MapN: Două drone aflate în derivă în Marea Neagră, aproape de perimetrul Neptun Deep, au fost detonate de scafandrii Forțelor Navale Române

Două sisteme aeriene fără pilot aflate în derivă în Marea Neagră, în proximitatea perimetrului Neptun Deep, au fost distruse controlat, marți, de scafandrii EOD ai Forțelor Navale Române, a informat Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Potrivit sursei citate, sistemele au fost semnalate în jurul orei 08:00 în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine travers de Constanța, în proximitatea perimetrului Neptun Deep, de personalul unei nave civile care efectua lucrări în zonă.

“O navă a Gărzii de Coastă, la bordul căreia s-a aflat o echipă specializată în intervenții EOD din Forțele Navale, s-a deplasat în zona indicată. În cadrul misiunii au fost identificate două sisteme aeriene fără pilot (UAV), model GERBERA, posibil cu încărcătură explozivă, precum și o aripă provenită de la o dronă. Cele două UAV au fost neutralizate prin detonare controlată de scafandrii EOD, iar fragmentul de dronă, care nu prezenta risc pirotehnic, a fost preluat la bord”, se precizează în comunicat.

Comandamentul Componentei Navale a luat legătura cu partea ucraineană, care a confirmat că aparatele nu aparțin forțelor ucrainene, a menționat MApN.