MApN: Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Spaniole au ajuns în România pentru misiuni sub comandă NATO, alături de militari români și germani
Trei aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Spaniole au ajuns în România, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, unde vor executa, timp de aproximativ trei săptămâni, misiuni sub comanda NATO, alături de militari români și germani.
„Aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Spaniole au ajuns în România! Trei aeronave de luptă, alături de un detaşament format din aproximativ 60 de militari spanioli (piloţi şi personal tehnic), a aterizat la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu”, a transmis Ministerul Apărării Naţionale, joi, pe Facebook.
Potrivit MApN, în această perioadă, detașamentul spaniol va acționa împreună cu Forțele Aeriene Române și cu Forțele Aeriene Germane, în cadrul activităților aliate desfășurate pe flancul estic al NATO.
Aeronavele vor executa misiuni de Vigilenţă Aeriană Întărită (enhanced Vigilance Activity) sub comandă NATO, menite să consolideze securitatea regională.
„Aceste acţiuni comune au un rol esenţial pentru securitatea noastră: apără şi asigură integritatea spaţiului aerian al României; dezvoltă capacitatea de reacţie şi descurajare; consolidează interoperabilitatea între toate forţele aliate participante”, a subliniat MApN.
Finlanda: „Trebuie acum să acționăm rapid pentru a ne consolida apărarea”, pe fondul tensiunilor cu Rusia
Finlanda, care a aderat la NATO și și-a consolidat semnificativ capacitățile de apărare în ultimii ani, consideră că este bine pregătită pentru a face față unei eventuale crize cu Rusia, în contextul în care populația sa este obișnuită de mult timp cu o cultură a apărării, relatează AFP, preluat de Agerpres.
Statul nordic, care împarte o frontieră terestră de aproximativ 1.340 de kilometri cu Rusia și care a pierdut circa o zecime din teritoriu în favoarea URSS în 1940, a renunțat la decenii de nealiniere militară prin aderarea la Alianța Nord-Atlantică în aprilie 2023, pe fondul invaziei ruse în Ucraina.
Ministrul finlandez al apărării, Antti Hakkanen, a subliniat schimbarea majoră de paradigmă în materie de securitate: „Înainte, trebuia să ne descurcăm singuri. Cu ajutorul prietenilor, desigur, dar supraviețuind singuri. Acum, suntem pe deplin integrați în NATO, aceasta este o schimbare majoră în abordarea noastră față de apărare”.
Potrivit acestuia, Rusia, concentrată în prezent pe războiul din Ucraina, nu constituie „o amenințare militară directă” în acest moment, însă ar putea deveni „agresivă în viitor”. „Trebuie acum să acționăm rapid pentru a ne consolida apărarea”, a adăugat el.
În paralel cu aderarea la NATO, Finlanda și-a majorat bugetul apărării, cheltuielile ajungând anul trecut la aproximativ 6,5 miliarde de euro, echivalentul a 2,5% din PIB, în creștere față de 1,9% în 2022. Totodată, țara urmează să primească în acest an primele aeronave de vânătoare stealth F-35 dintre cele 64 comandate din Statele Unite.
În plan legislativ și strategic, Helsinki a decis în ianuarie retragerea din Convenția de la Ottawa privind interzicerea minelor antipersonal și analizează posibilitatea minării frontierei cu Rusia în cazul unei crize de securitate.
În vecinătatea teritoriului finlandez, armata rusă reactivează sau consolidează anumite baze militare, fără a-și crește deocamdată semnificativ resursele din zonă, acestea fiind angajate în conflictul din Ucraina. Oficialii finlandezi afirmă însă că evoluțiile sunt monitorizate fără alarmism.
„Nu este nimic nou. Rusia a avut deja o prezență foarte importantă în regiunile vecine în timpul Războiului Rece”, a declarat ministrul apărării, precizând că situația este abordată „cu mult calm și stăpânire de sine”.
Autoritățile finlandeze și-au intensificat, de asemenea, măsurile de securitate în fața amenințărilor hibride atribuite Rusiei, inclusiv prin consolidarea sistemelor de supraveghere a cablurilor submarine din Marea Baltică.
Pe fondul tensiunilor, Finlanda a menținut închisă frontiera cu Rusia „până la noi ordine”, invocând temeri legate de posibile acțiuni de destabilizare, inclusiv prin instrumentalizarea fluxurilor de migranți, așa cum s-a întâmplat în toamna anului 2023. În același timp, autoritățile au început construirea, în puncte strategice, a unui gard de aproximativ 200 de kilometri, dotat cu sisteme stricte de monitorizare.
Sistemul de serviciu militar obligatoriu rămâne un pilon central al apărării naționale, Finlanda putând mobiliza o rezervă de circa 900.000 de cetățeni dintr-o populație totală de 5,6 milioane de locuitori.
„Este ceva ce ne definește ca finlandezi: suntem cu adevărat mândri că un procent atât de ridicat dintre cetățenii noștri este pregătit ca, dacă este necesar, să pună mâna pe arme”, a declarat pentru AFP locotenentul Joona Ratta, care instruiește recruți.
Ministrul Antti Hakkanen a reafirmat că linia strategică a țării rămâne neschimbată: „Nu ne schimbăm poziția privind apărarea națională”, aceasta „rămâne prioritatea numărul unu, inclusiv în cadrul NATO”.
SUA și Rusia discută un nou document NATO – Moscova, afirmă Zelenski după ce Rusia ar fi cerut anularea deciziei summitului NATO de la București din 2008
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi dimineață că Statele Unite, unele țări europene și Rusia discută un nou document între NATO și Rusia, care ar putea viza aderarea Ucrainei la Alianță.
„Știu că americanii, și posibil unii europeni, discută un nou document cu Rusia — între NATO și Rusia. Când vor avea un astfel de document, vor putea discuta totul”, a declarat președintele.
În același timp, Zelenski a subliniat că pentru el este important ca Statele Unite să discute cu Kievul despre potențialul loc al Ucrainei în NATO, nu doar cu Moscova.
„Pentru mine este important să discute cu noi despre potențialul nostru loc în NATO. Nu doar cu rușii – cu noi. Pentru că ne privește pe noi. Deși pot face acest lucru fără noi. Poate că nu știm ceva. În orice caz, vom reacționa la surprize, dacă vor exista”, a adăugat șeful statului ucrainean.
I know that Americans, and maybe some Europeans, are discussing a new document with Russia, between NATO and Russia. When they have such a document, they can discuss everything. But for me, it’s important that they discuss our potential place in NATO with us. Not just with the…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2026
Între timp, Kyiv Post relatează că Rusia face presiuni asupra NATO pentru a garanta oficial că Alianța nu se va extinde spre est, citând declarații ale Ambasadei Rusiei în Belgia, în contextul negocierilor în curs care vizează încheierea războiului din Ucraina.
Moscova dorește, de asemenea, anularea deciziei Summitului de la București din 2008, care a declarat că Ucraina și Georgia ar putea adera în cele din urmă la alianță.
„Toate promisiunile verbale făcute de NATO în trecut privind ne-extinderea au fost convenabil uitate sau ignorate atunci când le-a convenit”, a declarat sub anonimat un reprezentat al ambasadei ruse pentru ziarul Izvestia.
Precizările lui Zelenski u venit după ce, pe 17–18 februarie, la Geneva, a avut loc un nou rând de negocieri trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia.
Înaintea întâlnirii, autoritățile ucrainene au anunțat oficial planuri de a discuta modul în care ar funcționa o misiune de monitorizare în cazul unui armistițiu. Kievul a ridicat, de asemenea, problema unui armistițiu în domeniul energetic.
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în timpul celor două zile de discuții de la Geneva, delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite au făcut progrese semnificative pe componenta militară. În același timp, el a menționat că discuțiile privind chestiunile politice au fost dificile.
De asemenea, Zelenski a spus că negocierile dintre Ucraina și statul agresor la Geneva ar fi putut ajunge deja în etapa finală, însă Rusia încearcă să le tergiverseze.
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a declarat că unele aspecte au fost clarificate în cadrul discuțiilor trilaterale de la Geneva. El a vorbit, de asemenea, despre următoarea etapă.
Între timp, șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov, a declarat că „discuția a fost dificilă, dar importantă”.
Ulterior, Ministerul de Externe al Ucrainei a anunțat că Kievul și Moscova au convenit deja asupra unei noi runde de negocieri. Acest lucru a fost confirmat și de șeful delegației ruse, Vladimir Medinski.
„Rusia este principala amenințare militară la adresa Suediei și a NATO”, avertizează Stockholm
Suedia a numit Rusia drept cea mai mare amenințare și avertizează că atitudinea tot mai riscantă a Moscovei ar putea declanșa o escaladare periculoasă, informează Politico Europe.
Un raport anual publicat marți de Serviciul de Informații și Securitate Militară al țării a semnalat încălcări ale spațiului aerian, sabotaje și operațiuni cibernetice ca exemple ale acțiunilor beligerante ale Rusiei în vecinătatea Suediei, inclusiv în Marea Baltică.
„Rusia este principala amenințare militară pentru Suedia și NATO”, se arată în raport, care adaugă că această amenințare este „gravă și concretă” și descrie comportamentul Moscovei ca fiind „oportunist și agresiv”.
Evaluarea suedeză vine după ce Serviciul de Informații Externe al Estoniei a descris săptămâna trecută, în raportul său anual, Rusia ca fiind „periculoasă în ciuda ineficienței sale” .
Însă raportul estonian a avertizat și împotriva „panicii”, afirmând că nu vede dovezi că Rusia ar intenționa să atace Estonia sau NATO în anul următor și estimând că este puțin probabil să facă acest lucru în viitorul apropiat, având în vedere măsurile de apărare consolidate ale Europei.
În cadrul unei ședințe informative de săptămâna trecută la care a participat Politico, un înalt oficial NATO a reiterat acest punct de vedere.
„Ceea ce ne protejează este puterea alianței și faptul că noi și Rusia avem încredere în articolul 5 (clauza de apărare colectivă a NATO)”, precum și angajamentele recente ale membrilor NATO de a crește cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB, a declarat înaltul oficial.
Atât raportul estonian, cât și înaltul oficial NATO au remarcat însă că Rusia a crescut dramatic producția de artilerie, un semn că Moscova va continua să reprezinte o amenințare chiar dacă se va ajunge la pace în Ucraina.
Rusia „se pregătește pentru următorul război”, susține raportul estonian, estimând că producția sa de obuze și alte artilerii a crescut de 17 ori de când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, care intră acum în al cincilea an.
De asemenea, serviciul norvegian de securitate internă PST a atras atenția în raportul anual publicat recet că Rusia își va intensifica activitățile de spionaj în Norvegia în acest an, concentrându-se din ce în ce mai mult pe teritoriul continental arctic al țării și pe arhipelagul Svalbard.
Rusia își consolidează activele strategice în Arctica și construiește noi facilități de-a lungul frontierei cu Finlanda, a declarat ministrul finlandez al apărării, subliniind că Arctica este „critică” pentru apărarea europeană.
„Rusia deține cea mai mare parte a capacităților sale strategice în domeniul nuclear, al submarinelor și al bombardierelor cu rază lungă de acțiune în zona Peninsulei Kola”, a declarat Antti Häkkänen pentru Euronews într-un interviu acordat în contextul Conferinței de securitate de la München, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute.
„Construiesc noi instalații militare de-a lungul graniței noastre, la fel ca în timpul Războiului Rece. Ar fi înțelept să supraveghem Arctica și să dezvoltăm capacități arctice” pentru descurajare, a adăugat el.
Peninsula Kola – o regiune de 100.000 de kilometri pătrați situată în extremitatea nord-vestică a Rusiei – găzduiește majoritatea arsenalului nuclear strategic maritim al țării, precum submarine și mijloace aeriene cu rază lungă de acțiune.
