naționale, cu Strategia națională de apărare, precum și cu tot cadrul normativ în vigoare”, a menționat la ședința guvernului ministrul apărării, Anatolie Nosatîi.
Premierul Dorin Recean a declarat că dezvoltarea armatei naționale este o prioritate a guvernului în pofida criticilor unor politicieni care se opun investițiilor în apărare. El a spus că aceleași persoane „au menținut armata națională în mizerie și dezordine timp de zeci de ani” și că un stat slab din punct de vedere militar devine vulnerabil în fața unui agresor.
„Ei ridică în slăvi Kremlinul, dar uită să spună că acesta cheltuiește 7% din PIB pentru războaie și 32% din buget. Asta înseamnă că fiecare al treilea dolar din bugetul Kremlinului merge să omoare copii, tineri și oameni în Ucraina”, a afirmat Recean, adăugând că guvernul de la Chișinău va continua să „investească în oameni și în armata națională” pentru a consolida securitatea țării.
Strategia reafirmă neutralitatea constituțională a R. Moldova, dar nu exclude cooperarea internațională. Neutralitatea, se precizează în document, „nu înseamnă izolare sau renunțare la autoapărare, ci obligă statul să adopte toate măsurile necesare, inclusiv de ordin militar, pentru a asigura independența și securitatea țării”.
Modelul este similar cu cel din Austria și Irlanda, unde participarea la exerciții și misiuni internaționale este compatibilă cu statutul de neutralitate atât timp cât nu implică alianțe de apărare reciprocă.
Printre cele mai importante direcții de acțiune figurează reorganizarea structurii de forțe, profesionalizarea personalului militar, modernizarea echipamentului și digitalizarea lanțului de comandă. Vor fi dezvoltate capacități de supraveghere și reacție aeriană, sisteme de detectare și recunoaștere (ISTAR), precum și structuri de război cibernetic menite să protejeze infrastructura militară și critică a statului. Armata va trece la un sistem modern de comandă, control și comunicații (C4), iar procesul de instruire va fi aliniat la standardele occidentale.
Potrivit Radio Moldova, strategia aliniază Republica Moldova la arhitectura de securitate și apărare a Uniunii Europene. R. Moldova își propune să participe la misiuni internaționale de menținere a păcii sub egida UE, ONU și OSCE, dar și să își consolideze parteneriatele strategice cu România, Ucraina și alte state membre UE.
Totodată, documentul prevede dezvoltarea industriei de apărare, modernizarea infrastructurii militare și digitalizarea completă a proceselor de mobilizare și gestiune a rezerviștilor.
Fondurile vor fi direcționate cu prioritate către achiziționarea de echipamente moderne, instruirea militarilor, digitalizare și infrastructură logistică.
Procesul de implementare va avea loc în trei etape: 2025-2027 – investiții în infrastructura de bază și pregătirea personalului; 2028-2031 – achiziții de echipamente moderne și dezvoltarea capacităților proprii de mentenanță; 2032-2035 – atingerea capacității operaționale complete și asigurarea sustenabilității financiare.
Republica Moldova își va baza modernizarea apărării pe asistența externă oferită de UE, România, SUA, NATO și alți parteneri, conform textului.
Republica Moldova are în prezent cea mai mică armată din Europa, cu aproximativ 6.500 de militari activi și echipamente în proporție de 90% de proveniență sovietică. În clasamentul global al puterii militare (Global Firepower), Republica Moldova se află pe locul 134 din 145 de state, iar autoritățile își propun să urce cu cinci poziții până în 2026 și cu zece până în 2034, prin investiții susținute și reforme structurale, conform postului de radio menționat.
R. Moldova, conectată oficial la Zona unică de plăți în euro (SEPA): Încă un pas concret spre integrarea deplină în spațiul economic european
Începând de astăzi, 6 octombrie, Republica Moldova devine parte a Zonei unice de plăți în euro (SEPA), un pas important spre integrarea deplină în spațiul economic european. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Republicii Moldova, care a subliniat importanța acestei realizări pentru cetățeni și mediul de afaceri.
Aderarea la SEPA înseamnă că transferurile de bani în euro între Republica Moldova și țările membre ale Uniunii Europene, dar și cu state precum Marea Britanie, Elveția, Andorra, Moanco, San Marino și Vatican, vor fi de acum mai rapide, sigure și cu costuri reduse.
„Practic, de acum înainte, transferurile de bani între Moldova și alte țări din Uniunea Europeană vor fi fără comisioane mari, iar banii ar putea ajunge în mai puțin de 24 de ore”, a subliniat premierul Dorin Recean.
De asemenea, Guvernul de la Chișinău consideră conectarea la SEPA drept un pas concret în direcția integrării economice europene, cu beneficii directe pentru cetățeni și antreprenori: „Este încă un pas concret spre integrarea deplină a Moldovei în spațiul economic european.”
Citiți și: Republica Moldova a aderat Zona unică de plăți în euro. Maia Sandu și Comisia Europeană salută “decizia istorică” de avansare pe calea integrării în UE
Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la SEPA pe 30 ianuarie 2024.
Zona unică de plăți în euro, sau SEPA, este un sistem care simplifică și unifică plățile în euro în toate statele membre, și astfel permite transferuri rapide, sigure și eficiente între conturi bancare din cele 40 de țări participante.
Accesul la această zonă unică de plăți va contribui la modernizarea sectorul financiar național și la crearea unui mediu economic competitiv, favorabil investițiilor și creșterii economice.
Victor Negrescu a inițiat, cu sprijinul mai multor eurodeputați, o scrisoare către președintele Consiliului European, prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a inițiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputați din 19 țări europene care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.
„Este un semnal politic puternic: Parlamentul European susține fără rezerve viitorul european al Republicii Moldova, recunoaște reformele realizate și cere ca opțiunea cetățenilor moldoveni, exprimată prin rezultatul alegerilor parlamentare, să fie valorificată și respectată”, a scris Negrescu, pe Facebook.
Potrivit europarlamentarului, această inițiativă beneficiază de sprijinul unor lideri importanți ai Parlamentului European și demonstrează unitatea și solidaritatea Europei cu Republica Moldova într-un moment decisiv pentru întreaga regiune.
Acesta a precizat că demersul nu menționează nimic despre decuplare, concentrându-se pe sprijinul care trebuie acordat eforturilor realizate de Republica Moldova.
„Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum pentru a demonstra susținerea sa pentru democrația, reziliența și ambițiile europene ale cetățenilor din Republica Moldova”, a subliniat Victor Negrescu.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga înzestrată politic cu mandatul acordat de cetățenii țării la alegerile legislative de duminică în favoarea integrării europene a țării.
Ovaționată de liderii europeni în deschiderea lucrărilor summitului, președinta Maia Sandu a subliniat sprijinul clar exprimat de cetățenii Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru integrarea europeană.
Republica Moldova a încheiat screening-ul pentru aderarea la UE, respectiv procesul de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, în timp record, de două ori mai repede decât alte state candidate.
