Marcel Boloș, prezent la întâlnirea Consiliului Guvernatorilor BEI și ECOFIN pentru a face auzită vocea României: Este esențial să menținem o putere financiară robustă, asigurând astfel stabilitatea financiară a BEI

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că așteaptă “cu nerăbdare” organizarea primei conferințe interguvernamentale privind aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, care va avea loc marți, 25 iuni, la Luxemburg.

Poziția liderului de la Kiev vine ca urmare a faptului că statele membre ale Uniunii Europene au aprobat cadrul de negociere cu Ucraina și Republica Moldova, o decizie procedurală subsecventă acordului politic de principiu încheiat săptămâna trecută, sub mandatul președinției belgiene a Consiliului Uniunii Europene.

“Astăzi, 27 de state membre ale UE au aprobat cadrul de negociere necesar pentru a începe negocierile de aderare la UE cu Ucraina. Sunt recunoscător Consiliului UE și Președinției belgiene a Consiliului UE pentru voința lor politică robustă. Așteptăm cu nerăbdare săptămâna viitoare, 25 iunie, când Ucraina și UE vor organiza prima lor conferință interguvernamentală, începând efectiv procesul de negociere. De asemenea, a fost aprobat un cadru de negociere pentru Republica Moldova. Îi felicităm pe prietenii noștri moldoveni pentru acest pas semnificativ către viitorul nostru european comun. Împreună vom face UE mai puternică. Le sunt recunoscător tuturor celor din echipa noastră care au muncit din greu pentru a face din acest pas istoric o realitate. Milioane de ucraineni și, de fapt, generații întregi din poporul nostru, își realizează visul european. Ucraina se întoarce în Europa, unde îi aparține de secole, ca membru cu drepturi depline al comunității europene”, a scris Zelenski, pe rețeaua de socializare X.

Today, 27 EU member states approved the negotiating framework necessary to begin EU accession negotiations with Ukraine. I am grateful to @EUCouncil and @EU2024BE for their robust political will.

We look forward to next week, June 25th, when Ukraine and the EU are set to hold…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2024