MApN cere acordul Parlamentului pentru achiziția a 216 tancuri noi care să fie produse în România în completarea celor 54 de tancuri Abrams cumpărate din SUA
Ministerul Apărării Naţionale a cerut Parlamentului aprobarea pentru achiziționarea a 216 tancuri noi și 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie, cererea vizând programul „Tanc principal de luptă” și având ca obiectiv completarea celor 54 de tancuri Abrams achiziționate din SUA, informează MapN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Astfel, MApN cere acordul legislativului pentru a începe procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, etapele I (faza 2) și II. Scopul este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale.
Etapa I (faza 2) a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 458,20 milioane de dolari (fără TVA), presupune completarea capabilităţii batalionului de tancuri dotat cu tancul Abrams M1A2 SEPv3. În acest sens, sunt planificate a fi achiziţionate mitraliere, muniții, piese de schimb, echipamente de simulare și testare, servicii suport şi asistenţă tehnică, transport, servicii de instruire.
Etapa II a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 6,4 miliarde de euro (fără TVA), urmărește achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie din cadrul Forţelor Terestre, precum şi achiziţia de suport logistic şi echipamente specifice de instruire şi antrenament.
De asemenea, etapa II a programului prevede măsuri de protejare a securității României prin cooperare tehnologică și industrială, astfel încât tancurile și subsistemele lor să fie produse și întreținute în țară.
Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă” are în vedere operaţionalizarea ţintelor de capabilităţi asumate în cadrul procesului NATO şi UE de planificare a apărării, pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040.
Etapa I (Faza 1) a programului de înzestrare a fost iniţiată în anul 2023 şi a presupus achiziţia a 54 de tancuri Abrams modernizate, varianta M1A2 SEP v3, şi a 12 derivate pe şasiu de tanc, în uz, din stocul Armatei SUA. Această etapă este în derulare printr-un acord „Guvern la Guvern” cu Statele Unite ale Americii, având o valoare de 1 miliard de dolari cu termen de livrare estimat pentru toate echipamentele – anul 2028.
Ursula von der Leyen, întrevedere cu Mark Rutte: O acțiune decisivă din partea Europei, în coordonare cu NATO, poate marca un adevărat punct de cotitură în războiul din Ucraina
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-au întâlnit marți în cadrul celui de-al 5-lea Colegiu de Securitate pentru a discuta situația securității din Europa și pentru a-și împărtăși opiniile. În acest context, Ursula von der Leyen a subliniat că menținerea păcii a fost întotdeauna o prioritate esențială a UE.
„Au trecut 3 ani și 7 luni de când Rusia a invadat Ucraina. Ucraina continuă să reziste pe câmpul de luptă, cedând practic niciun teritoriu în acest an. În ultimele 1000 de zile, Rusia a ocupat doar 1% din teritoriul Ucrainei aflat sub ocupație. Aceasta, în ciuda faptului că peste un sfert de milion de ruși și-au pierdut viața pe câmpul de luptă în acest an. În plus, Rusia se confruntă tot mai mult cu presiuni economice. Ratele dobânzilor sunt de 17%, iar inflația depășește 10%. Cred cu tărie că ne aflăm într-un moment în care acțiunile decisive din partea noastră pot marca un punct de cotitură în acest conflict”, a declarat Ursula von der Leyen.
În discursul său, președinta Comisiei Europene a identificat trei teme relevante în ceea ce privește apărarea europeană.
„În primul rând, capabilitățile. Avem un set unic de forțe, repartizate în diferite misiuni – NATO, UE, ONU sau Coaliții ale celor Dispuși. Prin urmare, în strânsă cooperare cu NATO, avem nevoie de capabilități interoperabile. Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de mai multe achiziții comune”, a precizat aceasta.
În al doilea rând, Ursula von der Leyen a subliniat că Europa are nevoie de proiecte emblematice în domeniul apărării. De exemplu, în cazul proiectului Eastern Flank Watch, „trebuie să acționăm acum”, a spus ea.
„Europa trebuie să ofere un răspuns puternic și unit la incursiunile dronelor rusești la granițele noastre. De aceea vom propune acțiuni imediate pentru crearea unui „zid de drone” în cadrul Eastern Flank Watch. Trebuie să acționăm rapid, împreună cu Ucraina și în strânsă coordonare cu NATO”, a adăugat von der Leyen.
În al treilea rând, Ursula von der Leyen a subliniat că Europa are nevoie de o pregătire industrială în domeniul apărării: „o industrie europeană a apărării consolidată, rezilientă și inovatoare este esențială pentru asigurarea pregătirii noastre”, a punctat aceasta.
În finalul discursului său, Ursula von der Leyen a vorbit despre Ucraina, arătând că UE face progrese pe mai multe direcții.
În primul rând, Ursula von der Leyen a subliniat că UE crește presiunea economică asupra Rusiei. Sancțiunile funcționează, iar PIB-ul Rusiei este proiectat să încetinească, de la 4,3% în 2024 la 0,9% în 2025, potrivit acesteia. În al doilea rând, președinta Comisiei Europene a evidențiat importanța sprijinului militar acordat Ucrainei.
„Concret, am convenit cu Ucraina că se vor cheltui în total 2 miliarde de euro pentru drone. Acest lucru permite Ucrainei să-și mărească capacitatea de producție de drone și va permite UE să beneficieze de această tehnologie. Cu toate acestea, este necesară o soluție mai structurală pentru sprijinul militar. De aceea am propus ideea unui împrumut pentru reparații bazat pe activele suverane rusești imobilizate. Împrumutul nu ar fi acordat într-o singură tranșă, ci în mai multe tranșe și cu anumite condiții. Și vom consolida propria noastră industrie de apărare, asigurându-ne că o parte din împrumut este utilizată pentru achiziții în Europa și cu Europa. Este important de menționat că nu are loc confiscarea activelor. Ucraina trebuie să ramburseze împrumutul, dacă Rusia plătește reparațiile. Autorul trebuie să fie tras la răspundere”, a concluzionat Ursula von der Leyen.
Today I welcome @SecGenNATO for a discussion on security.
We are at a moment in Russia’s war on Ukraine where decisive action on Europe’s side, in coordination with NATO, can lead to a real turning point ↓ https://t.co/8O8f9gNui0
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2025
La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța este puternică în stabilirea standardelor și a obiectivelor de capabilitate, în timp ce UE dispune de puterea considerabilă a pieței interne, asigurând dezvoltarea bazei industriale de apărare și disponibilitatea resurselor financiare și a activelor necesare pentru a sprijini Ucraina.
„În ceea ce privește inițiativa „zidul de drone”, cred că a fost o idee excelentă. De ce este important? În primul rând, pentru că trebuie să ne păstrăm cerul sigur. În ultimele săptămâni am văzut ce s-a întâmplat cu dronele în Polonia, cu MIG-31 în Estonia, dar și ce se întâmplă acum în Danemarca. În Danemarca, încă evaluăm ce s-a întâmplat. În cazul Poloniei și Estoniei, este clar că este vorba despre ruși. Evaluăm în continuare dacă a fost intenționat sau nu. Dar chiar dacă nu a fost intenționat, este imprudent și inacceptabil”, a explicat Rutte.
Prin urmare, Mark Rutte a precizat că Europa trebuie să își protejeze spațiul aerian, subliniind că inițiativa „zidul de drone” este oportună și necesară, deoarece „nu se pot cheltui milioane de euro sau dolari pe rachete pentru a doborî drone care costă doar câteva mii de dolari”.
El a precizat că NATO și UE sprijină ucrainenii, deoarece este vorba atât despre valorile comune, cât și despre prima linie de apărare și siguranța colectivă.
„Este crucial ca ei să reziste în luptă, așa o să continuăm să-i susținem. Americanii și-au deschis din nou „porțile” prin inițiativa PURL, oferind arme letale și neletale, ceea ce este extrem de important. Tot ceea ce face acum Comisia Europeană prin SAFE și prin alte inițiative, pentru a aduce Ucraina în cea mai bună poziție posibilă, este crucial, atât în luptă, cât și în eventualele negocieri de pace, pentru ca ei să fie atunci în cea mai puternică poziție posibilă. Pentru toate acestea, cooperarea noastră, din prima zi, a fost excelentă”, a conchis Mark Rutte.
Amintim că, după recentele intruziuni ale dronelor rusești în Polonia și România și ale avioanelor Rusiei în Estonia, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, s-au întâlnit vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”. Propunerea, inclusiv un Eastern Flank Watch, a venit din partea președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene, în vreme ce comisarul Kubilius a apreciat că acest proiect poate fi gata în următoarele 12 luni.
Miniștrii apărării din România și Polonia au discutat la Varșovia despre apărarea flancului estic prin inițiativele Eastern Sentry și Eastern Flank Watch
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a avut luni, o întrevedere bilaterală cu omologul său polon, Władysław Kosiniak-Kamysz, discuțiile vizând consolidarea dialogului strategic dintre România și Polonia și întărirea flancului estic al NATO, potrivit unui comunicat al MApN remis CaleaEuropeană.ro.
În acest sens, au fost analizate inițiativele recent lansate la nivelul NATO – Eastern Sentry – și al Uniunii Europene – Eastern Flank Watch, cu obiectivul de a acționa într-un cadru coerent, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.
În cadrul întrevederii a fost subliniat faptul că România și Polonia se confruntă cu provocări de securitate similare, ceea ce consolidează cooperarea dintre cele două state. Totodată, au fost evidențiate rolurile prioritare ale mobilității militare și ale simplificării legislației europene în domeniul apărării.
Cei doi oficiali au subliniat importanța unei colaborări strânse între NATO și UE, mai ales în contextul intensificării eforturilor comune pentru consolidarea Flancului Estic.
„Apărarea Flancului Estic nu reprezintă o opțiune, ci o necesitate strategică. Complementaritatea inițiativelor NATO și UE asigură un cadru solid pentru securitatea întregului spațiu euroatlantic”, a evidențiat ministrul apărării.
Ministrul Moșteanu a reafirmat sprijinul ferm al României pentru Ucraina în fața agresiunii ruse, precum și pentru parcursul european al Republicii Moldova. În acest context, a apreciat rezultatul recentelor alegeri parlamentare ca pe o dovadă clară a orientării europene și a subliniat importanța continuării sprijinului pentru creșterea rezilienței și consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova, în beneficiul securității regionale și europene.
De asemenea, cei doi oficiali au discutat modalități concrete de susținere a capacităților industriale ale celor două state de pe Flancul Estic. A fost subliniată oportunitatea cooperării în domeniul achizițiilor finanțate prin instrumentul SAFE, ca mijloc de sprijin pentru modernizarea forțelor armate și dezvoltarea industriei de apărare.
Germania dă asigurări că niciun aliat NATO nu va fi lăsat singur în fața provocărilor rusești: Rusia vrea să ne testeze hotărârea. Trebuie să primească un răspuns clar și comun
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a dat asigurări că niciun membru NATO nu va fi lăsat să se descurce singur în fața provocărilor rusești.
„Rusia vrea să ne testeze hotărârea și să provoace tulburări. Acest lucru este periculos și trebuie să primească un răspuns clar și comun”, a declarat Wadephul în cadrul unei conferințe de presă la Varșovia, alături de omologii săi polonez și francez, Radoslaw Sikorski și Jean-Noel Barrot, informează Deutsche Welle și The Guardian.
NATO va „proteja fiecare centimetru din teritoriul alianței noastre – niciun stat membru nu va fi lăsat singur să facă față acestor amenințări”, a adăugat el.
Înainte de a pleca la Varșovia, ministrul a solicitat un răspuns decisiv și bine gândit la acțiunile Moscovei.
„Suntem uniți, păstrăm calmul și nu ne lăsăm împinși către o escaladare”, a spus el, referindu-se la incidentele cu drone rusești din Polonia și Danemarca.
„În același timp, nu ne îndoim că suntem hotărâți și pregătiți să respingem împreună orice amenințare”, a spus Wadephul.
Reiterarea solidarității între aliați apare după ce Rusia a testat în ultima perioadă vigilența țărilor NATO.
Danemarca a fost bulversată săptămâna trecută de o serie de apariții ale unor drone deasupra aeroporturilor principale și bazelor aeriene militare, care au perturbat traficul aerian și au blocat mii de pasageri. Prim-ministrul Mette Frederiksen a declarat că încălcările spațiului aerian constituie un „război hibrid” și a sugerat că Rusia este responsabilă, conform Politico Europe.
Incidentele, care au avut loc înaintea reuniunii Consiliului European de miercuri de la Copenhaga pentru a discuta despre apărare și Ucraina, au determinat autoritățile daneze să ia măsura dramatică de a închide spațiul aerian al țării pentru dronele civile.
Tot în septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, țara baltică fiind nevoită să activeze articolul 4 al Tratatului NATO, la fel ca aliatul său de pe flancul estic, Polonia, ce s-a confruntat la începutul acestei luni cu un roi de drone, patru dintre cele 19 fiind doborâte de forțele aliate.
Și România a căzut pradă acestor tactici ale Moscovei, o dronă a Kremlinului invadând spațiul aerian al țării noastre.
În context, NATO a anunțat lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
De asemenea, Uniunea Europeană a propus construirea unui „zid european al dronelor”. Propunerea, care cuprinde și un Eastern Flank Watch, a fost anunțată de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene.
România dorește o finanțare separată pentru acest „zid de drone” de pe flancul estic propus de UE.
Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel la partenerii săi europeni să-și unească forțele pentru a crea un scut comun de apărare aeriană care să-i protejeze împotriva amenințărilor din partea Rusiei.
„Ucraina propune Poloniei și tuturor partenerilor noștri să construim un scut comun complet fiabil împotriva amenințărilor aeriene rusești”, a declarat el într-un discurs adresat Forumului de Securitate de la Varșovia, transmis prin videoconferință.
