MApN invocă penalități de 265 milioane lei în contractul pentru dronele Watchkeeper X cu compania israeliană Elbit Systems și nu exclude rezilierea. Precizările Elbit Systems

Ministerul Apărării Naționale anunță că firma israeliană Elbit Systems datorează României penalități estimate la peste 265 de milioane de lei pentru întârzieri în derularea contractului privind livrarea sistemelor tactice de drone Watchkeeper X.

Subiectul a fost discutat vineri, 17 aprilie, în cadrul unei întrevederi la sediul MApN între ministrul apărării, Radu Miruță, și președintele companiei, Bezhalel Machlis, în prezența ambasadorului Israelului în România, Lior Ben Dor.

Acordul-cadru semnat în 2022 prevede achiziția a șapte sisteme Watchkeeper X, dintre care șase în configurație terestră și unul naval. Primul contract subsecvent, încheiat în 2023, vizează livrarea a trei sisteme în configurație terestră, pentru care au fost înregistrate întârzierile.

Contractul prevedea inițial livrarea acestor sisteme până la 19 iunie 2025. Termenul a fost ulterior prelungit până la 22 octombrie 2025, după recunoașterea parțială a unor situații de forță majoră.

Compania a invocat trei astfel de evenimente. Primul, legat de operațiunea militară „Iron Swords” împotriva grupării Hamas din Fâșia Gaza, a fost recunoscut doar pentru o perioadă de trei luni, deși furnizorul solicitase o extindere mai mare. Al doilea, asociat operațiunii „Rising Lion” împotriva Iranului, a fost acceptat pentru o perioadă de 33 de zile.

În schimb, al treilea eveniment invocat, operațiunea „Lion’s Roar”, lansată de Israel și SUA împotriva Iranului, nu a fost recunoscut de partea română, întrucât a intervenit după expirarea termenului contractual.

Penalități de peste 265 milioane lei și opțiunea rezilierii contractului

În aceste condiții, MApN subliniază că furnizorul nu poate fi exonerat de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate.

„Obligațiile legale și contractuale nu pot fi opționale”, transmite ministerul.

Potrivit prevederilor contractuale, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor la termenele convenite, compania datorează penalități estimate, la acest moment, la 265.552.469,42 lei.

Ministerul Apărării precizează că analizează toate opțiunile prevăzute în contract, inclusiv posibilitatea rezilierii, în funcție de capacitatea companiei de a-și îndeplini obligațiile.

Colaborarea dintre MApN și Elbit Systems vizează și alte programe, precum transportorul blindat Piranha 5, modernizarea aeronavelor IAR-99 și sisteme de război electronic.

Elbit Systems: programul Watchkeeper X este în faza finală, livrările estimate la jumătatea anului

Potrivit unor precizări de presă remise caleaeuropeana.ro, compania israeliană Elbit Systems susține că programul Watchkeeper X din România se află „în faza finală de implementare” și își reafirmă angajamentul de a livra sistemele „la jumătatea anului, sub rezerva coordonării finale între toate părțile implicate” .

Potrivit companiei, întârzierile au fost generate de „factori cumulativi, legați de contextul de securitate din Israel și din regiune, precum și de situații de forță majoră care au afectat programele de apărare la nivel global” .

Elbit Systems subliniază, de asemenea, că sistemele sunt produse în România și că programul reprezintă „o investiție strategică pe termen lung în industria de apărare și în capacitățile naționale”, menționând că are peste 1.000 de angajați și operează șapte facilități locale .

Watchkeeper XR reprezintă una dintre cele mai avansate configurații UAV din clasa sa, integrând sisteme avionice modernizate, soluții de comunicații, senzori avansați și capabilități operaționale extinse, validate în condiții reale.