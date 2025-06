Marco Rubio a discutat cu omologul francez despre evoluțiile din Orientul Mijlociu și eforturile de a facilita încheierea războiului din Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina lucrează intens pentru a-și consolida apărarea antiaeriană și a făcut un nou apel către Statele Unite pentru sprijin în acest sens.

Potrivit liderului de la Kiev, este nevoie urgentă de semnale pozitive din partea partenerilor americani cu privire la furnizarea de sisteme de apărare antiaeriană, întrucât, a subliniat el, Ucraina încă așteaptă un răspuns la solicitarea sa de a achiziționa echipamente capabile să protejeze spațiul aerian și populația civilă.

„Ceea ce își doresc rușii este distrugerea completă a vieții. În mai bine de unsprezece ani de război al Rusiei împotriva Ucrainei, ei au adus un singur lucru nou pe pământul nostru, cea mai răspândită „moștenire” rusească: ruinele și moartea. Trebuie să continuăm să rezistăm acestui lucru. Le mulțumesc tuturor celor din întreaga lume care ne ajută”, a scris Zelenski, pe platforma X.

What the Russians want is the complete destruction of life. In more than eleven years of Russia’s war against Ukraine, they have brought only one new thing to our land, the most widespread Russian “legacy”, ruins and death. We must continue resisting this. I thank everyone around… pic.twitter.com/IYSjSsWGfC

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2025