Manfred Weber, despre activitatea militară rusă la frontieră cu Ucraina: ”Rusia se joacă cu focul”. Noi sancțiuni ar preveni conflictele viitoare

Liderul Grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, militează pentru noi sancțiuni împotriva Rusiei, după ce la frontiera Ucrainei au fost masate mai multe trupe rusești decât oricând din 2014.

„Rusia se joacă cu focul cu prezența sa militară la granița cu Ucraina. UE și SUA ar trebui să fie extrem de clare că această escaladare va avea consecințe. Toate opțiunile pentru noi sancțiuni ar trebui să fie puse pe masă pentru a preveni conflictele viitoare”, a scris Manfred Weber pe contul să de Twiiter.

#Russia is playing with fire with its military buildup towards the Ukraine border. The EU and the US should be extremely clear that this escalation will have consequences. All options for new sanctions should be on the table to prevent further conflict. https://t.co/AvQgzKV6Yk

