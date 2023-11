Marcel Ciolacu: Prioritatea administrației centale și locale este închiderea, la 31 decembrie, a exercițiului financiar 2016-2020. Trebuie să vorbim de o absorbție cu 9 în față

Premierul României, Marcel Ciolacu, a adresat, luni, un apel la coerență și inovare în administrația locală în cadrul Summit-ului Autorităților Publice Locale din România, recunoscând rolul esențial al administrațiilor locale în asigurarea stabilității și eficienței în implementarea politicilor publice. Totodată, el a subliniat diferența dintre administrația locală și cea centrală în privința duratei mandatului și a consecvenței în decizii.

În discursul său, Ciolacu a adus în atenție importanța reformelor, inclusiv a reformei administrative, și a subliniat faptul că acestea trebuie să fie rezultatul unui dialog consultativ și nu impuse din partea guvernului.

„Știu că s-au luat acele măsuri fiscale, mai nou discuția aprinsă pe legea pensiilor, dacă este sau nu sustenabilă atât anul acesta, anul viitor, în anii viitori. Doamnelor și domnilor, eu n-am prins niciun bunic în viață și acum nu mai am părinți în viață. Dacă dumneavoastră credeți că trebuie să continuăm cu o pensie medie pe luna octombrie, repet, medie, de 1980 de lei, vă anunț că nu se mai poate. Este inuman. Avem cel mai scăzut prag al sărăciei din Europa. Nu se poate așa ceva! Cu adevărat, trebuie să găsim sustenabilitate, trebuie să venim cu o reformă fiscală în anii viitori, predictibilă, în 2025-2026, echitabilă. Trebuie să venim cu reforme atât la nivel central, cât și la nivel local. Pentru o reformă administrativă, ne trebuie un plan, un plan pe care să-l construim cu consultanță, cu discuții și nemaicăutând întotdeauna să reinventăm apa caldă”, a afirmat premierul.

Referindu-se la situația la Ministerul Fondurilor Europene, Ciolacu a recunoscut contribuția semnificativă a fostului ministru Marcel Boloș în gestionarea eficientă a fondurilor europene și în evitarea unui blocaj major. A pledat pentru o abordare echitabilă și sustenabilă în privința reformelor fiscale, subliniind nevoia de a aborda în mod real problemele sociale, cum ar fi nivelul scăzut al pensiilor și pragul sărăciei în România.

În ceea ce privește finanțarea autorităților locale, șeful Guvernului a precizat că provocarea sa, „în primul și în primul rând, este de a veni cu un buget în acest an, astfel încât dumneavoastră, fiindcă suntem deja în exercițiul financiar viitor, prezent, dumneavoastră să vă puteți construi din februarie noile proiecte”. Acesta i-a asigurat pe primari că „nu va confisca nimeni niciun ban din conturile administrației locale.” „Nu are o problemă România cu banii. Asta este adevărul! România nu are o problemă macroeconomică. România are o problemă în ceea ce privește deficitul. Are o problemă în ceea ce privește prioritizarea cheltuielilor. Ăsta e adevărul! S-a cheltuit prea mult în toate direcțiile, încercând să acoperim absolut totul și am uitat un lucru esențial: până pe 31 decembrie închidem un exercițiu financiar, 2016-2020. Asta este prioritatea administrației centrale și locale și asta este prioritatea României”, a adăugat Marcel Ciolacu.

El a insistat pe menținerea balanței între venituri și cheltuieli și pe o absorbție a fondurilor care să depășească 90%.

„Eu cred că nu putem să ne întoarcem să vorbim iarăși de o absorbție de 52-54%, parcă, a fost în ultimul exercițiu. Trebuie să venim pentru prima oară să vorbim de o absorbție cu nouă în față. Dacă nu venim cu resursele și am venit cu acel buffer de un miliard în trezorerie pentru a vă împrumuta, foarte mulți primari de municipii m-au sunat și mi-au spus „domnule, avem și noi nevoie, fiindcă în ordonanță noi nu avem acces”. Și am venit cu modificarea. În acest moment am făcut un buffer de 250 de milioane și vom continua să lucrăm pe acest mecanism, astfel încât să puteți acoperi toate corecțiile venite prin scumpirea de materiale, să aveți cofinanțarea de 15% asigurată. Dar, cu adevărat, trebuie un efort să vină și din partea dumneavoastră, pentru că este un moment dificil în ceea ce privește, repet, a ține balanța între venituri și cheltuieli”, a mai spus premierul României.

Marcel Ciolacu a adus în discuție și provocările geopolitice, evidențiind influența conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu asupra economiei europene și necesitatea de a depăși aceste provocări prin reforme.

Premierul a mai pledat pentru o schimbare de mentalitate și o abordare mai proactivă în gestionarea provocărilor administrative și economice, subliniind că România trebuie să se adapteze la dinamica schimbărilor și să-și asume proiecte majore de dezvoltare regională, oferind ca exemplu construirea Autostrăzii Moldovei și atragerii de investiții bazate pe o infrastructură de transport modernă.

De asemenea, Marcel Ciolacu a recunoscut că a făcut o greșeală în cele aproape cinci luni de guvernare: „De când sunt prim-ministru, n-am făcut un program cu dumneavoastră foarte clar și cu o agendă, cu o ordine de zi prestabilită, să avem cel puțin o dată pe lună o întâlnire aplicată cu problemele din administrație”.

În final, premierul a pledat pentru inovare și dialog constructiv între guvern și autoritățile locale, subliniind necesitatea găsirii de soluții comune pentru dezvoltarea României.

„Deciziile trebuie luate de către ministrul de Finanțe, de către coaliție, nu mai trebuie să avem decizii la paușal. Cei harnici trebuiesc încurajați. Este ultimul tren de dezvoltare și regională, și locală, și cu PNRR, și cu exercițiul financiar, ambele suprapuse. E cea mai mare provocare administrativă în acest moment, să vedem dacă avem capacitatea administrativă de a funcționa cu aceste două provocări suprapuse în acest moment”, a mai afirmat șeful Guvernului.