MApN: Un grup de drone, detectat la 66 de kilometri nord-est de Sulina. Două aeronave de luptă germane au survolat zona
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina, după ce sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat, în cursul serii de 4 septembrie, un grup de drone aeriene la aproximativ 36 mile marine (66 de kilometri) NE de Sulina.
Potrivit unui comunicat al MApN, la scurt timp de la stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord și ulterior semnalul electronic a dispărut.
Aeronavele Eurofighter Typhoon au continuat misiunea de monitorizare, după care au aterizat la Baza 57 Aeriană.
Forțele Aeriene Germane participă, timp de patru luni, cu un detașament de cinci aeronave de luptă, la misiunea de Poliție Aeriană întărită, pentru protejarea spațiului aerian național și aliat.
Coeziunea și solidaritatea reprezintă fundamentul Alianței Nord Atlantice și constituie garanția fermă că orice provocare la adresa securității va fi întâmpinată printr-un răspuns unitar și hotărât, se arată în comunicatul MApN.
MAE salută decizia CJUE prin care a stabilit că cei care fug de justiția din România nu se mai pot adăposti în state prietene care să le ofere arest la domiciliu, fără acordul țării noastre
Ministerul Afacerilor Externe salută decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată la 4 septembrie, prin care s-a stabilit că instanțele judecătorești ale unui stat membru care refuză executarea unui mandat european de arestare, pentru ca pedeapsa să fie executată pe teritoriul său, trebuie să obțină consimțământul instanțelor din statul membru emitent pentru preluarea executării pedepsei pronunțate în acest stat.
Potrivit unui comunicat de presă al MAE, remis CaleaEuropeană.ro, acest consimțământ presupune ca statului membru de executare să-i fie transmisă hotărârea de condamnare pronunțată de statul emitent, însoțită de un certificat. Fără acest consimțământ, condițiile pentru o preluare a executării nu sunt îndeplinite, iar persoana în cauză trebuie predată. Astfel, obiectivul de a crește șansele de reinserție socială nu este absolut și trebuie conciliat cu norma esențială potrivit căreia statele membre execută orice mandat european de arestare.
„Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că cei care fug de justiția din România nu se mai pot adăposti în state prietene care să le ofere confortabil arest la domiciliu când în România sentința ar fi putut fi penitenciarul, fără acordul României. Nu reiau cazurile celebre de infractori care au evitat astfel justiția din România pentru că important este că nu o vor mai putea face de acum încolo iar decizia CJUE, inițiată de România prin solicitarea Curții de Apel București de interpretarea normelor UE privind executarea mandatelor europene de arestare, se aplică tuturor statelor membre”, a scris șefa diplomației române, Oana Țoiu, pe Facebook.
Citiți și: CJUE a stabilit că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia executarea pedepsei fără consimțământul statului emitent
Oana Toiu a explicat că un infractor român care fuge în alt stat UE și este prins acolo nu va putea rămâne să execute pedeapsa dacă instanțele din România nu își dau acordul. Astfel, celelalte state membre nu vor mai putea refuza predarea persoanelor urmărite de România prin mandate europene de arestare.
Ținând seama de diferitele funcții ale pedepsei în cadrul societății, instanțele din statul membru în care o persoană a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate se pot sprijini în mod legitim pe argumente legate de politica penală care îi sunt proprii pentru a justifica executarea pe teritoriul său a pedepsei pronunțate și, în consecință, pot refuza transmiterea hotărârii de condamnare și a certificatului în vederea executării pedepsei pe teritoriul unui alt stat membru.
În orice caz, dacă refuzul de a executa un mandat european de arestare a intervenit cu încălcarea condițiilor esențiale și a procedurii prevăzute de dreptul Uniunii, acest mandat de arestare rămâne în vigoare, iar statul emitent își păstrează dreptul de a executa pe propriul teritoriu pedeapsa aplicată.
Hotărârea pronunțată în cauza C-305/22 este în linia poziției exprimate de statul român înaintea CJUE. Această hotărâre creează premisele executării mandatelor europene de arestare. Statele membre de executare nu vor mai putea să preia executarea pedepsei pronunțate în absența consimțământului statului membru emitent al respectivului mandat.
Nicușor Dan: România nu va trimite trupe în Ucraina. Vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operațiunile de menținere a păcii
Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operațiunile de menținere a păcii atunci când condiții pentru pace vor fi îndeplinite.
“Multe din țările care sunt aici, în proximitatea Rusiei, au aceeași decizie pe care o avem și noi – de a nu trimite oameni în Ucraina după o eventuală pace sau o eventuală încetare a focului. În schimb, vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operațiunile de menținere a păcii. Numai că pentru asta trebuie să ajungem la pace sau măcar la încetarea focului“, a spus șeful statului, într-un interviu la Antena 1, realizat în curtea Palatului Cotroceni la 100 de zile de mandat și la câteva ore după ce a participat, prin videoconferință, la summitul “Coaliției de Voință”.
La summitul Coaliției de Voință de la Paris, douăzeci și șase de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind “prezente la sol, pe mare sau în aer”, după cum a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, într-o conferință comună de presă cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski.
Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.
La summitul de joi președintele Nicușor Dan a reiterat sprijinul României pentru adoptarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, arătând că aceasta „nu dorește pacea” și „înțelege doar limbajul forței”.
„Trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu dorește pacea. Din păcate, ea înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință. România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare“, a mai scris președintele.
Totodată, a subliniat că securitatea Ucrainei și consolidarea posturii NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră sunt complementare și esențiale pentru stabilitatea regiunii.
În același timp, Nicușor Dan a afirmat că România rămâne angajată în susținerea Republicii Moldova pe parcursul său democratic și european, considerând acest sprijin vital pentru securitatea întregii regiuni.
“Securitatea puternică a Ucrainei și consolidarea în continuare a poziției NATO pe flancul estic și la Marea Neagră merg mână în mână. Sprijinul continuu pentru Republica Moldova și calea sa democratică și europeană este la fel de important pentru securitatea și stabilitatea generală a regiunii noastre“, a mai spus președintele.
România a transmis deja, prin vocea premierului Ilie Bolojan, că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Și Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. În context, Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.
Guvernul a adoptat un memorandum cu măsuri de reformă privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică
Guvernul a adoptat, joi, un memorandum cu măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt, despre care spune că vizează preţuri corecte la consumatorii finali și care include reducerea etapizată a preţului la energia electrică şi dezvoltarea unei „piețe mature”, funcţionale de energie, transmite Agerpres.
Măsurile vizează:
- operaţionalizarea mecanismului Market Maker – selectarea unui operator care să asigure lichiditatea în piaţa de energie, prin stimularea cererii şi a ofertei, facilitând tranzacţiile pe termen lung şi determinând astfel o scădere constantă a preţului;
- extinderea mecanismelor de garantare a tranzacţiilor de energie realizate pe piaţa angro;
- optimizarea costurilor de achiziţie a energiei pentru consum propriu tehnologic;
- preţuri dinamice/diferenţiate şi implementarea masivă a contorizării inteligente;
- coerenţă în ceea ce înseamnă eficienţa energetică în sectorul economic, public şi rezidenţial.
„Vorbim despre un proces amplu de discuții, negocieri, derulat în ultimele două luni, prin care am căutat împreună cu autoritatea de reglementare, împreună cu structurile patronale ale producătorilor, furnizorilor, distribuitorilor, împreună cu membrii Guvernului României o variantă prin care să găsim un set de măsuri care sunt agreabile pentru toată lumea, într-o formă în care să ducem la o reducere a prețului la consumatorul final. În această formulă guvernamentală am ajuns în urmă cu două luni, fix în momentul în care schema de plafonare-compensare a prețului la energie electrică din România a ajuns la final, la data de 1 iulie, ceea ce a adus ca pentru consumatorul final, fie că vorbim despre persoane fizice, fie că vorbim despre companii, prețul energiei, prețul final al facturii să fie unul chiar și dublu”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul ședinței de guvern.
El a spus că în România sunt 3,7 milioane de puncte de consum de gospodării, care, dacă până în luna iulie aveau un consum în jurul cifrei de 100 de kWh și un preț estimativ de 70 de lei pe fiecare factură, odată cu eliminarea acestei scheme de plafonare a prețului la energie electrică, date fiind prețurile în piață, au ajuns să plătească facturi chiar și duble.
România are asumat în memorandum un termen de trei luni pentru operaționalizarea mecanismului „Market Maker”.
„Odată cu acest mecanism, care deja a fost implementat de către ANRE și acum lucrăm la reglajul fin, odată ce am început aceste discuții, am stabilit foarte clar că o parte din măsuri sunt de ordin al reglementatorului, o parte sunt de legislație primară și secundară, care sunt în sarcina Ministerului Energiei. Am ajuns la situația în care, pentru achizițiile mai mari de șase luni, fiecare companie, fiecare trader să vină cu garanții de minim 10%, iar pentru cele de sub șase luni de 5%, lucru care va duce automat la limitarea acestor derapaje care au avut loc în România, care au creat profituri speculative uriașe pentru anumite companii și care, în final, au dus la consumatorul final la un preț ridicat artificial”, a explicat ministrul.
Potrivit acestuia, a fost creat un mecanism prin care, în următoarele trei luni, împreună cu operatorii din piață, se creează principiul achizitorului unic, care va duce la o reducere a costului tehnologic final a pierderilor pe rețea, a operatorului de transport și furnizare a energiei electrice, lucru care automat va duce la scăderea prețului pentru consumatorul final.
Totodată, Bogdan Ivan a spus că un rol extrem de important îl are un mecanism care funcționează cu succes în state membre ale Uniunii Europene, și anume tarife dinamice, implementate la nivel național, și contorizare inteligentă.
„Vă dau un exemplu foarte simplu, în intervalul 10:00-18:00 să fie un tarif de până în 80 de bani per kilowatt oră consumat, iar după ora 18:00 să fie 1,30-1,40 lei, plafonat pentru a evita tot ce înseamnă zonă de speculă. Pentru acest mecanism, pentru a asigura o susținere suplimentară din partea statului, deja am pregătit o aplicație pe care o să o transmit până data de 9 septembrie către Banca Europeană de Investiții, prin care vom folosi ca și sursă fondul pentru modernizare, pentru crearea acestor platforme informatice integrate, care să dea începutul acestei digitalizări în sistemul energetic național și care automat să ducă pe estimările făcute de specialiștii și experții care au lucrat în grupul de lucru la o reducere cu aproximativ 24% a costului final al energiei electrice odată ce acest mecanism este implementat”, a mai spus Ivan.
