Manfred Weber avertizează că Turcia subminează din nou eforturile de reducere a tensiunilor din Mediterana de Est

Președintele popularilor europeni din Parlamentul European, Manfred Weber, critică decizia Turciei de a retrimite nava de explorare Oruc Reis în Mediterana de Est.

Astfel, Manfred Weber subliniază că „Turcia subminează din nou eforturile de reducerea tensiunilor din Mediterana de Est”, a notat popularul european pe contul său de Twitter.

De asemenea, Weber solicită șefilor de stat și de Guvern să transmită un mesaj clar la Ankara: „Consiliul European să trimită un mesaj clar către Erdogan: să cheme nava înapoi în port și să înceapă discuțiile sau să facă față sancțiunilor”, a mai adăugat acesta.

By redeploying the research ship Oruc Reis, #Turkey is once again undermining efforts to deescalate tensions in the #EastMed. We urge the European Council to send a clear message to Erdogan: call the ship back to port & start talks or face sanctions. https://t.co/6SReMZBaHC

— Manfred Weber (@ManfredWeber) October 12, 2020