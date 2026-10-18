MApN: În 2026, au fost doborâte șase drone care au pătruns în România

În 2026 până în prezent, au fost doborâte șase drone care au pătruns în spațiul național, iar alte 44 de drone sau fragmente au fost ridicate sau neutralizate pe teritoriul țării, relevă datele publicate de Ministerul Apărării Naționale pe site-ul său.

Conform înregistrărilor MApN, în 2026 au avut loc 97 de atacuri în apropierea frontierelor, ce au dus la ridicarea a 77 de aeronave. În egală măsură, Ministerul Apărării Naționale consemnează în statisticile sale că în acest an au fost constatate 35 de pătrunderi neautorizate și au fost neutralizate două mine marine aflate în derivă în Zona Economică Exclusivă a României sau au fost eșuate pe țărm.

MApN precizează că același incident poate fi înregistrat în mai multe categorii.

Un exemplu recent de incident care a avut loc în spațiul aerian românesc pe este cel de sâmbătă, când sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene care evoluau la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, pe direcția sud-vest.

La ora 17:59, prima țintă a pătruns în spațiul aerian național, fiind doborâtă de una dintre aeronavele F-16 la ora 18:01.

O a doua țintă a pătruns în spațiul aerian național la ora 18:01 și a fost doborâtă de cealaltă aeronavă F-16 la ora 18:05.

Ambele ținte aeriene au fost identificate ca fiind drone și au fost doborâte deasupra apelor teritoriale ale României.

Incidentele cu drone și nave comerciale s-au intensificat în ultima perioadă în Marea Neagră.

În contextul prezenței la Bruxelles pentru a participa la summitul Consiliului European de toamnă, președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire cu secretarul general al NATO și cu premierul bulgar Rumen Radev, în urma căreia șeful statului a anunțat că, la solicitarea României, Consiliul Nord-Atlantic se va reuni pentru a discuta despre situația din Marea Neagră.

Potrivit ministrului interimar de Externe, Oana Țoiu, reuniunea Consiliului Nord-Atlantic va avea loc marți.