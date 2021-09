Marcel Boloș, fostul ministru al fondurilor europene, reacționează la criticile succesorului său

Fostul ministru al fondurilor europene, Marcel Boloș, reacționează la criticile succesorului său, ministrul Cristian Ghinea, scriind o postare pe pagina oficială de Facebook prin care a ales să informeze corect privind subiectul „promisiunilor electorale”.

Marcel Boloș a citit cu surprindere postarea ministrului Cristian Ghinea care îi reproșa printre altele că a facut „promisiuni electorale”, în anul 2020, în plină pandemie, atunci când nevoile din sănătate, criza cu care se confruntau IMM-urile, șomajul tehnic și multe alte probleme din societatea romanească 𝗮𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗻𝗲𝘃𝗼𝗶𝗲 de îndată de intervenția fondurilor europene așa cum a înțeles însăși Comisia Europeana să facă prin măsurile pe care le-a adoptat.

„Vreau să lămuresc un 𝗹𝘂𝗰𝗿𝘂 𝗳𝗼𝗮𝗿𝘁𝗲 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝘂 care am crezut că s-a înteles: Nu am făcut nimănui nici o „promisiune electorală” și nici nu am vândut vreo „gogoașa electorală”, asa cum în repetate randuri susține domnul Ghinea Cristian, ci mi-am facut datoria, în plină pandemie, în calitate de ministru, pentru a raspunde cât mai bine unor nevoi care au afectat întreaga societate romanească. Cum era să stau cu mâinile în sân și să spun probabil că prin fonduri europene nu avem nici o soluție de finanțare la nevoile pandemiei ci trebuie să asteptăm până când Regulamentele Comisiei Europene se vor aproba. Această aprobare a avut loc într-adevar, în data de 23 decembrie 2020, ultima mea zi ca ministru al fondurilor europene, prin Regulamentul UE nr.2221/2020, care operaționaliza instrumentul REACT EU. Ce ar fi însemnat ca de abia atunci Guvernul României să operaționalizeze implementarea măsurilor pe sănătate, mediul de afaceri și/sau somajul tehnic….cred că acest lucru era mult prea târziu”, a scris fostul ministru în postarea sa.

Pentru a lămuri lucrurile, Marcel Boloș, a vrut să explice în termeni extrem de simpli care a fost 𝗺𝗲𝗰𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺𝘂𝗹 gândit de Comisia Europeana pentru ca statele membre să poată interveni în rezolvarea problemelor cu care se confruntau în plină pandemie și pe care Romania l-a aplicat pentru a interveni prompt în sectorul sanitar, social și economic având în vedere nevoile cu care ne-am confruntat.

În continuare, Marcel Boloș explică 𝗽𝗮𝘀̦𝗶𝗶 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗶𝗶 𝗽𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗶-𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗰𝘂𝗿𝘀:

𝗣𝗮𝘀𝘂𝗹 𝟭: Comisia Europeana a aprobat în lunile martie, respectiv aprilie pachetul de regulamente CRII și CRII+ (REGULAMENTUL (UE) 2020/460 și REGULAMENTUL (UE) 2020/558) prin care statele membre puteau să modifice programele operaționale pentru a putea aloca și cheltui banii banii necesari pentru nevoile cu care se confruntau în plină pandemie. Asa s-a modificat și în Romania, în cursul anului 2020, Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 pentru nevoile din sănătate și învățământ pentru suma de 1,2 mld euro, așa s-a modificat Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020 pentru sprijinirea somajul tehnic cu suma de 300 milioane euro, asa s-a modificat și suplimentat Programul Operational Competitivitate (POC) 2014-2020 pentru care s-a suplimentat bugetul cu suma de 500 mil euro și s-a aprobat un program destinat IMM-urilor în valoare de 1 miliard de euro. Toate aceste modificări au fost precedate de ordonanțe de urgență ale Guvernului Romaniei pentru că nu-i așa, banii din fonduri europene aferente tuturor sectoarelor, nu pot sta chiar in pixul ministrului fondurilor europene, ci este nevoie de o decizie asumată la nivel de Guvern tocmai din pricina întârzierilor firești ale proceselor legislative de aprobare a Regulamentelor Europene. Mai mult, aceste Ordonanțe de Urgență erau utile deoarece asigurau cadrul legal necesar pentru a implementa mecanismul de supracontractare, ca mecanism tranzitoriu, pana la aprobarea suplimentării fondurilor de catre UE prin Regulamentul REACT-EU.

𝗣𝗮𝘀𝘂𝗹 𝟮: Au fost adoptate reglementarile legale, așa cum am menționat, pentru mecanismele de supracontractare prin Ordonanțe de Urgență ale Guvernului României cu care se lucrează și în prezent. Acestea erau mai mult decât necesare deoarece suplimentarea fondurilor europene prin aprobarea Regulamentului REACT-EU s-a produs în decembrie 2020, iar proiectele aveau nevoie înainte de acest termen de resurse naționale mobilizate, care urmau ulterior a fi decontate și care asigurau mecanismele de implementare a proiectelor de dotare a spitalelor cu echipamente medicale, a școlilor cu tablete, de sprijinire a sectorului economic cu subvenționarea șomajului tehnic și acordarea de grant-uri pentru capital de lucru.

𝗣𝗮𝘀𝘂𝗹 𝟯: Sumele supracontractate pe seama cadrului legal creat urmau să 𝗳𝗶𝗲 𝗱𝗶𝗻 𝗮𝗹𝗼𝗰𝗮̆𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗯𝘂𝗴𝗲𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 disponibile urmare a aprobării Regulamentul REACT EU pentru care România putea să facă modificările de program necesare începând încă din luna decembrie 2020, ori acest lucru întamplandu-se de-abia în luna septembrie 2021, la 9 luni distantă, 𝗳𝗶𝗲 𝗱𝗶𝗻 𝘀𝘂𝗺𝗲𝗹𝗲 𝗶̂𝗻𝗰𝗮̆ 𝗻𝗲𝗰𝗵𝗲𝗹𝘁𝘂𝗶𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗹𝘂𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁̦𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟰-𝟮𝟬𝟮𝟬, care se ridică la suma de aproximativ 12 miliarde de euro până la 31 decembrie 2023.

„𝗔 𝘀𝗽𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗮 𝗱𝗶𝗻 𝗥𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝘂𝗹 𝗥𝗘𝗔𝗖𝗧 𝗘𝗨 am intenționat să finanțăm „promisiuni sau gogosi electorale”, în anul 2020, în condițiile în care direcțiile de finanțare ale Comisiei Europene erau clar definitie pentru sănătate, sprijinirea mediului de afaceri, respectiv a IMM-urilor, plata somajului tehnic și alte probleme de natură socială cu care s-a confruntat societatea în plină pandemie nu poate decât să îți lase un gust amar despre paradigma și felul în care poate fi socotită acțiunea de a răspunde în calitate oameni de stat nevoilor societății”, a subliniat Marcel Boloș.

Marcel Boloș: Nu am condus singur ministerul

„𝗔 𝘀𝗽𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗮 𝗻𝘂 𝗺-𝗮𝗺 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁 𝗰𝘂 𝗻𝗶𝗺𝗲𝗻𝗶 𝗱𝗶𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 pentru modificarea programelor operaționale ca urmare a aprobarii Regulamentului REACT EU în data de 23 decembrie 2020 cand eu deja eram plecat din ministerul fondurilor europene ridică iarăși un mare semn de întrebare și o evidentă dovadă că adevarul iese intotdeauna la iveală. Nu am condus singur ministerul, ci am lucrat îndeaproape cu autoritățile de management și toate structurile, reușind prin 9 modificări de programe operaționale să operaționalizăm fondurile europene, care în plină pandemie au fost în anul 2020 pe buzele tuturor. Mărturie a consultărilor și discuțiilor stau întalnirile în format videoconferință pe care le-am avut cu reprezentanții directoratelor generale din cadrul CE, cu domnul Comisar European Johannes Hahn, alături de mine fiind întodeauna colegii din Ministerul Fondurilor Europene, cărora le mulțumesc pentru echipa pe care am facut-o și pentru abordarea proactivă din perioada pandemiei transpusă în măsuri concrete pentru oameni și societate, oferind soluții de finanțare rapidă într-u context extrem de dificil.

„Mă bucur că situația încurcată lasată de mine la ministerul fondurilor europene, chiar dacă dânsul mă critică des, reprezintă motive de laudă pentru domnul Cristian Ghinea, semnând contracte de finanțare în cadrul celor 60 de măsuri lansate pe perioada mandatului în valoare de peste 8,5 miliarde de euro”, a mai adăugat Marcel Boloș.

Mă bucură faptul că a continuat măsurile bune inițiate anul trecut, dar nu pot să nu remarc faptul că prezintă ca titlu de glorie aprobarea unei modificări de program în luna septembrie 2021, când regulamentul permiteau modificarea acestora din 23 decembrie 2021, în condițiile în care raportările Comisiei Europene, arată că doar România și Irlanda nu își aprobaseră modificări de programe. Mai mult în prezent, 25 de state membre deja au făcut și au început să își consolideze bugetele naționale cu decontări din cheltuielile generate prin măsurile luate în timpul crizei pandemice. Atașez câteva capturi relevante de pe site-ul Comisiei Europene și link-ul unde pot fi găsite toate informațiile:

https://cohesiondata.ec.europa.eu/…/REACT-EU…/26d9-dqzy/ (ultima actualizare în data de 27 august 2021)

De asemenea, Comisia Europeană anunța în luna iunie 2021 o valoare de 800 de milioane EUR, plăți efectuate de CE din cadrul REACT EU, destinate unui număr de 41 de programe naționale și regionale derulate în 16 state membre (Franța, Grecia, Cehia, Germania, Polonia, Lituania, Țările de Jos, Slovacia, Estonia Austria, Danemarca, Finlanda, Bulgaria, Suedia, Portugalia, Croația). Aproape în același timp România anunță în 2 septembrie modificarea primului program (POIM) și faptul că în următoarele săptămâni urmează și celălalte 3 aprobări (POCU, POC, POAD). Atașez comunicatul Comisiei Europene să trageți singuri concluziile.

https://ec.europa.eu/…/28-06-2021-nextgenerationeu…

„Am ținut să fac această postare pentru a lămuri și informa corect opinia publică. De asemenea, în contextul celor precizate, rămâne însă de văzut cum se va reuși evitarea dezangajării fondurilor pentru Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 în condițiile în care mai sunt încă de cheltuit 12 miliarde euro până în 31 decembrie 2023 fără să se apeleze la mecanismele de supracontractare sau la alte măsuri mai înțelepte, sau cum le place unora, să le numească „gogoși electorale”.

„Dacă Gogoșile electorale răspund nevoilor oamenilor și ajută mediul de afaceri, așa cum au ajutat cele 10 măsuri în valoare de peste 3 miliarde de euro inițiate anul trecut și cele 108 de contracte de finanțare din cadrul măsurilor în valoare de peste 1,5 miliarde euro semnate în mandatul meu de ministru, care au permis beneficiarilor să demareze și să implementeze proiecte, mă declar fericit.”

„𝗔 𝗮𝗰𝘁̦𝗶𝗼𝗻𝗮 𝗰𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗽𝘁𝗶𝘁𝘂𝗱𝗶𝗻𝗲, 𝗶̂𝗻 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮 𝗰𝗮𝗱𝗿𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗲, 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗼𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗲𝗺𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗰𝗿𝗲𝗱 𝗰𝗮̆ 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗺𝗮𝗶 𝗺𝘂𝗹𝘁 𝗱𝗲𝗰𝗮̂𝘁 𝗼 𝗱𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗼𝗻𝗼𝗮𝗿𝗲”, a conchis acesta.

