ROMÂNIA
MApN „condamnă cu fermitate” noile atacuri ale Rusiei asupra „infrastructurii civile ucrainene” de pe Dunăre. Avioane militare, ridicate de la sol pentru supravegherea spațiului aerian național
Forţele Federaţiei Ruse au executat în noaptea dintre 3 spre 4 noiembrie atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea. În urma acestor acţiuni, au fost observate numeroase explozii pe malul ucrainean.
Potrivit unui comunicat MApN remis CaleaEuropeană.ro, ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană, două aeronave F-16 dislocate la Baza Aeriană Feteşti, la ora 00.17, respectiv două aeronave germane Eurofighter Typhoon dislocate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la ora 02.45 pentru cercetare şi asigurarea securității spațiului aerian național.
„Comandanții misiunilor au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României”, informează MApN.
Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene pe teritoriul național.
Ministerul Apărării Naţionale condamnă cu fermitate „atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene, acțiuni care reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității regionale”.
România rămâne în contact permanent cu aliații din NATO și Uniunea Europeană și menține un nivel ridicat de vigilență și reacție, reamintește MApN.
INDIA
România a deblocat Comisia Economică cu India, a patra economie a lumii. Oana Țoiu: Suntem sincronizați cu negocierile unui acord UE-India, dar nu putem aștepta în a ne urmări propriile interese
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat luni că a fost deblocată Comisia Mixtă Economică România – India, după o pauză de opt ani, subliniind că ambiția Bucureștiului este a crește schimburile comerciale cu India, a patra economie globală.
Șefa diplomației române a făcut acest anunț cu ocazia întâlnirii, la sediul MAE, cu ministrul de stat indian pentru comerț și industrie Hotin Prasada, care a venit însoțit de o delegație de afaceri.
“Astăzi deblocăm după o pauză de opt ani, la București, Comisia Mixtă Economică România – India alături de ministrul de stat pentru comerț și industrie, Jitin Prasada, care a venit însoțit de o delegație de afaceri. L-am primit astăzi, la sediul MAE, pe oficialul indian care se află în România pentru a coprezida Comisia Mixtă Interguvernamentală de Cooperare Economică România-India alături de ministrul Radu Miruță, desemnat de România pentru a coprezida comisia. Ne asigurăm că oprim scăderea volumului din relațiile comerciale, anul trecut acestea au scăzut de la 1,7 miliarde de USD în 2023 la doar 1 miliard în 2024. Mai ales că avem un ministru al economiei axat și pe parteneriatul în relațiile externe și cu rezultate vizibile”, a transmis Țoiu.
Ea a precizat că discuțiile urmează dialogului pe care l-a avut la New York cu Subrahmanyam Jaishankar, ministrul afacerilor externe al Indiei, în marja Adunării Generale a ONU.
Ministrul de externe a subliniat că în timp ce UE continuă negocierile cu India pentru un amplu acord comercial, România nu trebuie să aștepte acest lucru pentru a crește relațiile economice cu New Delhi
“Suntem sincronizați cu agenda UE, unde în aceste zile o delegație continuă negocierile în India pentru acordul comercial, dar nu sunt adepta așteptării unor decizii UE pentru a ne urmări propriile interese, aliniate cu cele comune. Nu ne permitem să așteptăm ca să creștem relațiile economice și investițiile comune, toți suntem mai câștigați când avansează și dialogul bilateral. Atât vizita cât și discuțiile cu oficialul indian arată interesul comun de a impulsiona schimburile comerciale dintre cele două țări și de a extinde cooperarea și investițiile în energie regenerabilă, tehnologii avansate, IT&C și conectivitate“, a adăugat Oana Țoiu.
Ea a adăugat că a discutat cu înaltul oficial indian despre importanța portului Constanța ca hub la Marea Neagră și punct de tranzit pentru produsele indiene, mai ales în contextul semnării iminente a acordului de liber schimb UE-India, dar și despre îngrijorările României privind finanțarea Rusiei prin legăturile sale cu economia globală prin contactele de energie.
“Dorința noastră este de a crește schimburile economice cu India, a patra economie globală și legăturile culturale și personale cu țara care are cea mai numeroasă populație din lume”, a conchis ministrul român de externe.
ROMÂNIA
Un român a murit după prăbușirea unui turn în centrul Romei. Președintele Nicușor Dan transmite condoleanțe familiei
Președintele Nicușor Dan a transmis condoleanțe familiei românului care a murit în Italia, după prăbușirea unui turn din centrul Romei, unde acesta lucra.
“Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu. Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.
Un muncitor român a fost rănit ușor după ce o clădire în reabilitare din centrul Romei s-a prăbușit, luni, iar un altul a fost prins sub dărâmături și urma să fie extras din zonă, a informat, luni, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Autoritățile italiene prezente la fața locului au informat că un muncitor, cetățean român, a fost rănit ușor, fiind transportat la spital pentru evaluarea stării de sănătate. În prezent, acesta se află în afara oricărui pericol.
Un al doilea cetățean român a fost afectat de prăbușirea parțială a clădirii în care lucra și, ulterior, a decedat la spital.
Torre dei Conti, cu o înălțime de 29 de metri, se află pe Via dei Fori Imperiali, ampla arteră care leagă Piazza Venezia de Colosseum.
Edificiul nu a mai fost utilizat din 2006, dar se afla în renovare în cadrul unui proiect de restaurare de patru ani, care urma să fie finalizat anul viitor, potrivit autorităților orașului, relatează Agerpres.
Înregistrările postate pe rețelele de socializare surprind nori de praf ieșind pe ferestrele turnului și zgomotul prăbușirii zidăriei.
Din cauza lucrărilor de restaurare, zona din jurul turnului fusese închisă pentru pietoni.
Torre dei Conti a fost ridicat la începutul secolului al XIII-lea de Papa Inocențiu al III-lea pentru familia sa.
POLITICĂ
Luminița Odobescu, fost ministru de externe și ex-consilier prezidențial, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Ilie Bolojan
Luminița Odobescu, fost ministru de externe și ex-consilier prezidențial în perioada mandatului lui Klaus Iohannis, interimatului lui Ilie Bolojan și primei părți a mandatului Nicușor Dan, a fost numită, luni, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial.
”Având în vedere Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 3.100 din 31 octombrie 2025, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/33.909/S.R.O. din 31 octombrie 2025, în temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articol unic. — Începând cu data de 3 noiembrie 2025, doamna Luminiţa Teodora Odobescu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului”, se arată în deretul publicat în Monitorul Oficial.
În luna februarie, preşedintele interimar Ilie Bolojan a numit-o în funcţia de consilier prezidenţial. Aceasta a rămas consilier La Palatul Cotroceni şi în primele luni ale mandatului preşedintelui Nicuşor Dan.
Luminița Odobescu, fost ministru al afacerilor externe și fost consilier pentru afaceri europene al președintelui Klaus Iohannis, a fost numită în luna ianuarie consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului Marcel Ciolacu.
Odobescu a deținut din iunie 2023, odată cu rotativa guvernamentală Ciucă – Ciolacu în cadrul coaliției PSD-PNL, funcția de ministru al afacerilor externe. Anterior, între noiembrie 2021 și iunie 2023 a fost consilier pentru afaceri europene al președintelui Klaus Iohannis.
Luminița Odobescu a fost reprezentantul permanent al României la UE din septembrie 2015 și până în noiembrie 2021, un mandat care a culminat cu gestionarea primei președinții a României la Consiliul UE.
