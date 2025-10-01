Marco Rubio a discutat cu omologul francez despre planul de pace pentru Gaza și despre eforturile diplomatice menite să asigure o soluționare durabilă a conflictului din Ucraina

Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat marți cu ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, despre situația din Fâșia Gaza și despre eforturile diplomatice menite să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina printr-o soluționare negociată care să conducă spre o pace durabilă.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, Marco Rubio a transmis sprijinul ferm al Statelor Unite pentru readucerea acasă a ostaticilor reținuți de Hamas și pentru încheierea războiului din Gaza. El a salutat declarațiile președintelui francez Emmanuel Macron, care susține planul de pace al președintelui Trump, anunțat pe 29 septembrie.

Totodată, Marco Rubio și Jean-Noël Barrot au convenit să continue cooperarea în eforturile diplomatice de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina printr-o soluționare negociată, care să conducă spre o pace durabilă.

De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre reintroducerea sancțiunilor și restricțiilor ONU asupra Iranului și au subliniat că Iranul nu trebuie să dezvolte și să nu dețină niciodată o armă nucleară.

Uniunea Europeană și mai mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu, printre care și Nicușor Dan, au salutat planul de pace al Statelor Unite pentru Fâșia Gaza, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat Hamas să îl accepte

Planul, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.

Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.