Maia Sandu, vizită la Bruxelles pentru a avansa procesul de aderare a R. Moldova la UE: Comisia Europeană prezintă marți raportul anual pentru extindere
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează marți o vizită de lucru de la Bruxelles pentru întrevederi cu înalți oficiali europeni privind procesul de aderare a Republicii Moldova la UE, vizita coincizând și cu prezentarea raportului anual privind extinderea de către Comisia Europeană.
Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt.
Discuțiile se vor concentra pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Președinta Sandu va participa, de asemenea, la o conferință organizată de Euronews, unde va vorbi despre importanța extinderii UE și contribuția acestui proces la consolidarea păcii și securității pe continent.
Tot pe 4 noiembrie, la Bruxelles, va fi prezentat raportul de extindere, document care va reflecta progresele din ultimul an ale Republicii Moldova în parcursul său european.
Potrivit unui comunicat al Euronews, Volodimir Zelenski, Maia Sandu, Aleksandar Vučić sunt doar câțiva dintre șefii de state europene care au confirmat prezența marți, 4 noiembrie, la Summitul Euronews de la Bruxelles, privind extinderea Uniunii Europene.
Summitul marchează un moment decisiv pentru politica de extindere a Uniunii Europene, într-un context geopolitic în continuă schimbare. Lideri ai Uniunii Europene și ai țărilor candidate vor fi față în față, într-o dezbatere deschisă despre perspectivele extinderii către estul și sud-estul continentului.
Printre liderii confirmați se numără: Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei; Maia Sandu, președinta Republicii Moldova; Aleksandar Vučić, președintele Serbiei; Edi Rama, premierul Albaniei; Milojko Spajić, premierul Muntenegrului; Hristijan Mickoski, premierul Macedoniei de Nord; Antonio Costa, președintele Consiliului European; Marta Kos, comisarul european pentru extindere.
În ceea ce privește Republica Moldova, Chișinăul așteaptă avansarea procesului de integrare europeană, mai ales după instalarea unui nou guvern rezultat din alegerile parlamentare câștigate cu majoritate absolută de formațiunea pro-europeană a președintei Maia Sandu. Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”, a declarat Sandu, sâmbătă, cu ocazia ceremoniei de învestitură a noului guvern de la Chișinău.
Liderii Uniunii Europene au reconfirmat, în concluziile Consiliului European de toamnă desfășurat la Bruxelles, calea de urmat pentru Republica Moldova în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, reafirmând sprijinul ferm în acest sens și încurajând instituțiile UE să continue demersurile.
Potrivit concluziilor, primul cluster de negocieri – cel privind elementele fundamentale – va fi deschis primul și închis ultimul, în conformitate cu metodologia de extindere, iar alte clustere vor fi deschise „atunci când condițiile vor fi îndeplinite”. Documentul menționează și faptul că evaluarea Comisiei Europene confirmă pregătirea Republicii Moldova pentru deschiderea clusterelor privind elementele fundamentale, piața internă și relațiile externe.
CARBON HUB CPT01: România va construi primul sit de stocare onshore a CO2 la scară largă din Europa cu finanțare europeană prin Fondul pentru Inovare
Comisia Europeană a anunțat, luni, investiții de 2,9 miliarde de euro prin Fondul pentru Inovare, pentru a sprijini 61 de proiecte bazate pe tehnologii verzi de ultimă generație, care accelerează tranziția către neutralitatea climatică. Printre inițiativele selectate se numără CARBON HUB CPT01, un proiect strategic care va fi implementat în România, în sectorul cimentului și varului.
Potrivit Comisiei, CARBON HUB CPT01 va construi o instalație comună de captare a dioxidului de carbon (CO₂), care va deservi două fabrici vecine de clincher de ciment și var. Gazul captat va fi transportat prin o conductă nou construită și stocat permanent într-un sit onshore modernizat din România.
Proiectul se distinge printr-o inovație fără precedent la nivel european, prin:
- o unitate comună de captare pentru două uzine industriale,
- modernizarea cuptoarelor de var și tehnologii optimizate de captare a CO₂,
- un sistem de reciclare în circuit închis a apei între cele două facilități.
De asemenea, CARBON HUB CPT01 va crea primul sit de stocare onshore a CO₂ la scară largă din Europa, folosind infrastructura existentă, prin modernizarea și reutilizarea puțurilor deja forate.
Proiectul va marca începutul dezvoltării primei rețele de transport și stocare a carbonului din România, contribuind direct la decarbonizarea industriei grele și la atingerea obiectivelor Pactului Verde European.
Conducta planificată va fi integrată în viitoarea rețea transeuropeană de transport al CO₂, plasând România într-o poziție strategică pentru cooperarea regională în domeniul tehnologiilor de captare și stocare a carbonului (CCS).
Prin implementarea CARBON HUB CPT01, România va deveni un hub regional pentru tehnologii cu emisii reduse de carbon, consolidându-și rolul în tranziția energetică europeană și în producția de ciment și var cu amprentă scăzută de CO₂.
De Ziua Internațională „One Health”, UE reafirmă angajamentul ferm de a combate amenințările intersectoriale printr-o abordare de tipul „O singură sănătate”
Cu ocazia Zilei Internaționale „One Health”, comisarul european pentru sănătate, Olivér Várhelyi, a transmis că Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul ferm de a combate amenințările intersectoriale printr-o abordare „O singură sănătate”, subliniind că, mai mult ca oricând, sănătatea oamenilor, a animalelor, a plantelor și a mediului este profund interconectată.
„Prin aplicarea perspectivei One Health, experții din diferite domenii și politici iau în considerare toate aspectele ecosistemului atunci când identifică, previn și monitorizează amenințările la adresa sănătății. Această abordare ne ghidează acțiunile într-o gamă largă de domenii — de la bolile zoonotice și siguranța alimentară, până la riscurile pentru sănătate generate de schimbările climatice”, a declarat Várhelyi.
Acesta a precizat că lupta împotriva rezistenței antimicrobiene (AMR) reprezintă un exemplu clar al modului în care abordarea One Health poate salva vieți și resurse financiare. În prezent, AMR provoacă aproximativ 35.000 de decese anual și generează pierderi de peste 11,7 miliarde de euro pentru țările din spațiul UE/SEE.
Din acest motiv, UE lucrează la dezvoltarea de noi antimicrobiene și la promovarea utilizării prudente a acestora, inclusiv prin revizuirea în curs a legislației farmaceutice.
„Inovația rămâne un factor-cheie în protejarea sănătății noastre. Întrucât 75% dintre bolile infecțioase emergente sunt de origine animală, dovezile arată că investițiile în prevenția One Health acum vor aduce beneficii majore în viitor. Se estimează că îmbunătățirea biosecurității fermelor și a standardelor veterinare ar costa mai puțin de 1% din suma cheltuită pentru a răspunde pandemiei de COVID-19”, a adpugat Olivér Várhelyi.
De asemenea, comisarul european pentru sănătate a avertizat că, în ultimii ani, schimbările climatice au contribuit la răspândirea tot mai rapidă a bolilor infecțioase.
„Monitorizăm îndeaproape aceste evoluții și coordonăm acțiunile împreună cu statele membre. În acest sens, oferim sprijin tehnic pentru implementarea unei abordări One Health care implică colaborare intersectorială, ghidaj științific, schimb de date și utilizarea comună a expertizei agențiilor noastre științifice și a Observatorului pentru Climă și Sănătate. De Ziua Mondială One Health, devine mai clar ca oricând că o abordare integrată între sectoare, menită să răspundă interdependenței dintre sănătatea umană, animală și vegetală, este esențială”, a concluzionat Olivér Várhelyi.
Ziua internațională de eliminare a impunității pentru crime împotriva jurnaliștilor. Comisia Europeană face apel la „toate statele să protejeze jurnaliștii”: Presa liberă este inima democrației
Presa liberă este inima democrației, subliniază Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, și comisarul european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, cu ocazia Zilei internaționale de eliminare a impunității pentru crime împotriva jurnaliștilor.
În mesajul lor, cei trei oficiali ai executivului european amintesc că „societatea depinde de jurnaliștii care scot la lumină nedreptățile și îi trag la răspundere pe cei aflați la putere” și deplâng faptul că „în întreaga lume, jurnaliștii continuă să fie uciși, torturați, hărțuiți, reținuți și forțați să se exileze”.
„Federația Internațională a Jurnaliștilor a raportat cât de fatală a fost căutarea adevărului în multe părți ale lumii în 2025. Dreptul internațional umanitar este clar: jurnaliștii sunt civili și trebuie protejați în orice moment. Fiecare atac împotriva lor trebuie investigat prompt, independent și eficient. Toți autorii trebuie trași la răspundere. UE sprijină jurnalismul independent la nivel mondial și oferă protecție celor expuși riscului. De asemenea, depunem eforturi pentru a combate amenințările tot mai mari din sfera digitală, unde jurnaliștii se confruntă din ce în ce mai des cu hărțuire coordonată, supraveghere ilegală și campanii menite să îi discrediteze sau să îi intimideze”, subliniază Kallas, Virkkunen și McGrath într-un comunicat al Comisiei Europene.
Din 2015, prin intermediul mecanismului ProtectDefender.EU, UE a oferit sprijin direct unui număr de aproape 13 000 de jurnaliști aflați în pericol în întreaga lume, dintre care 943 numai în perioada septembrie 2024-august 2025.
Două noi proiecte finanțate de UE, în valoare totală de 20 de milioane de euro, consolidează în prezent mass-media independentă în peste 40 de țări, cu un accent special pe jurnaliste, pe reportajele despre grupurile minoritare sau pe zonele cu o acoperire mediatică redusă.
Cei trei membri ai Comisiei Europene evidențiază că „în UE, promovarea pluralismului și a libertății mass-mediei a stat în centrul eforturilor UE de consolidare a democrației și a statului de drept”.
„Legea europeană privind libertatea mass-mediei a instituit garanții solide pentru mass-media și jurnaliști, asigurându-le posibilitatea de a-și desfășura activitatea fără presiuni nejustificate. Comisia Europeană continuă să monitorizeze evoluțiile legate de libertatea și pluralismul mass-media, inclusiv în ceea ce privește siguranța și protecția jurnaliștilor în toate statele membre ale UE, precum și în anumite țări candidate la aderare, prin intermediul rapoartelor anuale privind statul de drept. În plus, UE sprijină un mecanism de reacție rapidă la nivel european pentru monitorizarea și sprijinirea libertății mass-media și a siguranței jurnaliștilor, implementat în prezent de MFRR.eu”, au prezentat aceștia eforturile depuse de UE.
În încheiere, Kallas, Virkkunen și McGrath fac apel la ”toate statele să își respecte obligațiile: să protejeze jurnaliștii și să garanteze tragerea la răspundere”.
„Munca jurnaliștilor permite societăților să vadă clar și să acționeze”, conchid aceștia.
