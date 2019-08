Manifestațiile din 10 august, în presa internațională: Românii care muncesc în străinătate sunt furioși pe corupția înrădăcinată

Manifestațiile din 10 august 2019, organizate la un an de la precedenta manifestară soldată cu violențe și intervenție în forță a jandarmilor împotriva manifestanților pașnici, au fost relatate pe larg de presa internațională, care a punctat că românii au marcat un an de la represiunea din 10 august, iar cazul tragediei de la Caracal le-a dat un motiv în plus să ceară demisia guvernului, scrie Digi24.ro.

Zeci de mii de oameni au participat la București la un miting pașnic împotriva guvernului social democrat, la un an de la protestul violent la care jandarmeria a făcut uz de forță – scrie Reuters, într-un articol preluat și de alte publicații. Protestul a fost promovat de românii care muncesc în străinătate, furioși pe corupția înrădăcinată, administrația publică slabă și încercările coaliției de la putere de a slăbi sistemul judiciar – explică jurnaliștii, care adaugă negreșit și că România este unul cele mai corupte state ale Uniunii Europene.

“Știm ce ați făcut vara trecută. Românii marchează un an de la protestul reprimat” – este titlul din ediția în limba engleză a site-ului Radio Europa Liberă. Demonstrațiile au loc și pe fondul indignării publice cauzate de reacția autorităților la răpirea și uciderea unei fete de 15 ani, caz care a arătat deficiențele profunde ale poliției, mai precizează articolul.

Și ziarul francez Le Figaro scrie despre miile de manifestanți care au cerut demisia guvernului. “Tinerii nu au niciun viitor aici, vrem un guvern care să lucreze pentru noi, nu pentru propriile interese” – îl citează pe unul dintre protestatarii alungați cu gaze lacrimogene anul trecut din piața Victoriei. Articolul mai amintește și despre omagiul adus adolescentelor ucise – un caz care a înfuriat România.

Despre protestele din România a relatat și presa germană.

Deutsche Welle, televiziunea publică și Der Spiegel au scris că la București a fost un “protest masiv”. Din nou au ieșit în stradă zeci de mii de oameni care au strigat “jos guvernul”, “hoții” și au purtat pancarte pe care scria “corupția ucide”. Televiziunea germană observă că coaliția de guvernare este în mod clar slăbită, după înfrângerea suferită la europarlamentare și trimiterea la închisoare a liderului său. Guvernul a fost discreditat și de scandalul fetelor ucise la Caracal.

La un an de la intervenția brutală a jandarmilor din Piața Victoriei, oamenii au ieșit, din nou, sâmbătă, 10 august 2019, în stradă. De data aceasta, manifestația, la care au fost în jur de 24.000 de oameni, s-a încheiat pașnic.