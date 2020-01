Manfred Weber, după întâlnirea cu premierul României: Ludovic Orban susține o Românie pro-europeană, orientată către viitor și fără corupție

Corespondență din Bruxelles

Premierul român Ludovic Orban susține o Românie pro-europeană, orientată către viitor și fără corupție, a afirmat miercuri, într-o postare pe Twitter, liderul grupului PPE în Parlamentul European, Manfred Weber.

Membri în aceeași familie politică europeană, Weber s-a întâlnit miercuri cu Ludovic Orban, la Bruxelles, în cursul unei vizite pe care șeful Guvernului o efectuează la instituțiile UE și la NATO, context în care acesta a participat și la reuniunea grupului PPE în Parlamentul European.

Happy to welcome Prime Minister @Ludovic_Orban to our @eppgroup meeting this morning. He stands for a pro-European, future-oriented and non-corrupt Romania. We strongly support him to deliver a better future for Romania and Europe in the coming years. pic.twitter.com/7o6RZBX8bb

— Manfred Weber (@ManfredWeber) January 8, 2020