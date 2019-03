Manfred Weber îi spune lui Frans Timmermans să urmeze exemplul PPE privind Fidesz și să ceară suspendarea PSD din familia social-democraților europeni

1 milion de britanici au protestat astăzi în fața Parlamentului, într-un marș organizat de susținătorii campaniei Votul Poporului, pentru a cere guvernului să organizeze un al doilea referendum pentru Brexit, în condițiile în care Regatul Unit este tot mai aproape de o ieșire fără acord din Uniunea Europeană, care ar provoca o criză economică și politică mai mare decât impasul în care se află acum autoritățile britanice, informează The Guardian.

Mesajele mulțimii către guvern

Un corespondent al BBC prezent la fața locului a transmis că albastru și galben, culorile specifice drapelului UE, se puteau observa peste tot în mulțimea plină de grupuri de familii, prieteni, colegi și oameni politici care mărșăluiau spre clădirea Parlamentului.

⚠ CENTRAL LONDON MARCH ⚠ Crowds remain on the route between Park Lane and Parliament Square and the closures remain in place. Delays remain on Charing Cross Road northbound, Victoria Embankment southbound, Lambeth Bridge, Lambeth Palace Road, and York Road in both directions. pic.twitter.com/HLM2kgChq1 — TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) 23 martie 2019

Mulți oameni au venit drapați în steaguri și au purtat însemne realizate acasă, cu sloganuri variind de la mesaje ludice -,,Niciodată nu vom renunța la UE (eng. Never gonna give EU up)” – la unele politice – ,,Uitați de Idele lui martie – feriți-vă de Brexitul din mai (aluzie la premierul Theresa May: Forget the Ides of March – beware the Brexit of May) – și culminând cu mesaje furioase – ,,Brexit este trădare”, relatează BBC.

Ocazional, mulțimea a izbucnit în aplauze spontane și a început să strige: ,,Ce vrem? Votul poporului. Când îl vrem: Acum!”, erau cuvintele care se auzeau pe străzile principale din Londra care duc la Parlament, precum și în fața acestuia.

La protest au fost prezente și personalități politice care nu susțin Brexitul și care s-au aflat astăzi la Londra pentru a se adresa mulțimii. Vorbitorii de la miting i-au inclus pe liderul adjunct al lui Partidului Laburist, Tom Watson, prim-ministrul Scoției, Nicola Sturgeon, primarul Londrei Sadiq Khan, fostul politician conservator care a trecut la independenți, Anna Soubry și fostul procuror general pe vreme guvernului lui David, Dominic Grieve, și el conservator și suținător fervent al rămânerii Regatului Unit în UE.

Mesajele politicienilor antiBrexit

Vicepreședintele Partidului Laburist Tom Watson a transmis următorul mesaj mulțimii, motivat de fiica sa:



,,Suntem un milion de oameni puternici, dar există doar un singur motiv pentru care sunt aici astăzi … fiica mea de 10 ani care mi-a spus să vă mulțumesc că ați făcut campanie pentru viitorul ei.”

Watson, pledând cauza mulțimii în fața Theresei May, a declarat că o va ajuta să-și treacă acordul prin parlament, dar numai dacă îl va supune și votului popular.

,,Vă voi ajuta să obțineți acordul parlamentului pentru a împiedica un Brexit dezastruos, dar pot vota pentru acord doar dacă lăsați la rândul dvs. oamenii să voteze asupra lui”, i-a transmis politicianul premierului britanic.

De asemenea, prim-ministrul Scoției, Nicola Sturgeon, a spus mulțimii că Theresa May a raliat “parlamentul împotriva poporului”.

,,Dacă aceasta este opinia dumneavoastră, doamnă prim-ministru, lăsați și poporul să vorbească”, a spus ea.

Sturgeon a acuzat-o pe May că ,,este supusă susținătorilor fervenți ai Brexitului” și a cerut, de asemenea, liderului Laburiștilor Jeremy Corbyn să sprijine dorința britanicilor de a merge din nou la vot.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, care doar cu o zi înaintea marșului de protest o critica extrem de dur pe Theresa May pentru gestionarea extrem de proastă a Brexitului, a vorbit oamenilor strânși în fața parlamentului britanic și le-a spus că este ,,un european mândru”.

,,Indiferent de modul în care ați votat în cadrul referendumului, indiferent de partidul politic pe care îl susțineți, cu toții suntem de acord că Brexitul a fost o mizerie totală”, a spus acesta.

,,Au mai rămas doar câteva zile (până la retragerea din UE, n.r.) și suntem în pericol să cădem în prăpastie, ceea ce va avea consecințe catastrofale. Este timpul să revocați articolul 50, este timpul să oferiți poporului britanic ultimul cuvânt asupra Brexitului”, s-a adresat acesta retoric guvernului britanic în timp ce se afla în fața miilor de oameni.

Petiție pentru anularea Brexitului

Amintim faptul că în timp ce 1 milion de persoane ieșeau pe străzile din Londra împotriva Brexitului, alte peste 4 miloane de persoane semnaseră petiția existentă pe site-ul parlamentului britanic, prin care se solicită anularea Brexitului, informează Reuters.

Petiţia pentru renunţarea la Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona şi rămânerea Regatului Unit în UE a strâns peste 4.150.000 de semnături, cu peste două milioane de semnături în ultimele 24 de ore, potrivit Agerpres.

O altă petiţie, pro-Brexit, care cere guvernului să părăsească UE fără acord, a strâns 455.000 de semnături.

Petiţia care cere anularea Brexitului, iniţiată în februarie de Margaret Anne Georgiadou, s-a viralizat pe reţele şi a provocat joi căderi ale serverului ce găzduieşte pagina web a parlamentului britanic.

,,Guvernul afirmă în mod repetat că plecarea din UE reprezintă ‘voinţa poporului’. Noi trebuie să punem capăt acestei afirmaţii demonstrând forţa sprijinului public actual pentru rămânerea în UE”, se afirmă în textul ce însoţeşte petiţia online. Un al doilea referendum ”ar putea să nu fie organizat niciodată, deci votează acum”, se mai spune în mesaj.

Potrivit reglementărilor britanice, petiţiile semnate online de peste 10.000 de cetăţeni vor primi un răspuns din partea guvernului, în timp ce cele care depăşesc numărul de 100.000 de semnături vor fi luate în considerare pentru dezbatere. Astfel, inițiatoarea petiției, precum și cele peste 4 milioane de semnatari așteaptă acum o reacție din partea autorităților.