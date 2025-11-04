Maia Sandu, vizită la Bruxelles pentru a avansa procesul de aderare a R. Moldova la UE: Comisia Europeană prezintă marți raportul anual pentru extindere

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează marți o vizită de lucru de la Bruxelles pentru întrevederi cu înalți oficiali europeni privind procesul de aderare a Republicii Moldova la UE, vizita coincizând și cu prezentarea raportului anual privind extinderea de către Comisia Europeană.

Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt.

Discuțiile se vor concentra pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Președinta Sandu va participa, de asemenea, la o conferință organizată de Euronews, unde va vorbi despre importanța extinderii UE și contribuția acestui proces la consolidarea păcii și securității pe continent.

Tot pe 4 noiembrie, la Bruxelles, va fi prezentat raportul de extindere, document care va reflecta progresele din ultimul an ale Republicii Moldova în parcursul său european.

Potrivit unui comunicat al Euronews, Volodimir Zelenski, Maia Sandu, Aleksandar Vučić sunt doar câțiva dintre șefii de state europene care au confirmat prezența marți, 4 noiembrie, la Summitul Euronews de la Bruxelles, privind extinderea Uniunii Europene.

Summitul marchează un moment decisiv pentru politica de extindere a Uniunii Europene, într-un context geopolitic în continuă schimbare. Lideri ai Uniunii Europene și ai țărilor candidate vor fi față în față, într-o dezbatere deschisă despre perspectivele extinderii către estul și sud-estul continentului.

Printre liderii confirmați se numără: Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei; Maia Sandu, președinta Republicii Moldova; Aleksandar Vučić, președintele Serbiei; Edi Rama, premierul Albaniei; Milojko Spajić, premierul Muntenegrului; Hristijan Mickoski, premierul Macedoniei de Nord; Antonio Costa, președintele Consiliului European; Marta Kos, comisarul european pentru extindere.

În ceea ce privește Republica Moldova, Chișinăul așteaptă avansarea procesului de integrare europeană, mai ales după instalarea unui nou guvern rezultat din alegerile parlamentare câștigate cu majoritate absolută de formațiunea pro-europeană a președintei Maia Sandu. Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”, a declarat Sandu, sâmbătă, cu ocazia ceremoniei de învestitură a noului guvern de la Chișinău.

Liderii Uniunii Europene au reconfirmat, în concluziile Consiliului European de toamnă desfășurat la Bruxelles, calea de urmat pentru Republica Moldova în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, reafirmând sprijinul ferm în acest sens și încurajând instituțiile UE să continue demersurile.

Potrivit concluziilor, primul cluster de negocieri – cel privind elementele fundamentale – va fi deschis primul și închis ultimul, în conformitate cu metodologia de extindere, iar alte clustere vor fi deschise „atunci când condițiile vor fi îndeplinite”. Documentul menționează și faptul că evaluarea Comisiei Europene confirmă pregătirea Republicii Moldova pentru deschiderea clusterelor privind elementele fundamentale, piața internă și relațiile externe.