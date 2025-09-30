MApN cere acordul Parlamentului pentru achiziția a 216 tancuri noi care să fie produse în România în completarea celor 54 de tancuri Abrams cumpărate din SUA

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-au întâlnit marți în cadrul celui de-al 5-lea Colegiu de Securitate pentru a discuta situația securității din Europa și pentru a-și împărtăși opiniile. În acest context, Ursula von der Leyen a subliniat că menținerea păcii a fost întotdeauna o prioritate esențială a UE.

„Au trecut 3 ani și 7 luni de când Rusia a invadat Ucraina. Ucraina continuă să reziste pe câmpul de luptă, cedând practic niciun teritoriu în acest an. În ultimele 1000 de zile, Rusia a ocupat doar 1% din teritoriul Ucrainei aflat sub ocupație. Aceasta, în ciuda faptului că peste un sfert de milion de ruși și-au pierdut viața pe câmpul de luptă în acest an. În plus, Rusia se confruntă tot mai mult cu presiuni economice. Ratele dobânzilor sunt de 17%, iar inflația depășește 10%. Cred cu tărie că ne aflăm într-un moment în care acțiunile decisive din partea noastră pot marca un punct de cotitură în acest conflict”, a declarat Ursula von der Leyen.

În discursul său, președinta Comisiei Europene a identificat trei teme relevante în ceea ce privește apărarea europeană.

„În primul rând, capabilitățile. Avem un set unic de forțe, repartizate în diferite misiuni – NATO, UE, ONU sau Coaliții ale celor Dispuși. Prin urmare, în strânsă cooperare cu NATO, avem nevoie de capabilități interoperabile. Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de mai multe achiziții comune”, a precizat aceasta.

În al doilea rând, Ursula von der Leyen a subliniat că Europa are nevoie de proiecte emblematice în domeniul apărării. De exemplu, în cazul proiectului Eastern Flank Watch, „trebuie să acționăm acum”, a spus ea.

„Europa trebuie să ofere un răspuns puternic și unit la incursiunile dronelor rusești la granițele noastre. De aceea vom propune acțiuni imediate pentru crearea unui „zid de drone” în cadrul Eastern Flank Watch. Trebuie să acționăm rapid, împreună cu Ucraina și în strânsă coordonare cu NATO”, a adăugat von der Leyen.

În al treilea rând, Ursula von der Leyen a subliniat că Europa are nevoie de o pregătire industrială în domeniul apărării: „o industrie europeană a apărării consolidată, rezilientă și inovatoare este esențială pentru asigurarea pregătirii noastre”, a punctat aceasta.

În finalul discursului său, Ursula von der Leyen a vorbit despre Ucraina, arătând că UE face progrese pe mai multe direcții.

În primul rând, Ursula von der Leyen a subliniat că UE crește presiunea economică asupra Rusiei. Sancțiunile funcționează, iar PIB-ul Rusiei este proiectat să încetinească, de la 4,3% în 2024 la 0,9% în 2025, potrivit acesteia. În al doilea rând, președinta Comisiei Europene a evidențiat importanța sprijinului militar acordat Ucrainei.

„Concret, am convenit cu Ucraina că se vor cheltui în total 2 miliarde de euro pentru drone. Acest lucru permite Ucrainei să-și mărească capacitatea de producție de drone și va permite UE să beneficieze de această tehnologie. Cu toate acestea, este necesară o soluție mai structurală pentru sprijinul militar. De aceea am propus ideea unui împrumut pentru reparații bazat pe activele suverane rusești imobilizate. Împrumutul nu ar fi acordat într-o singură tranșă, ci în mai multe tranșe și cu anumite condiții. Și vom consolida propria noastră industrie de apărare, asigurându-ne că o parte din împrumut este utilizată pentru achiziții în Europa și cu Europa. Este important de menționat că nu are loc confiscarea activelor. Ucraina trebuie să ramburseze împrumutul, dacă Rusia plătește reparațiile. Autorul trebuie să fie tras la răspundere”, a concluzionat Ursula von der Leyen.

Today I welcome @SecGenNATO for a discussion on security. We are at a moment in Russia’s war on Ukraine where decisive action on Europe’s side, in coordination with NATO, can lead to a real turning point ↓ https://t.co/8O8f9gNui0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2025

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța este puternică în stabilirea standardelor și a obiectivelor de capabilitate, în timp ce UE dispune de puterea considerabilă a pieței interne, asigurând dezvoltarea bazei industriale de apărare și disponibilitatea resurselor financiare și a activelor necesare pentru a sprijini Ucraina.

„În ceea ce privește inițiativa „zidul de drone”, cred că a fost o idee excelentă. De ce este important? În primul rând, pentru că trebuie să ne păstrăm cerul sigur. În ultimele săptămâni am văzut ce s-a întâmplat cu dronele în Polonia, cu MIG-31 în Estonia, dar și ce se întâmplă acum în Danemarca. În Danemarca, încă evaluăm ce s-a întâmplat. În cazul Poloniei și Estoniei, este clar că este vorba despre ruși. Evaluăm în continuare dacă a fost intenționat sau nu. Dar chiar dacă nu a fost intenționat, este imprudent și inacceptabil”, a explicat Rutte.

Prin urmare, Mark Rutte a precizat că Europa trebuie să își protejeze spațiul aerian, subliniind că inițiativa „zidul de drone” este oportună și necesară, deoarece „nu se pot cheltui milioane de euro sau dolari pe rachete pentru a doborî drone care costă doar câteva mii de dolari”.

El a precizat că NATO și UE sprijină ucrainenii, deoarece este vorba atât despre valorile comune, cât și despre prima linie de apărare și siguranța colectivă.

„Este crucial ca ei să reziste în luptă, așa o să continuăm să-i susținem. Americanii și-au deschis din nou „porțile” prin inițiativa PURL, oferind arme letale și neletale, ceea ce este extrem de important. Tot ceea ce face acum Comisia Europeană prin SAFE și prin alte inițiative, pentru a aduce Ucraina în cea mai bună poziție posibilă, este crucial, atât în luptă, cât și în eventualele negocieri de pace, pentru ca ei să fie atunci în cea mai puternică poziție posibilă. Pentru toate acestea, cooperarea noastră, din prima zi, a fost excelentă”, a conchis Mark Rutte.

Amintim că, după recentele intruziuni ale dronelor rusești în Polonia și România și ale avioanelor Rusiei în Estonia, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, s-au întâlnit vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”. Propunerea, inclusiv un Eastern Flank Watch, a venit din partea președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene, în vreme ce comisarul Kubilius a apreciat că acest proiect poate fi gata în următoarele 12 luni.