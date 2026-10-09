MApN: România participă cu trei aeronave F-16 la exercițiul anual NATO de descurajare nucleară Steadfast Noon 2026, desfășurat în Italia

România participă la exercițiul anual NATO de descurajare nucleară Steadfast Noon 2026, desfășurat în acest an în Italia, cu trei aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, a anunțat vineri Ministerul Apărării Naționale.

Steadfast Noon este o activitate de instruire de rutină, organizată anual, în fiecare toamnă, pentru menținerea unei capacități de descurajare nucleară credibile și eficiente a Alianței.

Exercițiul se desfășoară, prin rotație, în zone de instruire din nordul sau sudul teritoriului aliat și are rolul de a verifica procedurile, nivelul de pregătire și interoperabilitatea forțelor participante.