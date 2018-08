Manfred Weber, liderul grupului PPE în Parlamentul European, încrezător în capacitățile UE de a livra soluții pentru cetățenii europeni

Manfred Weber, liderul grupului PPE în Parlamentului European, este încrezător în capacitățile UE de astăzi de a livra soluții pentru cetățenii săi.

“Când vorbim despre UE 4.0 vorbim despre o nouă Europă, una care își ascultă cetățenii. Aș spune că deja există o Europă care își ascultă cetățenii, acest lucru având loc chiar în această încăpere, în Parlamentul European. Reprezentăm cetățenii Uniunii Europene. Nu avem nevoie de o altă Europă, cred că cea pe care o avem funcționează foarte bine”, a spus Weber în cadrul dezbaterii cu priemierul Poloniei, Mateusz Morwiecki.

“Ieri am avut discuția cu președinția bulgară cu Boyko Borrisov care ne-a oferit o prezentare generală asupra a ceea ce am obținut împreună în ultimele șase luni în interesul cetățenilor noștri.Mai mult, în reuniunile Consiliului de săptămâna trecută am avut de-a face cu situația în care statele naționale nu au mai găsit unitatea de a merge înainte.”

De aceea cred în UE care a fost fondată de Adenauer, și la care v-ati referit, își are bazele în instituțiile europene. Această Europă funcționează, iar una a egoismului și a naționalismului nu poate livra în interesul cetățenilor din Uniunea Europeană.

