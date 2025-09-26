Maia Sandu, un ultim apel la vot: Moldova este casa noastră și merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat vineri un apel către cetățeni să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind că votul este o responsabilitate pentru viitorul țării.

„Moldova este casa noastră – ea merită mereu timpul și atenția noastră. Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova”, a transmis șefa statului într-un mesaj video.

În mesajul său, Maia Sandu a vorbit despre „anii grei de luptă cu un regim corupt, periculos, care și-a bătut joc de oameni și de imaginea țării noastre”. Ea a precizat că lupta a început acum un deceniu, când a decis să se implice ca simplu cetățean nemulțumit de corupția și oligarhia aflate la putere.

„Azi vreau să vă vorbesc nu în calitate de președinte, ci în calitate de cetățean. În calitate de cetățean care, acum 10 ani, a decis că nu vrea să trăiască într-o țară condusă de hoți. Și, alături de mulți dintre voi, ne-am pornit să dăm jos regimul oligarhic. Au urmat ani grei de luptă cu un regim corupt, periculos, care și-a bătut joc de oameni și de imaginea țării noastre. A fost mai greu decât ne-am imaginat, dar nu am renunțat, nici chiar când nu se mai vedea lumina la capătul tunelului. Împreună, cu mult efort, într-o bună zi, am reușit să alungăm oligarhul de la putere. Dar nu ne-am oprit acolo, pentru că, în locul unor hoți, s-au avântat alții, cumetrii cu precedenții și cu nănași la Moscova. Acum patru ani, am reușit să-i scoatem de la putere și pe unii și pe alții”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului s-a referit și la reformele derulate în ultimii ani și la parcursul european al Republicii Moldova, în contextul crizelor care au afectat regiunea.

„Situația pe care am moștenit-o nu a fost ușoară și nici nu am avut mare noroc, pentru că au venit peste noi tot felul de crize și, cel mai grav, s-a început un război în vecinătatea noastră. Noi ne-am mobilizat. Am pornit reformele, am oprit schemele și am demonstrat întregii luni că moldovenii sunt oameni de treabă, oameni curajoși, nu hoți și trădători. Ne-am apucat serios de treabă și alte țări ne-au văzut și ne-au ajutat. Am pornit, în sfârșit, procesul de aderare la Uniunea Europeană”, a subliniat Maia Sandu.

Totodată, ea a recunoscut că mulți cetățeni pot fi dezamăgiți sau obosiți de greutățile tranziției, însă a insistat că tocmai pe această descurajare mizează Kremlinul și corupția internă.

„Privind în urmă, acești 10 ani au fost foarte intenși, dar știu că unii dintre voi vor spune că nu s-a făcut suficient, că sunt dezamăgiți, că nu mai au pentru ce merge la vot, că sunt speriați sau că sunt obosiți să salveze țara. Să știți că pe asta contează Kremlinul și pe asta contează corupții. Lucrurile bune se fac cu greu, timp de decenii. Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări, să fim conștienți de ele și să ni le asumăm”, a avertizat președinta.

În final, Maia Sandu a transmis un mesaj de unitate și speranță, legat de viitorul Moldovei.

„Moldova este casa noastră – ea merită mereu timpul nostru și atenția noastră. Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova. Moldova, ești frumoasă și curajoasă. Mergi înainte spre un viitor mai bun, în pace”, a afirmat șefa statului.

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Pe acest fond, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un avertisment ferm privind pericolele la care este expusă țara în contextul implicării Federației Ruse în alegerile parlamentare ce vor avea loc duminică. Șefa statului a subliniat că independența și parcursul european al Republicii Moldova sunt „în pericol”, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze scrutinul prin „sute de milioane de euro” investiți în cumpărarea voturilor, campanii de dezinformare și acțiuni de intimidare.

Forțele de securitate din Republica Moldova au arestat luni 74 de persoane după efectuarea a peste 250 de percheziții, inclusiv în închisori, acțiuni în urma cărora, potrivit unui consilier al președintei Maia Sandu, a fost destructurată o rețea de sabotaj instruită în Serbia de serviciul rus de informații militare GRU pentru desfășurarea unor operațiuni de destabilizare odată cu alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Și premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat miercuri Rusia că încearcă să preia controlul asupra Chișinăului, încălcând voința suverană a moldovenilor. În cadrul unei conferințe de presă, el a afirmat că presiunea Moscovei „devine tot mai mare”, dar a dat asigurări că Republica Moldova va rezista și va împiedica „planul rusesc de ocupație”.

În același siaj, Guvernul Republicii Moldova a respins marți acuzațiile lansate de Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR), potrivit cărora Uniunea Europeană ar pregăti o „intervenție militară” în țară cu sprijinul statelor NATO.

Potrivit Executivului de la Chișinău, aceste „alerte” nu sunt decât „o reacție isterică fabricată de serviciile ruse” la mesajul președintei Maia Sandu din 22 septembrie. Șefa statului avertizase atunci că Rusia „aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara R. Moldova”.

În comunicatul său, SVR a afirmat că „Uniunea Europeană ar pregăti o intervenție militară în R. Moldova, cu sprijinul statelor membre NATO”, susținând că „în această etapă are loc concentrarea unităților forțelor armate ale statelor NATO în România, în apropierea granițelor Moldovei” și că s-ar „pregăti un desant NATO în regiunea Odesa a Ucrainei pentru intimidarea Transnistriei”.