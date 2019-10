Manfred Weber salută decizia lui Klaus Iohannis de a-l numi premier pe Ludovic Orban: ”Avem nevoie de un nou capitol între România și Europa”

Liderul grupului PPE în Parlamentul European, Manfred Weber, salută decizia președintelui Klaus Iohannis de a-l nominaliza pe președintele PNL, Ludovic Orban, pentru funcția de prim-ministru al României.

Într-o postare pe Twitter, Weber, care și-a lansat candidatura la șefia Comisiei Europene în cadrul unui eveniment al aleșilor locali și regionali ai PPE găzduit de PNL la București, îi transmite lui Orban că poate conta pe sprijinul grupului PPE în Parlamentul European și pe cel al Partidului Popular European.

”Vești bune vin din România, unde președintele Klaus Iohannis l-a propus pe Ludovic Orban de la PNL pentru funcția de prim-ministru. Avem nevoie de un nou capitol între România și Europa, bazat pe încredere reciprocă și solidaritate”, a scris Weber, liderul grupului PPE fiind un critic fervent al guvernului social-democrat și al măsurilor din sfera justiției în raport cu care instituțiile UE și actorii politici europeni au avertizat că subminează statul de drept.

Good news coming from Romania where President @KlausIohannis has proposed Ludovic #Orban of @PnlRomania as new Prime Minister. We need to open a new chapter between Romania and Europe, based on mutual trust and solidarity. He can count on our full support @EPPGroup @EPP pic.twitter.com/d9MrRQNCht

— Manfred Weber (@ManfredWeber) October 15, 2019