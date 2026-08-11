MapN: Două drone aflate în derivă în Marea Neagră, aproape de perimetrul Neptun Deep, au fost detonate de scafandrii Forțelor Navale Române

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Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Forțele Navale Române

Două sisteme aeriene fără pilot aflate în derivă în Marea Neagră, în proximitatea perimetrului Neptun Deep, au fost distruse controlat, marți, de scafandrii EOD ai Forțelor Navale Române, a informat Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Potrivit sursei citate, sistemele au fost semnalate în jurul orei 08:00 în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine travers de Constanța, în proximitatea perimetrului Neptun Deep, de personalul unei nave civile care efectua lucrări în zonă.

“O navă a Gărzii de Coastă, la bordul căreia s-a aflat o echipă specializată în intervenții EOD din Forțele Navale, s-a deplasat în zona indicată. În cadrul misiunii au fost identificate două sisteme aeriene fără pilot (UAV), model GERBERA, posibil cu încărcătură explozivă, precum și o aripă provenită de la o dronă. Cele două UAV au fost neutralizate prin detonare controlată de scafandrii EOD, iar fragmentul de dronă, care nu prezenta risc pirotehnic, a fost preluat la bord”, se precizează în comunicat.

Comandamentul Componentei Navale a luat legătura cu partea ucraineană, care a confirmat că aparatele nu aparțin forțelor ucrainene, a menționat MApN. 

 

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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