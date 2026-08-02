MApN participă la efortul național pentru protejarea securității energetice printr-o misiune menită să asigure funcționarea în siguranță a Reactorului 2 al Centralei de la Cernavodă

ROMÂNIAENERGIE
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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În contextul măsurilor dispuse de autorități pentru diminuarea efectelor secetei hidrologice asupra sistemului energetic național, Ministerul Apărării Naționale participă, alături de celelalte instituții ale statului, la misiunea de amenajare a unui prag submers pe brațul Bala, lucrare destinată asigurării debitului de apă necesar funcționării în condiții de siguranță a Reactorului 2 al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Potrivit comunicatului oficial, la misiune participă structuri ale Forțelor Navale Române – Centrul 39 Scafandri „Amiral Ilie Ștefan”, Flotila Fluvială și Direcția Hidrografică Maritimă „Comandor Alexandru Cătuneanu” – în cooperare cu Brigada 10 Geniu.

Ministerul Apărării Naționale acționează cu 102 militari și 16 mijloace tehnice, punând la dispoziție personal de specialitate, expertiză tehnică și capabilități unice necesare executării lucrărilor.

În cadrul misiunii, specialiștii EOD ai Centrului 39 Scafandri „Amiral Ilie Ștefan” au executat o detonare controlată pentru dislocarea unei formațiuni stâncoase din albia brațului Bala, activitate necesară pentru realizarea pragului submers și redistribuirea debitelor către brațul Dunărea Veche. Operațiunea s-a desfășurat fără incidente, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță.

Prin implicarea sa în această misiune, Ministerul Apărării Naționale contribuie la protejarea unei infrastructuri critice de importanță strategică și demonstrează capacitatea Armatei României de a pune rapid la dispoziția statului capabilități specializate pentru gestionarea situațiilor de criză cu impact asupra securității energetice și naționale.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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