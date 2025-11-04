MApN „condamnă cu fermitate” noile atacuri ale Rusiei asupra „infrastructurii civile ucrainene” de pe Dunăre. Avioane militare, ridicate de la sol pentru supravegherea spațiului aerian național

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat luni că a fost deblocată Comisia Mixtă Economică România – India, după o pauză de opt ani, subliniind că ambiția Bucureștiului este a crește schimburile comerciale cu India, a patra economie globală.

Șefa diplomației române a făcut acest anunț cu ocazia întâlnirii, la sediul MAE, cu ministrul de stat indian pentru comerț și industrie Hotin Prasada, care a venit însoțit de o delegație de afaceri.

“Astăzi deblocăm după o pauză de opt ani, la București, Comisia Mixtă Economică România – India alături de ministrul de stat pentru comerț și industrie, Jitin Prasada, care a venit însoțit de o delegație de afaceri. L-am primit astăzi, la sediul MAE, pe oficialul indian care se află în România pentru a coprezida Comisia Mixtă Interguvernamentală de Cooperare Economică România-India alături de ministrul Radu Miruță, desemnat de România pentru a coprezida comisia. Ne asigurăm că oprim scăderea volumului din relațiile comerciale, anul trecut acestea au scăzut de la 1,7 miliarde de USD în 2023 la doar 1 miliard în 2024. Mai ales că avem un ministru al economiei axat și pe parteneriatul în relațiile externe și cu rezultate vizibile”, a transmis Țoiu.

Ea a precizat că discuțiile urmează dialogului pe care l-a avut la New York cu Subrahmanyam Jaishankar, ministrul afacerilor externe al Indiei, în marja Adunării Generale a ONU.

Ministrul de externe a subliniat că în timp ce UE continuă negocierile cu India pentru un amplu acord comercial, România nu trebuie să aștepte acest lucru pentru a crește relațiile economice cu New Delhi

“Suntem sincronizați cu agenda UE, unde în aceste zile o delegație continuă negocierile în India pentru acordul comercial, dar nu sunt adepta așteptării unor decizii UE pentru a ne urmări propriile interese, aliniate cu cele comune. Nu ne permitem să așteptăm ca să creștem relațiile economice și investițiile comune, toți suntem mai câștigați când avansează și dialogul bilateral. Atât vizita cât și discuțiile cu oficialul indian arată interesul comun de a impulsiona schimburile comerciale dintre cele două țări și de a extinde cooperarea și investițiile în energie regenerabilă, tehnologii avansate, IT&C și conectivitate“, a adăugat Oana Țoiu.

Ea a adăugat că a discutat cu înaltul oficial indian despre importanța portului Constanța ca hub la Marea Neagră și punct de tranzit pentru produsele indiene, mai ales în contextul semnării iminente a acordului de liber schimb UE-India, dar și despre îngrijorările României privind finanțarea Rusiei prin legăturile sale cu economia globală prin contactele de energie.

“Dorința noastră este de a crește schimburile economice cu India, a patra economie globală și legăturile culturale și personale cu țara care are cea mai numeroasă populație din lume”, a conchis ministrul român de externe.