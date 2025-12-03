ROMÂNIA
MApN: Forțele Navale Române au neutralizat o dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră
Scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forțelor Navale Române, au executat miercuri, 3 decembrie, o misiune de neutralizare a unui obiect care punea în pericol navigația în Marea Neagră, la solicitarea Gărzii de Coastă, potrivit unui comunicat de presă al MApN.
Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine est de Constanța, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 1107 din dotarea Gărzii de Coastă.
În urma analizei obiectului care plutea în derivă, militarii au constatat că era un vehicul de suprafață fără pilot (dronă maritimă) de tip Sea Baby. Echipa de intervenție a primit aprobarea de neutralizare a obiectului identificat, în conformitate cu procedurile operaționale în vigoare, iar în jurul orei 13.00, drona maritimă a fost distrusă prin detonare controlată.
De la începutul războiului din proximitate, Forțele Navale Române monitorizează și supraveghează permanent zona de responsabilitate maritimă și fluvială, atât cu nave și aeronave din dotarea proprie, cât și în cooperare cu celelalte categorii de forțe din Armata României și cu alte state din Alianța Nord-Atlantică.
Din luna februarie 2022 până în prezent, a fost asigurată libertatea de navigație pentru peste 12.000 de nave comerciale care au tranzitat bazinul Mării Negre.
Un alt pericol major pentru securitatea maritimă este reprezentat de minele marine aflate în derivă. În ultimii aproape patru ani, în Marea Neagră, au fost neutralizate aproximativ 150 de mine marine, șapte dintre acestea fiind distruse de Forțele Navale Române.
În acest sens, țara noastră face parte și din Grupul operativ de combatere a minelor din Marea Neagră MCM BS TG, alături de forțele navale ale Bulgariei și Turciei, iar în ultimele șase luni ale acestui an comanda grupării navale a fost asigurată de marinarii militari români.
ROMÂNIA
Nicușor Dan susține că raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat la finalul lunii ianuarie: Au apărut suficiente informații care să explice acea decizie
Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 va fi prezentat, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie a anului viitor.
“Ce este cert că s-a schimbat este conștientizarea noastră asupra acestei campanii de dezinformare, manipulare din partea Rusiei. Eu, ca om politic și persoană oarecum informată, vă spun sincer că, înainte de momentul 6 decembrie anul trecut, mi se părea că lucrul ăsta este unul absolut periferic și ne-am dat seama că nu este. Deci, eu cred că ăsta este un lucru pe care ca societate l-am învățat. După aceea, de la momentul respectiv și de la dubiul pe care, fără discuție, o decizie ca asta l-a dat și românilor și partenerilor noștri despre cât de viabilă e democrația noastră, cred că au apărut suficiente informații care să explice acea decizie”, a susținut șeful statului, într-o declarație acordată presei.
Citiți și DOCUMENT Ce conține raportul despre anularea alegerilor din România pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni
Nicușor Dan a abordat luni, în primul său discurs de Ziua Națională în calitate de șef al statului rostit la Palatul Cotroceni, tema alegerilor anulate din anul precedent și impactul acestui episod asupra încrederii cetățenilor și a partenerilor externi.
Șeful statului a subliniat că lipsa unui raport complet rămâne o vulnerabilitate majoră, deși există dovezi privind interferențe ilegale și acțiuni hibride.
„Acum un an România a anulat alegeri prezidențiale și asta a creat un dubiu cu privirea la democrația din România, și între cetățenii români, și în rândul partenerilor noștri”, a afirmat președintele.
El a adăugat că „avem totuși între timp multe dovezi ale faptului că aceste alegeri au fost influențate în mod nelegal și multe dovezi că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în România și în Europa”.
În ciuda progreselor în detectarea interferențelor, președintele a precizat că „nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an”.
NATO
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Turcia și Bulgaria despre acțiunile comune de securitate în Marea Neagră, inclusiv despre eforturile de curățare a minelor marine care pun în pericol navigația comercială
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reprezentat astăzi România la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO, desfășurată la Bruxelles.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, discuțiile s-au concentrat pe măsurile concrete necesare pentru a proteja cetățenii din statele aliate, în special pe cei de pe Flancul Estic, în contextul războiului de agresiune pe scară largă inițiat de Rusia împotriva Ucrainei.
Pentru România, prioritatea absolută rămâne consolidarea apărării naționale și a securității la Marea Neagră, arată MAE în comunicat.
În acest sens, ministrul român a subliniat că războiul din Ucraina nu este doar o problemă a statului vecin, ci o sursă majoră de risc pentru România și pentru întreaga regiune.
În intervenția sa, ministrul Oana Țoiu a punctat necesitatea unei păci juste și durabile la granițele noastre, motiv pentru care România susține eforturile diplomatice depuse de SUA pentru atingerea acestui obiectiv, dar și că orice negociere de pace trebuie să ofere garanții de securitate solide, care să prevină orice viitoare agresiune a Rusiei, ce ar putea destabiliza din nou zona Mării Negre și amenința teritoriul României și cel aliat.
„Obținerea unei păci durabile la granița noastră este și prioritatea aliaților. Pentru ca negocierile să reușească, Rusia trebuie să vadă că victoria nu este o opțiune, că Europa este unită și acționează. România este esențială pentru NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră, iar găzduirea la București a NATO Industry Forum a poziționat România ca furnizor și partener în evoluția industriilor de apărare. Secretarul general Mark Rutte a vizitat România acum o lună și mesajul său a fost ferm în privința solidarității aliate. Vom participa și la discuții despre mobilitatea militară. Astăzi, România a inițiat o întâlnire cu miniștrii de externe ai Turciei și Bulgariei pentru a continua colaborarea la Marea Neagră și abordarea subiectului amenințărilor hibride, un subiect la care s-au alăturat alți 10 aliați. Luna trecută, România a găzduit exercițiul militar <<Dacian Fall 2025>>, unul dintre cele mai ample de pe Flancul Estic, care a reunit peste 5.000 de militari din 10 țări aliate. Angajamentul robust aliat în apărarea fiecărui centimetru este mai mult decât clar”, a subliniat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe.
Citiți și: Avem nevoie de o pace durabilă în Ucraina, subliniază Oana Țoiu înainte de reuniunea ministerială a NATO: Când vine vorba de Rusia, trebuie să ne uităm mai degrabă la fapte decât la vorbe
Agenda reuniunii de la Bruxelles a inclus și discuții despre contracararea pericolului dronelor, un subiect de maxim interes pentru România, având în vedere incidentele recente de la graniță.
Aliații au analizat măsuri pentru întărirea „Santinelei Estice”, misiunea NATO de vigilență și apărare antiaeriană. România a inițiat și o discuție în pregătirea Consiliului Nord-Atlantic (NAC) pentru a crește colaborarea și pregătirea statelor aliate, ca urmare a sporirii atacurilor hibride la adresa NATO și statelor membre.
În marja reuniunii, ministrul Oana Țoiu a participat și la consultările în format trilateral cu omologii din Turcia și Bulgaria pentru a coordona acțiunile comune de securitate în Marea Neagră, inclusiv eforturile de curățare a minelor marine care pun în pericol navigația comercială.
Ministrul român al afacerilor externe a participat la o discuție cu miniștrii de externe ai statelor din Coridorul VIII paneuropean (Bulgaria, Macedonia de Nord, Albania, Italia), care a avut drept principal subiect cooperarea în domeniul mobilității militare.
Reuniunea de astăzi a abordat, totodată, pregătirea pentru Summit-ul NATO de la Ankara din 2026. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obiectivelor de modernizare a armatei și de creștere a capacității de apărare.
ROMÂNIA
România își întărește capacitatea de apărare la Marea Neagră prin achiziția, de la Turcia, a unei corvete ușoare din clasa HISAR
România și Turcia au semnat, miercuri, la sediul Ministerului Apărării Naționale, contractul interguvernamentul de achiziție a corvetei ușoare din clasa HISAR de la Guvernul turc, informează un comunicat.
„Intrarea unei noi nave în serviciul Forțelor Navale este un pas concret, un pas care întărește capacitatea noastră de apărare la Marea Neagră. Nu vorbim doar despre tehnică militară, ci despre siguranța României și despre respectul față de militarii noștri care au nevoie cele mai bune condiții pentru a-și desfășura misiunile”, a afirmat ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruță.
Prețul total de achiziție, conform contractului, este de 223 milioane de euro fără TVA și acoperă, pe lângă costul navei, instruirea personalului și un pachet de suport logistic.
Potrivit sursei citate, contractul a fost semnat de generalul de brigadă dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente din MApN, și de Mustafa İlbaş, Chief Executive Officer (CEO) al Military Factory and Shipyard Management Inc. (ASFAT), din Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia, în prezența ministrului interimar al apărării naționale, Radu Miruță, și a adjunctului ministrului apărării al Republicii Turcia, Musa Heybet.
Din delegația turcă a făcut parte și E.S. Mr. Özgür Kıvanç Altan, ambasadorul Republicii Turcia la București, iar la activitate au participat și generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, alături de viceamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat, în luna martie 2025, programul multianual pentru dotarea Forțelor Navale Române cu o navă nouă, tip corvetă ușoară din clasa HISAR, în vederea inițierii, de către Ministerul Apărării Naționale, a demersurilor necesare pentru realizarea achiziției.
Comisiile reunite de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților au acordat, în data de 8 septembrie, în unanimitate, aviz favorabil pentru acesta achiziție.
Corveta din clasa HISAR face parte din programul de înzestrare al Forțelor Navale Române, care are ca scop furnizarea unei capabilități destinate executării misiunilor de protecție a elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum și misiuni de luptă.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Nicușor Dan susține că raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat la finalul lunii ianuarie: Au apărut suficiente informații care să explice acea decizie
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Turcia și Bulgaria despre acțiunile comune de securitate în Marea Neagră, inclusiv despre eforturile de curățare a minelor marine care pun în pericol navigația comercială
România își întărește capacitatea de apărare la Marea Neagră prin achiziția, de la Turcia, a unei corvete ușoare din clasa HISAR
MApN: Forțele Navale Române au neutralizat o dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră
Bolojan și Orban au avut o “discuție pragmatică” la Budapesta pentru a consolida “interconexiunile electrice între România și Ungaria”
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Comisia Europeană apreciază Chișinăul pentru progresele „vizibile în mod clar” în direcția reformelor: UE este pregătită să sprijine Moldova în atragerea mai multor investiții private
“Ultima șansă a Occidentului” – apelul lui Stubb: Ordinea liberală este pe moarte. Vestul global și Estul global se luptă pentru inimile și mințile Sudului global, care va decide direcția noii ordini mondiale
Ministrul turc de externe a discutat cu Mark Rutte despre siguranța în Marea Neagră după atacurile asupra unor nave rusești
Avem nevoie de o pace durabilă în Ucraina, subliniază Oana Țoiu înainte de reuniunea ministerială a NATO: Când vine vorba de Rusia, trebuie să ne uităm mai degrabă la fapte decât la vorbe
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Trending
- ENERGIE6 days ago
PPC blue România își extinde infrastructura de stații de încărcare și preia rețeaua Hermes Flow cu 116 puncte de încărcare pentru vehicule electrice
- ȘTIRI POZITIVE5 days ago
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa (European Best Destinations)
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE, invocând “colapsul democrației” și un “regim hibrid de autocrație electorală”
- ROMÂNIA4 days ago
Space Rider, primul sistem spațial european reutilizabil, realizat cu o contribuție esențială din partea României prin INCAS
- POLITICĂ5 days ago
Ionuț Moșteanu și-a depus demisia din funcția de ministru al apărării naționale: “Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”