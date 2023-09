Marcel Ciolacu: Președinta Parlamentului European recunoaște “eforturile financiare și logistice uriașe făcute de România pentru a sprijini Ucraina și R. Moldova”

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis duminică, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, că Uniunea Europeană va continua să sprijinul său pentru suveranitatea țării și pentru calea și reformele acestui stat către aderarea la UE.

“Europa este Moldova. Moldova este Europa”, a spus Metsola, într-o frază în limba română publicată pe contul său de pe X, rețeaua de socializare cunoscută anterior sub numele de Twitter.

“În timp ce Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței, noi continuăm să sprijinim suveranitatea țării, reformele și calea sa către aderarea la UE. Poporul curajos al Republicii Moldova a ales să fie liber să își decidă propriul destin”.

As the Republic of Moldova celebrates Independence Day, we continue to support the country’s sovereignty, reforms and its path to EU membership.

The courageous people of Moldova have chosen to be free to decide their own destiny 🇪🇺🇲🇩 pic.twitter.com/p3fY0FGYjA

— Roberta Metsola (@EP_President) August 27, 2023