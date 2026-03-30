MApN a trimis Guvernului analiza cerințelor operaționale pentru proiectele din programul SAFE: Urmează aprobări în CSAT și Parlament înaintea achizițiilor militare

Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, a transmis luni Cancelariei Prim-Ministrului documentele de analiză privind îndeplinirea cerințelor operaționale pentru fiecare proiect propus pentru accesarea instrumentului de finanțare SAFE.

“Pentru implementarea programului SAFE mai sunt de parcurs următoarele etape: Aprobarea de către CSAT a operatorilor economici/statelor membre/organizațiilor internaționale cu care se vor derula procedurile de achiziție și condițiile de cooperare – CSAT, Elaborarea și aprobarea Strategiei de Înzestrare pentru fiecare proiect SAFE – MApN, Obținerea aprobării prealabile a Parlamentului – MApN și Derularea procedurii de atribuire și încheierea contractelor – MApN”, informează sursa citată.

Programul Security Action for Europe – SAFE reprezintă o oportunitate deosebită pentru România de a-și completa necesarul de capabilități al Armatei într-un mod accelerat, plecând de la Planul de Înzestrare al Armatei (PIAR) aprobat de CSAT și Parlament.

Conform Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025, SAFE reprezintă un instrument prin care se recunoaște situația de urgență în domeniul securității și apărării, generată de contextul geopolitic regional, și are ca scop accelerarea capacităților industriale și tehnologice europene, pentru a reduce dependența de importurile de tehnică și tehnologie militară.

La nivel național, implementarea programului SAFE este reglementată prin OUG nr. 62 din 20 noiembrie 2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1.106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” prin consolidarea industriei europene de apărare.

Întregul proces de implementare a programului este coordonat de Grupul de lucru interinstituțional condus de șeful Cancelariei Prim-Ministrului.

Pornind de la cerințele operaționale formulate de MApN (Statul Major al Apărării), au rezultat 21 de proiecte ce au fost incluse în Planul de investiții al României pentru industria europeană de apărare, aprobat de Comisia Europeană.

La propunerea Cancelariei Prim-Ministrului, CSAT a aprobat, prin Hotărârea nr. 128/24.11.2025, Planul de investiții în industria de apărare a României și a reglementat cadrul în care se vor desfășura achizițiile SAFE.

MApN are ca responsabilitate stabilirea criteriilor operaționale și a detaliilor tehnice ale produselor, Ministerul Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) stabilește criteriile de localizare a producției și de cooperare economică locală, iar Cancelaria Prim-Ministrului emite, prin ordin, cerințele de cooperare aferente fiecărui proiect în baza propunerilor MEDAT.

România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE. Din această sumă, 2,5 miliarde de euro reprezintă o plată de pre-finanțare.

După adoptarea de către Consiliul UE a deciziilor de punere în aplicare, Comisia Europeană va finaliza acordurile de împrumut, primele plăți urmând să fie efectuate în martie 2026.

Bucureștiul a dat publicității lista finală a proiectelor ce vor fi finanțate cu 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE la finalul lunii ianuarie, acestea vizând achiziția și producția de vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană și antirachetă, drone, muniții, nave de patrulare, elicoptere, infrastructură de transport cu dublă utilizare și consolidarea capacităților MAI și de protecție civilă, fiind structurate pe ministere și domenii-cheie.

Această finanțare de 16,68 miliarde de euro prin credite va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate – 9,53 miliarde euro, pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret) – 4,2 miliarde euro și pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe din sistemul de apărare națională – 2,8 miliarde euro, inclusiv 900 de milioane de euro pentru protecție civilă.

SAFE este un instrument financiar temporar al UE care sprijină statele membre care doresc să investească în producția industrială din domeniul apărării prin achiziții comune, concentrându-se pe capacitățile prioritare, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.

Finanțarea prin SAFE este disponibilă pentru perioada 2026-2030 și oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani, având o dobândă redusă (maximum 3%). Astfel, România va începe rambursarea acestor sume abia din 2035, într-un interval de 30 de ani. Un punct forte al accesării SAFE este acela că finanțarea va fi mai ieftină datorită ratingului de credit “AAA” al Comisiei Europene, avantajoasă pentru țări cu rating inferior, cum este România cu rating-ul “BBB-“.

Regulamentul SAFE a fost adoptat la 27 mai 2025, ca parte a Strategiei Pregătire 2030 (Defense Readiness 2030/ ReArm Europe), un pachet ambițios de apărare care oferă statelor membre ale UE mecanisme financiare pentru a stimula o creștere a investițiilor în capabilități de apărare.