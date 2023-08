MApN: Dronele cu care Rusia a atacat Ucraina nu au intersectat spațiul aerian al României; Nu au fost identificate elemente care să probeze că vreo dronă a căzut accidental pe teritoriul României

Premierul polonez Mateusz Morawiecki şi preşedintele lituanian Gitanas Nauseda s-au întâlnit joi la baza militară poloneză din Suwalki (est) pentru a prezenta o poziţie comună cu privire la escaladarea tensiunilor la frontiera cu Belarus, informează EFE, citat de Agerpres.

Întâlnirea a fost anunțată în cursul dimineţii de biroul lui Morawiecki, în contextul ”activităţilor grupului (privat rusesc de mercenari) Wagner şi al altor acţiuni de război hibrid din partea inamicilor noştri” şi pentru a face ”schimb de informaţii operative” cu privire la situaţia din Belarus.

Productive meeting with 🇵🇱 PM @MorawieckiM at the Suwałki corridor to discuss security situation at our borders.

Presence of Wagner mercenaries in Belarus is an additional security risk factor for 🇱🇹 &🇵🇱 and NATO allies.

We stay vigilant & prepared for any possible scenario. pic.twitter.com/9hTF814UHK

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 3, 2023