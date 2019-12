Manfred Weber: Contribuabilii din UE contează pe Procurorul-șef European, Laura Kövesi, în lupta împotriva corupţiei şi a folosirii inadecvate a fondurilor europene

Europarlamentarul Maria Grapini (PSD, S&D) a avut o intervenție în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, în care a punctat, din start, obligativitatea ca viața oamenilor, indiferent că sunt jurnaliști sau nu, să fie sigură în Uniunea Europeană. Maria Grapini a militat deschis pentru cauza mass-media, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

Intervenția eurodeputatului român a avut lor în contextul în care, marți, 17 decembrie, în Parlamentul European de la Strasbourg, s-a dezbătut situația statului de drept din Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia.

„Nu cred că există vreun coleg în hemiciclu care să nu condamne uciderea jurnalistei. Am fost în Malta într-o delegație, am văzut tragedia, mormântul acestei jurnaliste… Haideți să ne gândim: facem noi ce trebuie aici? Am politizat viața unui om, în preajma sărbătorilor de Crăciun. Consider că trebuie să găsim măsuri și să mergem la cauză. Dacă nu ar fi fost acele cauze pe care jurnalista le investiga, ar fi fost ucisă? Avem noi măsuri specifice pentru toate statele membre să eliminăm spălarea de bani, corupția, pentru ca sa nu mai punem jurnaliștii într-o situație critică? În toate statele există jurnaliști care sunt amenințați, unii chiar omorâți, cum am avut și alte cazuri în Slovacia!”, a declarat europarlamentarul, în plenul PE de la Strasbourg.

Maria Grapini a mai precizat că lucrurile trebuie definite foarte bine, într-o astfel de situație complexă și importantă: „Nu ne putem amesteca în deciziile parlamentelor naționale. Guvernele nu le schimbă Parlamentul European, le schimbă parlamentele naționale. Nu facem greșeala să ne amestecăm aici, dar solicit Comisiei să găsim mecanisme la nivel de UE prin care să evităm punerea jurnaliștilor într-o situație asemănătoare cu cu cea a lui Daphne Galizia. Regret și transmit sincere condoleanțe familiei!”, a conchis europarlamentarul.