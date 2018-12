Manifestații de amploare în Serbia. Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile Belgradului pentru a protesta împotriva președintelui Aleksandar Vucic, acuzat că devine din ce în ce mai autoritar

Zeci de mii de persoane au ieșit sâmbătă seara în stradă în capitala Serbiei pentru a protesta împotriva președintelui Aleksandar Vucic, pe care l-au acuzat că devine din ce în ce mai autoritar și că încearcă să anihileze Opoziția, anunță Digi24.

1st Saturday 10 000 2nd Saturday 20 000 3rd Saturday (today) 50 000 If it continues there’ll be more than 5 million in 10 weeks😉 #1od5miliona pic.twitter.com/EKvqGet5H5

Oamenii au scandat lozinci împotriva corupției și a violențelor politice și au cerut o presă liberă.

Deşi oficial Aleksandar Vucic are în mare parte un rol ceremonial, el deţine multă putere în Serbia şi participă în mod deschis la guvernare.

Partidul său progresist a dominat parlamentul în trei rânduri de alegeri parlamentare din 2012. Vucic şi-a început anul trecut mandatul prezidenţial de cinci ani.

Vucic a luat în derâdere primul protest de la Belgrad, afirmând că a fost redus ca proporţii şi că ”chiar dacă erau cinci milioane” nu ar ceda în faţa revendicărilor lor. Populația Serbiei este de 7 milioane.

La demonstraţie s-au adunat laolaltă toate culorile politice, de la radicali de dreapta şi extremişti de stânga, iar steagurile Rusiei au fluturat alături de cele la minorităţilor sexuale.

Last week regime media in #Serbia spent a considerable amount of time writing about snow balls thrown on the LGBTQI centre in one of the main streets demonstrations went through. This is the response by demonstrators tonight #1od5miliona

/1 pic.twitter.com/m0Ts395wCw

— Srdjan Cvijic (@srdjancvijic) December 22, 2018