Manfred Weber: Acordul privind mecanismul statului de drept este istoric. Grupul PPE și-a respectat promisiunea făcută la alegerile europene

Grupul PPE din Parlamentul European a respectat promisiunea făcută în campania electorală privind corelarea fondurilor europene de respectarea statului de drept, a declarat joi liderul celui mai mare grup politic din legislativul european, Manfred Weber. Acesta a calificat acordul convenit în acest sens de negociatorii Parlamentului European și de președinția germană a Consiliului UE drept unul istoric.

“Acordul încheiat astăzi este un acord istoric pentru toți europenii. În timp ce statele membre nu au reușit să facă acest lucru în iulie, Parlamentul European a promovat și a obținut în cele din urmă un mecanism de apărare a valorilor noastre europene. Cetățenii europeni se așteptau să acționăm și am făcut-o! Grupul PPE a respectat promisiunea făcută în timpul campaniei noastre electorale europene. Pe parcursul acestei negocieri, prioritatea Grupului PPE a fost să se asigure că banii contribuabililor europeni sunt cheltuiți bine și că un stat membru care primește fonduri UE respectă principiile de bază ale statului de drept. Aceasta este ceea ce s-a realizat acum, datorită determinării familiei noastre politice”, a spus Weber, într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În 2019, Manfred Weber a fost candidatul PPE pentru șefia Comisiei Europene, iar crearea unui mecanism de condițonare a fondurilor europene de respectarea statului de drept s-a numărat printre prioritățile programului său politic.

This is a historic moment for the defence of European values ! EU funds should only go to Member States who respect the basic principles of the #RuleOfLaw. We @EPPGroup stand for this, we pushed for a #RuleOfLaw mechanism & today we got it! @petrisarvamaa https://t.co/ApAQqvmkN6

— Manfred Weber (@ManfredWeber) November 5, 2020