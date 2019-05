”Manifestul pentru Europa viitorului”. Înainte de summitul unde se va rescrie istoria UE, Alianța 2020 USR-PLUS și-a prezentant la Sibiu viziunea asupra viitorului Uniunii Europene: Propunem tuturor forțelor pro-europene o nouă agendă pentru Europa

Alianța 2020 USR-PLUS a lansat miercuri, la Sibiu, orașul gazdă unde la 9 mai – dată care marchează și 142 de ani de la Războiul de Independență – va avea loc primul summit de Ziua Europei unde se va decide viitorul Uniunii Europene, ”Manifestul pentru Europa viitorului”, cu patru priorități, prin care Dacian Cioloș și Dan Barna propun o singură Uniune de la est la vest, fără două viteze de integrare, o Europă dedicată tuturor cetățenilor săi, cărora să le asigure protecția și un continent al inovării, competitiv la nivel global.

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat miercuri, la Sibiu, că este necesară o Uniune Europeană de la est la vest şi o Uniune a tuturor cetăţenilor ei, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

”Dorim să vă prezentăm astăzi, în numele Alianţei 2020 USR PLUS, un manifest pentru Europa viitorului folosind oportunitatea evenimentului care se pregăteşte pentru mâine, Summitul European, cu prezenţa şefilor de stat şi de guvern din Uniunea Europeană. Ziua Europei este cel mai oportun moment pentru ca Alianţa 2020 USR PLUS, profund europeană, să prezinte viziunea ei despre viitorul Europei”, a spus Cioloş.

Conform acestuia, ”Europa se află la o răscruce, indiferent cum se va finaliza Brexitul” și de aceea Alianța 2020 USR- PLUS propune patru priorități: ”O singură Uniune, de la est la vest, o Uniune Europeană a tuturor cetăţenilor, o Europă a inovării, care îşi protejează cetăţenii”.

Dacian Cioloş este convins că în alegerile europarlamentare din luna mai ”se vor confrunta două viziuni, una care vrea întărirea UE, alta care doreşte întoarcerea Europei în trecut.”

”Este fundamental să rezistăm tentației de creare a unei Uniuni Europene à la carte, în care fiecare stat membru alege ce vrea. Orice model de integrare și regrupare a unor state membre care vor să avanseze mai rapid în anumite domenii poate să fie o formă de inițiere și consolidare de etapă, benefică pentru proiectul european cu condiția asigurării accesului deschis și sprijinului pentru cei care vor să se alăture acestui proces pe parcurs”, a adăugat liderul PLUS, care a precizat că Alianța 2020 propune ”crearea unui mecanism de consultare structurată între instituțiile europene, cele naționale și cetățeni, care să conducă la integrarea reală a rezultatelor acesteia în deciziile Uniunii”.

”Din păcate, au trecut 12 ani de la aderare. 12 ani în care România nu a profitat așa cum ar fi trebuit de avantajele si oportunitățile pe care le avem la dispoziție ca membri ai Uniunii Europene. Am ajuns astăzi la cel mai jos nivel al relației noastre cu Europa, într-un moment în care am fi putut să ne afirmăm și să devenim o țara cu adevărat importanta în UE având în vedere președinția pe care o exercitam la Consiliul Uniunii Europene. Aceste alegeri europene sunt despre o mare alegere pentru Romania: vrem să fim o țară europeană care să conteze în UE sau vrem să continuam să fim o țară periferică, la marginea Europei. Prin Manifestul pe care l-am prezentat astăzi propunem tuturor forțelor pro-europene o nouă agendă pentru Europa”, a declarat Dacian Cioloș, președinte PLUS și copreședinte al Alianței”, este precizat în documentul amintit în preambul.

La rândul său, liderul Uniunea Salvați România, Dan Barna, a vorbit despre o ”Europă a inovării, competitivă la nivel global” și despre ”O Europă care își protejează cetățenii”.

”Europei îi lipsește infrastructura digitală strategică și nu reușește suficient să faciliteze o tranziție ușoară a inovației către piață. De aceea, noi credem că avem nevoie de măsuri care să asigure că Uniunea se consolidează ca lider în avangarda revoluției industriale 4.0. Sunt necesare investiții majore pentru a crea o infrastructură digitală strategică europeană care să asigure independența Europei în domeniul stocării, utilizării și prelucrării datelor, securității cibernetice, precum și al inovării în domeniul inteligenței artificiale și răspândirii acesteia la scară largă”, consideră președintele USR Dan Barna.

Liderii Alianței 2020 spun că susțin întărirea unei Uniuni Europene pentru Apărare, care să consolideze totodată prezența și capacitatea NATO pe teritoriul Europei. ”În același timp, credem că este nevoie de întărirea capacităților de răspuns și sprijin european în situația în care un stat membru este confruntat cu dezastre naturale sau cauzate de om, terorism, atacuri cibernetice sau atacuri hibride. De asemenea, credem că Europa trebuie să aibă o politică comercială pragmatică, în paralel cu dezvoltarea unei politici europene de urmărire a investițiilor directe străine (non-UE) care să țină cont de interese europene și naționale strategice (e.g. terenuri agricole, energie, infrastructura critică, resurse naturale, etc.)”, a explicat Barna.

În încheierea manifestului, Alianța 2020 USR-PLUS precizează că ”Europa este casa naostră comună și trebuei să rămână așa. Ea are nevoie acum mai mult decât oricând de toată energia, determianrea și pasiunea oamenilor ei, din est și din vest, din sud și din nord. Noi suntem pregătiți să construim, împreună cu toți cei cu care împărtășim aceleași valori și idealuri, o Europă a viitorului mai puternică, mai democratică și mai apropiată de oameni ș ide nevoile lor”.