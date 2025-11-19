EVENIMENTE
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA
Într-un context geopolitic în care statele europene își accelerează eforturile de consolidare a capacităților industriale, Bucureștiul găzduiește, pe 26 noiembrie 2025, prima ediție a conferinței internaționale MAKE it in ROMANIA, un eveniment dezvoltat sub egida Black Sea Defense & Aerospace – BSDA. Evenimentul își propune să devină o platformă de dezbatere între industria de apărare și autoritățile centrale, administrațiile locale, companiile românești și investitorii străini interesați să dezvolte capacități pe teritoriul României.
Peste 700 de participanți din 23 de țări, de la producători de tehnică militară și integratori globali, până la companii din energie, IT&C, construcții, electronică și comunicații, vor lua parte la dezbaterile de la București, alături de reprezentanți ai Guvernului României, autorităților locale și instituțiilor europene care gestionează mecanismele de finanțare pentru industria de apărare. În deschiderea conferinței au fost invitați să ia cuvântul Ilie Bolojan, prim-ministrul României și Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat.
Prima ediție a conferinței MAKE it in ROMANIA are loc într-un moment în care tot mai multe companii din industria de apărare globală își dezvoltă facilități de producție în România, ca urmare a atribuirii marilor contracte de achiziții militare. Aceste investiții determină și construirea unor lanțuri de furnizare locale, capabile să susțină operațiunile pe termen lung. În paralel, noua strategie europeană de finanțare, inclusiv mecanismul SAFE, pune accent pe cooperare transfrontalieră și proiecte industriale comune și deschide oportunități nu doar pentru producătorii din domeniul apărării, ci și pentru industriile complementare care pot contribui cu expertiză tehnică, tehnologii și servicii specializate.
„Înainte de cea de-a zecea ediție BSDA, care în 2026 va marca două decenii ca cel mai important eveniment de apărare și securitate din Europa de Est, deschidem o direcție suplimentară de susținere a industriei naționale. Este un pas firesc în evoluția BSDA și răspunsul la nevoia României de a transforma oportunitățile și interesul investitorilor în proiecte locale. MAKE it in ROMANIA este platforma prin care conectăm companiile românești cu marii jucători globali și autoritățile publice, pentru a construi capacități industriale adaptate nevoilor de înzestrare a forțelor sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională. Este, în același timp, o invitație și un angajament, să fabricăm în România, să dezvoltăm lanțuri de valoare regionale, să transformăm potențialul în performanță economică susținută”, a declarat Sebastian Tudor, CEO TNT Productions România.
Cele două paneluri ale evenimentului reunesc toate perspectivele esențiale pentru consolidarea bazei industriale de apărare a României. Au fost invitați să ia parte la discuții Radu Miruță, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Sorin Dan Moldovan, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Cristina Dragomirescu, vicepreședinte al Agenției Române pentru Cooperare Tehnologică și Industrială în Securitate și Apărare (ARCTIS), Marius Cara, reprezentant al Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI) în România și Ionuț-Florin Pucheanu, primarul municipiului Galați. Contribuția mediului privat va fi oferită de reprezentanți ai unor companii internaționale și autohtone, cu operațiuni solide pe piața locală sau cu investiții recente în România, printre care HANWHA AEROSPACE, RHEINMETALL AUTOMECANICA, OTOKAR, THALES, MARCTEL SIT, BlueSpace Technology și ROMARM.
Prin această structură, conferința acoperă întregul lanț de responsabilități, de la identificarea nevoilor operaționale ale utilizatorului final, la analiza mecanismelor europene de finanțare, stabilirea criteriilor pentru formarea de parteneriate, rolul autorităților locale în susținerea investițiilor, precum și modul în care mecanismele de compensare pot genera valoare economică suplimentară. Totodată, vor fi analizate provocările cu care se confruntă companiile care au decis să investească în România și felul în care acestea pot fi transformate în bune practici pentru viitoarele proiecte industriale, precum și modurile în care industria civilă poate fi integrată în segmentul dual-use.
Conferința MAKE it in ROMANIA este organizată de TNT Productions România, cu susținerea Hanwha Aerospace, ROMARM, Tehnonav și Poșta Română, sub egida Black Sea Defense & Aerospace (BSDA), cea mai mare expo-conferință de apărare și securitate din Europa de Sud-Est. În 2026, BSDA ajunge la cea de-a zecea ediție, care se va desfășura între 13 și 15 mai, la Romaero, București. De-a lungul celor două decenii de existență, BSDA a devenit principalul punct de întâlnire pentru cele mai mari companii din industria globală de apărare, producători de tehnică militară, furnizori de soluții avansate și reprezentanți ai instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate. Ediția din 2024 a reunit mai mult de 30.000 de vizitatori din 54 de țări și peste 400 de expozanți din 32 de țări, inclusiv 5 cele mai mari companii din industria de Apărare mondială: Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics, BAE Systems și L3Harris.
MLNR marchează 145 de ani de la momentul fondator al Masoneriei române moderne. Peste 120 de delegați din 41 de Mari Loji regulare de pe toate continentele, găzduiți la București în perioada 9-10 mai
Marea Lojă Națională din România (MLNR) marchează 145 de ani de la momentul fondator al Masoneriei române moderne – „Aprinderea Luminilor”, realizată la 8/20 septembrie 1880, sub conducerea colonelului Constantin Moroiu, primul Mare Maestru și veteran al Războiului de Independență.
Cu această ocazie, în perioada 9–10 mai, Bucureștiul devine gazda unui eveniment aniversar de amploare, la care vor participa peste 120 de delegați din 41 de Mari Loji regulare de pe toate continentele. Evenimentul confirmă prestigiul și recunoașterea internațională a MLNR, care deține în prezent 212 recunoașteri oficiale la nivel mondial, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.
De-a lungul istoriei, frații masoni români au contribuit activ la momente definitorii ale devenirii naționale: Revoluția de la 1848, Unirea din 1859, proclamarea Independenței și semnarea Tratatului de la Trianon. După renașterea Masoneriei în 1993, MLNR s-a reafirmat în spațiul public ca promotoare a valorilor morale, culturale și civice.
Fideli moștenirii lăsate de înaintași, masonii privesc cu luciditate prezentul și construiesc cu încredere viitorul, fără a se lăsa ancorați în trecut.
Marea Lojă Națională din România organizează în mod constant conferințe, gale de excelență și o varietate de activități care susțin valorile academice, realizările în artă și știință, precum și politicile publice în domenii precum Educația, Protecția Mediului și combaterea consumului de droguri.
„Anul 2025 reprezintă un moment de referință pentru Marea Lojă Națională din România: aniversăm 145 de ani de la Aprinderea Luminilor și, în același timp, 175 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu – simbol al culturii, al reflecției profunde și al identității naționale. Aceste două repere cultural-istorice, profund semnificative pentru patrimoniul românesc și cel masonic, se completează și se potențează reciproc. În acest spirit, 2025 a fost desemnat Anul Culturii în Marea Lojă Națională din România”, a declarat Marele Maestru, Cătălin Tohăneanu.
Evenimentele aniversare vor include vizite oficiale la obiective istorice și culturale, dar și un concert festiv ce va celebra bogăția tradițiilor românești – un omagiu adus spiritului național și unității prin cultură.
Provocările femeilor în sistemul de sănătate românesc: prevenția și accesul la servicii medicale esențiale, dezbătute de experți și parlamentari în cadrul Conferinței „Sănătatea femeii. Gender Medicine”
Sănătatea femeii în România reprezintă un tablou complex, alcătuit din politici de sănătate care ar trebui să se concentreze pe prevenție, informare și acces echitabil la servicii de sănătate de bază. Inegalitatea între bărbați și femei există și în cazul accesului la asistență medicală. La nivelul UE, chiar și atunci când bărbații și femeile suferă de aceeași boală, femeile sunt diagnosticate, în medie, cu patru ani mai târziu decât bărbații pentru peste 700 de boli. Când implementarea programelor de screening nu este asumată și finanțată, statisticile confirmă că femeile din România mor din cauza unor forme prevenibile de cancer. Astfel, tinere, mame, surori sau bunici își pierd viața, mult prea devreme, pentru că nu au avut acces la programele de screening, sau nu au fost informate cu privire la campaniile de vaccinare care se derulează la nivel național.
Experți în sănătate, medici de specialitate, asociații de pacienți, deputați și senatori, se reunesc într-un eveniment dedicat sănătății femeii – Conferință și Masterclass „Sănătatea femeii. Gender medicine” – Management performant și soluții de finanțare eficiente, în ediția a5-a, la Palatul Parlamentului, în data de 29 aprilie. Evenimentul se desfășoară sub auspiciile Comisiei pentru Sănătate din Senatul României, Subcomisiei pentru populație și dezvoltare din Senatul României, Ambasadei Israelului în România și Institutului Național de Sănătate Publică și este organizat de Revista pentru Politici de Sănătate.
În ceea ce privește starea de sănătate în România, raportul de țară arată că în 2022, speranța medie de viață la naștere în România era de 76,6 ani (71,3 ani pentru bărbați și 79,2 ani pentru femei). În acest clasament mai suntem urmați doar de Latvia și Bulgaria. Prin urmare, față de rapoartele publicate în 2023, respectiv 2021, speranța de viață în România a crescut, dar rămâne în continuare una dintre cele mai scăzute din UE, cu mult sub media europeană.
Principalele cauze ale mortalității provocate de cancer, la nivel european, sunt cancerul pulmonar, cancerul colorectal, cancerul mamar (care afectează aproape exclusiv femeile) și cancerul de prostată (care afectează numai bărbații).
La nivel național, cancerul de sân reprezintă forma de cancer care provoacă cele mai multe decese în rândul româncelor. Datele din ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu (EHIS) din 2019 arată că doar 9,2 % dintre femeile cu vârste cuprinse între 50 și 69 de ani din România au declarat că au efectuat screeningul pentru depistarea cancerului de sân în ultimii doi ani, în timp ce media UE a fost de 65,9 %.
În mod similar, 25,3 % dintre femeile cu vârste cuprinse între 20 și 69 de ani din România au raportat că au efectuat screeningul pentru depistarea cancerului de col uterin în ultimele 24 de luni – sub media UE de 59,9 %. Mai mult de 90% dintre fetele din Islanda, Portugalia și Norvegia au primit dozele recomandate de vaccin HPV pentru prevenirea cancerului de col uterin în 2021 – mai mult decât dublu față de ratele din Bulgaria, Franța, Luxemburg, Slovenia și Letonia.
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a reunit oficiali de top și experți economici într-un eveniment unic de dezbateri privind perspectivele macroeconomice și climatul investițional din România
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a găzduit în data de 3 aprilie un eveniment la nivel înalt, reunind directori executivi ai companiilor membre, ambasadori și reprezentanți ai ambasadelor, înalți oficiali ai Guvernului României, instituții financiare naționale și internaționale, agenții de rating de credit și reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
Această întâlnire unică a oferit o platformă pentru dialogul strategic internațional privind perspectivele macroeconomice și climatul investițional din România.
Evenimentul a beneficiat de o listă impresionantă de vorbitori, printre care Daniel Anghel (Președinte FIC), Ramona Jurubiță (Vicepreședinte FIC), Cătălin RADU (Vicepreședinte FIC), Mara Roman (Șef Adjunct al Reprezentanței CE în România), Luca Niculescu (Secretar de Stat și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la OCDE), Valentin Lazea (Economist Șef Banca Națională a României), Dietmar Hornung (Managing Director at the Sovereign Analytical Group Moody’s Ratings), Erich Arispe (Senior Director, Head of Emerging Europe Sovereigns Fitch Ratings), Radu Cracan (Economist regional asociat BERD, SE-UE), Patrick D’Souza (Șef de unitate Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare, Comisia Europeană), Laurent Moulin (Economist senior Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare, Comisia Europeană), Katja Schmidt (Șef al departamentului Biroul economic – Canada/Romania, OCDE) și Marius Cara (Șeful al Biroului Grupului BEI în România).
În cadrul Conferinței “România și OCDE – Principalul Proiect de Țară după NATO, UE și Schengen”, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Ramona Jurubiță, vicepreședinte al Consiliului Investitorilor Străini, a subliniat importanța aderării României la OCDE.
Ea a evidențiat că apartenența la această organizație nu este doar un proces birocratic, ci o oportunitate strategică pentru modernizarea economiei și a instituțiilor statului.
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
