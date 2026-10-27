MApN: Avion de patrulare maritimă al Franței, dislocat în România pentru misiuni de supraveghere în Marea Neagră

La solicitarea României, Franța a dislocat un avion de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2 la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere în vestul Mării Negre, în perioada 18 octombrie – 6 noiembrie, informează MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Zborurile aeronavei Marinei Naționale Franceze, planificate și coordonate cu sprijinul Comandamentului Componentei Navale „Viceamiral Ioan Georgescu” și în cooperare cu Centrul Maritim de Coordonare (Maritime Rescue Coordination Centre – MRCC), au ca scop identificarea pericolelor de navigație și creșterea capacității de protejare a infrastructurii critice din Zona Economică Exclusivă a României.

Misiunea MPA ATLANTIQUE 2 contribuie la îndeplinirea operațiilor de descurajare desfășurate sub egida NATO și evidențiază importanța cooperării între aliați, a interoperabilității și a capacității de reacție pentru executarea acțiunilor de supraveghere maritimă, contribuție la asigurarea libertății de navigație și salvarea vieților omenești pe mare.

Totodată, prezența aeronavei de patrulare maritimă la Constanța reprezintă un bun prilej pentru ca militarii Forțelor Navale Române să se instruiască în comun cu partenerii francezi atât prin ambarcare la bordul aeronavei pe timpul survolurilor deasupra Mării Negre, cât și prin activități de instrucție în comun și schimb de informații cu navele militare românești aflate pe mare.

Răspunsul NATO și al Marinei Naționale Franceze față de situația de securitate actuală din regiune completează măsurile luate de către Forțele Navale Române, de intensificare a misiunilor de patrulare maritimă cu nave, elicoptere IAR-330 Puma Naval și sisteme autonome fără pilot, precum și informarea permanentă și oportună prin avize pentru navigatori de către Direcția Hidrografică Maritimă „Comandor Alexandru Cătuneanu”, cu privire pericolele de navigație și căile recomandate pentru asigurarea libertății de mișcare și prevenirea incidentelor navale.

Forțele Navale Române, în cooperare cu structuri din sistemul național de apărare, ordine publice și siguranță națională, precum și cu partenerii din Alianța Nord-Atlantică, desfășoară permanent activități de monitorizare a situației maritime și asigurare a traficului în zona de responsabilitate din Marea Neagră. În acest sens, capabilități maritime și aeriene ale Forțelor Navale Române execută, în mod sistematic, misiuni de patrulare și cercetare a spațiului maritim, aerian și terestru, pentru consolidarea securității, precum identificarea, combaterea și diminuarea efectelor amenințărilor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse asupra Ucrainei.