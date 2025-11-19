“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA

Într-un context geopolitic în care statele europene își accelerează eforturile de consolidare a capacităților industriale, Bucureștiul găzduiește, pe 26 noiembrie 2025, prima ediție a conferinței internaționale MAKE it in ROMANIA, un eveniment dezvoltat sub egida Black Sea Defense & Aerospace – BSDA. Evenimentul își propune să devină o platformă de dezbatere între industria de apărare și autoritățile centrale, administrațiile locale, companiile românești și investitorii străini interesați să dezvolte capacități pe teritoriul României.

Peste 700 de participanți din 23 de țări, de la producători de tehnică militară și integratori globali, până la companii din energie, IT&C, construcții, electronică și comunicații, vor lua parte la dezbaterile de la București, alături de reprezentanți ai Guvernului României, autorităților locale și instituțiilor europene care gestionează mecanismele de finanțare pentru industria de apărare. În deschiderea conferinței au fost invitați să ia cuvântul Ilie Bolojan, prim-ministrul României și Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat.

Prima ediție a conferinței MAKE it in ROMANIA are loc într-un moment în care tot mai multe companii din industria de apărare globală își dezvoltă facilități de producție în România, ca urmare a atribuirii marilor contracte de achiziții militare. Aceste investiții determină și construirea unor lanțuri de furnizare locale, capabile să susțină operațiunile pe termen lung. În paralel, noua strategie europeană de finanțare, inclusiv mecanismul SAFE, pune accent pe cooperare transfrontalieră și proiecte industriale comune și deschide oportunități nu doar pentru producătorii din domeniul apărării, ci și pentru industriile complementare care pot contribui cu expertiză tehnică, tehnologii și servicii specializate.

„Înainte de cea de-a zecea ediție BSDA, care în 2026 va marca două decenii ca cel mai important eveniment de apărare și securitate din Europa de Est, deschidem o direcție suplimentară de susținere a industriei naționale. Este un pas firesc în evoluția BSDA și răspunsul la nevoia României de a transforma oportunitățile și interesul investitorilor în proiecte locale. MAKE it in ROMANIA este platforma prin care conectăm companiile românești cu marii jucători globali și autoritățile publice, pentru a construi capacități industriale adaptate nevoilor de înzestrare a forțelor sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională. Este, în același timp, o invitație și un angajament, să fabricăm în România, să dezvoltăm lanțuri de valoare regionale, să transformăm potențialul în performanță economică susținută”, a declarat Sebastian Tudor, CEO TNT Productions România.

Cele două paneluri ale evenimentului reunesc toate perspectivele esențiale pentru consolidarea bazei industriale de apărare a României. Au fost invitați să ia parte la discuții Radu Miruță, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Sorin Dan Moldovan, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Cristina Dragomirescu, vicepreședinte al Agenției Române pentru Cooperare Tehnologică și Industrială în Securitate și Apărare (ARCTIS), Marius Cara, reprezentant al Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI) în România și Ionuț-Florin Pucheanu, primarul municipiului Galați. Contribuția mediului privat va fi oferită de reprezentanți ai unor companii internaționale și autohtone, cu operațiuni solide pe piața locală sau cu investiții recente în România, printre care HANWHA AEROSPACE, RHEINMETALL AUTOMECANICA, OTOKAR, THALES, MARCTEL SIT, BlueSpace Technology și ROMARM.

Prin această structură, conferința acoperă întregul lanț de responsabilități, de la identificarea nevoilor operaționale ale utilizatorului final, la analiza mecanismelor europene de finanțare, stabilirea criteriilor pentru formarea de parteneriate, rolul autorităților locale în susținerea investițiilor, precum și modul în care mecanismele de compensare pot genera valoare economică suplimentară. Totodată, vor fi analizate provocările cu care se confruntă companiile care au decis să investească în România și felul în care acestea pot fi transformate în bune practici pentru viitoarele proiecte industriale, precum și modurile în care industria civilă poate fi integrată în segmentul dual-use.

Conferința MAKE it in ROMANIA este organizată de TNT Productions România, cu susținerea Hanwha Aerospace, ROMARM, Tehnonav și Poșta Română, sub egida Black Sea Defense & Aerospace (BSDA), cea mai mare expo-conferință de apărare și securitate din Europa de Sud-Est. În 2026, BSDA ajunge la cea de-a zecea ediție, care se va desfășura între 13 și 15 mai, la Romaero, București. De-a lungul celor două decenii de existență, BSDA a devenit principalul punct de întâlnire pentru cele mai mari companii din industria globală de apărare, producători de tehnică militară, furnizori de soluții avansate și reprezentanți ai instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate. Ediția din 2024 a reunit mai mult de 30.000 de vizitatori din 54 de țări și peste 400 de expozanți din 32 de țări, inclusiv 5 cele mai mari companii din industria de Apărare mondială: Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics, BAE Systems și L3Harris.