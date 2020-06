Manfred Weber, președintele Grupului PPE, cere liderilor UE să decidă modalităţile de rambursare a sumelor planului de redresare economică: Există două opțiuni: creşterea contribuţiilor naţionale sau constituirea de resurse proprii

Manfred Weber, președintele Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, a cerut luni liderilor UE să asigure rambursarea sumelor viitorului plan de redresare a economiei europene post-pandemie și să nu reducă bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, informează AFP, citat de Agerpres.

”Banii împrumutaţi trebuie rambursaţi, dar actualii lideri nu sunt corecţi, întrucât ei vor să le lase succesorilor lor dezbaterea despre modalităţile de rambursare”, a precizat Weber într-o discuţie cu presa.

Din punctul acestuia de vedere, ”există două opțiuni pentru rambursarea acestor bani: fie creşterea contribuţiilor naţionale, fie constituirea de resurse proprii în bugetul european”, a mai spus liderului Grupului PPE.

Pentru varianta resurselor proprii au fost avansate mai multe posibilităţi, cum ar fi taxarea giganţilor internetului, o taxă asupra plasticului nereciclabil, o taxă pe tranzacţiile financiare, extinderea bazei de resurse din vânzarea drepturilor de poluare şi o taxă vamală europeană percepută asupra produselor importate în UE din state care nu au obiective de mediu la fel de ambiţioase cum sunt cele pe care Comisia Europeană le-a înscris în Pactul Ecologic European.

De altfel, Manfred Weber este unul dintre susținătorii ideii impozitării marilor firme din domeniul digital ”pentru a plăti aceste datorii”.

Președintele Grupului Partidului Popular European și-a exprimat, de asemenea, dorința de a condiționa accesarea fondurilor europene de situația statului de drept și s-a pronunțat în favoarea excluderii din PPE a premierului ungar Viktor Orban și a partidului acestuia, Fidesz, precizând că o cerere pentru această excludere va fi avansată de președintele PPE, Donald Tusk, la reuniunea Partidului Popular European, care va avea loc la finalul lunii septembrie.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat la finalul lunii mai în plenul Parlamentului European, planul economic de 1.850 de miliarde de euro, format dintr-un buget multianual de 1.100 de miliarde de euro și un plan de redresare economică post-pandemie care se ridică la 750 de miliarde de euro ce vizează pe trei piloni: sprijin pentru statele membre cu investiții și reforme, pornirea inițială a economiei UE prin stimularea de investiții private, abordarea lecțiilor crizei. Instrumentul Next Generation EU prevede să distribuie cei 750 de miliarde de euro după următoarea schemă: 500 de miliarde sub formă de subvenţii şi 250 de miliarde sub formă de împrumuturi.

Propunerea Comisiei Europene are nevoie de aprobarea tuturor celor 27 de state membre UE, care au opinii diferite cu privire la acest subiect.

Franța și Germania, prin vocea ministrului german de Finanțe Olaf Scholz și omologul său francez, Bruno Le Maire, au pledat în favoarea identificării unui acord rapid la nivelul liderilor UE, care urmează să se reunească la mijlocul lunii iulie, pentru prima data în persoană de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, în vederea continuării discuțiilor referitoare la planul de redresare a economiei europene post-pandemie, având drept obiectiv obținerea unui acord.

De cealaltă parte, cancelarul austriac Sebastian Kurz a estimat saptămâna trecută că summitul Consiliului European, care a avut loc la 19 iunie, reprezintă doar ”începutul unei lungi negocieri” şi a insistat ca acest plan să se bazeze pe credite limitate în timp, nu pe subvenţii, o poziție împărtășită și de alte state, printre care și Țările de Jos.

În acest context, președintele Grupului PPE a atras atenția că ”avem nevoie de un acord în iulie. Vom avea o problemă serioasă dacă adoptarea bugetului și a planului de redresare vor fi amânate pentru toamnă”, a insistat Weber.

Sâmbătă, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afișat o atitudine reținută cu privire la șansele obținerii unui consens la summitul extraordinar convocat pentru 17-18 iulie și a subliniat importanța ca șefii de stat sau de guvern să ajungă la un acord înainte de pauza de vacanța de vară.