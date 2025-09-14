Majoritatea germanilor se tem de un potențial atac al Rusiei asupra unei țări NATO (sondaj)

Majoritatea germanilor s-au arătat îngrijorați de un potențial atac al Rusiei asupra unei țări NATO, după ce, recent, un roi de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, arată un sondaj publicat duminică și citat de DPA, informează Agerpres.

Conform sondajului realizat de institutul Insa pentru ziarul Bild, 62% dintre cei 1.002 respondenți au declarat că se tem de un atac asupra unor țări NATO, cum ar fi Polonia sau Lituania, în timp ce 28% nu se tem, iar 10% nu sunt siguri.

Sondajul mai arată și un sprijin puternic al germanilor față de intensificarea sancțiunilor economice asupra Rusiei. Aproximativ 49% au spus că toate livrările de gaze și petrol din Rusia către Uniunea Europeană ar trebui oprite imediat, în timp ce 33% au fost în favoarea continuării livrărilor, 11% au fost nesiguri, iar 7% au spus că nu contează.

Mai mult, majoritatea germanilor sunt de părere că Rusia trebuie să plătească pentru războiul pe care l-a declanșat împotriva Ucrainei.

51% dintre respondenți au declarat că activele ruse înghețate în UE ar trebui folosite pentru a sprijini Ucraina, în timp ce 29% s-au opus, iar 20% au fost nesiguri sau nu au avut nicio opinie.

Un roi de 19 drone au pătruns în spațiul aerian al țării în noaptea de 9 spre 10 septembrie, în timpul unui atac cu rachete și drone de amploare asupra Ucrainei. Autoritățile poloneze au declarat că unele drone au fost doborâte preventiv, iar resturile au fost recuperate ulterior în partea centrală și estică a țării.

După ce i-a testat capacitatea defensivă, Moscova a urmărit să vadă și care este abilitatea Poloniei de a combate dezinformarea, într-o dovadă că războiul declanșat de Kremlin în Ucraina se poartă pe mai multe planuri, nu doar în spațiul convențional.

Polonia a publicat explicații detaliate cu privire la dezinformarea pe care a identificat-o pe rețelele sociale și canalele de știri, dezvăluind modul în care Rusia a combinat o campanie de dezinformare cu intruziunile sale fizice pe teritoriul NATO și consecințele ulterioare, informează Politico Europe.

Printre narațiunile identificate se numărau afirmații conform cărora Ucraina ar fi permis dronelor să pătrundă în spațiul aerian polonez pentru a atrage Polonia în război, incidentul ar fi fost o „piesă de teatru” orchestrată de Kiev și Varșovia, Belarus ar fi avertizat Polonia cu privire la sosirea dronelor și chiar că armata poloneză se pregătea să atace Belarus.

Scopul dezinformării, a afirmat Polonia, era de a redirecționa responsabilitatea pentru încălcarea spațiului aerian de la Rusia către Ucraina și de a prezenta armata și serviciile de securitate poloneze ca fiind slabe și confuze.

Acesta a fost primul episod în care un aliat NATO a fost nevoit să recurgă la arsenalul defensiv pentru a a doborî drone rusești.

Uniunea Europeană a condamnat incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”.

În plus, țara noastră s-a alăturat protestului țărilor aliate și l-a convocat la MAE pe ambasadorul Rusiei la București pentru a-i trasmite nemulțumirea fermă față de caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România.

Mai mult, peste 40 de țări, inclusiv SUA, România, Ucraina și R. Moldova, și-au exprimat „profunda îngrijorare” la ONU cu privire la incursiunea dronelor Rusiei în Polonia.

Alăturarea Statelor Unite în condamnarea acțiunilor nesăbuite ale Rusiei vine să liniștească aliații din cadrul NATO, după ce președintele american Donald Trump a reacționat într-un mod care a părut că minimizează gravitatea incidentului, spunând că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei aliate ar fi fost o „eroare” din partea Moscovei.

Premierul polonez Donald Tusk a fost nevoit să îl contrazică pe liderul american și să spună că „atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare”, ci un act făcut cu bună știință.

După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la în spațiul aerian al României.

Alianța a decis să lanseze operațiunea „Santinela Estică”, o misiune de descurajare și apărare a teritoriului aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.