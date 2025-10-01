INTERNAȚIONAL
Marco Rubio a discutat cu omologul francez despre planul de pace pentru Gaza și despre eforturile diplomatice menite să asigure o soluționare durabilă a conflictului din Ucraina
Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat marți cu ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, despre situația din Fâșia Gaza și despre eforturile diplomatice menite să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina printr-o soluționare negociată care să conducă spre o pace durabilă.
Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, Marco Rubio a transmis sprijinul ferm al Statelor Unite pentru readucerea acasă a ostaticilor reținuți de Hamas și pentru încheierea războiului din Gaza. El a salutat declarațiile președintelui francez Emmanuel Macron, care susține planul de pace al președintelui Trump, anunțat pe 29 septembrie.
Totodată, Marco Rubio și Jean-Noël Barrot au convenit să continue cooperarea în eforturile diplomatice de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina printr-o soluționare negociată, care să conducă spre o pace durabilă.
De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre reintroducerea sancțiunilor și restricțiilor ONU asupra Iranului și au subliniat că Iranul nu trebuie să dezvolte și să nu dețină niciodată o armă nucleară.
Uniunea Europeană și mai mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu, printre care și Nicușor Dan, au salutat planul de pace al Statelor Unite pentru Fâșia Gaza, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat Hamas să îl accepte
Planul, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.
Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.
ROMÂNIA
Senatul american reafirmă rolul României ca aliat-cheie: O strategie SUA pentru regiunea Mării Negre este imperativă pentru SUA în contracararea agresiunii Rusiei
Senatul Statelor Unite a reafirmat marți importanța strategică a regiunii Mării Negre, subliniind rolul esențial al României ca aliat-cheie în contracararea agresiunii ruse și în consolidarea securității europene. În cadrul unei audieri dedicate viitorului Strategiei SUA pentru Marea Neagră, senatorii americani au evidențiat contribuția României la stabilitatea regională, investițiile majore în apărare și potențialul energetic pe care țara îl poate oferi Europei. La eveniment a fost prezent și ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, care a transmis că interesul Washingtonului pentru regiune rămâne „activ și susținut”, iar despre România „s-a vorbit la superlativ”.
Potrivit unui comunicat al Ambasadei României la Washington, luările de poziție ale liderilor Subcomitetului pentru Europa din cadrul Comisiei pentru relații externe a Senatului american, precum și depozițiile experților audiați au subliniat importanța strategică a României și rolul ei cheie în securitatea și apărarea regiunii Mării Negre, precum și în dezvoltarea potențialului său energetic.
Dezbaterile din cadrul subcomitetului pentru Europa au evidențiat faptul că securitatea și stabilitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale atât pentru România și pentru statele riverane, cât și pentru Europa și pentru Statele Unite, în contextul geopolitic actual, marcat de implicațiile agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.
“Marea Neagră reprezintă cheia în multe aspecte pentru securitatea europeană și pentru interesul național al Statelor Unite. O strategie clar definită pentru regiunea Mării Negre este imperativă pentru Statele Unite, aplicată, care să contracareze agresiunea Rusiei în Europa și în alte zone”, a afirmat președintele Subcomitetului, senatorul republican Steve Daines, inițiator al audierii din Senat.
Contribuția semnificativă a României la stabilitatea și securitatea regiunii a fost evidențiată din perspectiva posturii de apărare și descurajare Aliată, a investițiilor în apărare, inclusiv a celor în dezvoltarea celei mai mari baze militare din Europa, și a rolului de pilon și furnizor de securitate în regiunea extinsă a Mării Negre.
“Rusia duce o strategie agresivă pentru a submina guvernele democratice pro-vestice din Europa, iar regiunea Mării Negre este în mod special vulnerabilă. Moscova toarnă miliarde în mită, propagandă, metode subversive și bullying în domeniul energetic pentru a instala guverne în regiune care să fie prietenoase cu Moscova”, a menționat co-președintele subcomitetului Chris Murphy, senator democrat, pe parcursul audierilor.
A fost subliniată contribuția României la atingerea obiectivelor privind independența energetică și potențialul său în dezvoltarea rutelor alternative de alimentare cu gaze naturale, pentru reducerea dependenței statelor vest-europene de gazele rusești, precum Coridorul Vertical. Dezbaterile au reliefat inclusiv potențialul României în exploatarea resurselor de hidrocarburi din Marea Neagră.
“Au existat în ultimele luni voci care au reclamat că strategia SUA pentru Marea Neagră este moartă și nu există nici un interes pentru revitalizarea ei. Ori, această audiere a dovedit că interesul în privința Mării Negre nu a fost abandonat, ci dimpotrivă, el există în continuare și vom face tot ce depinde de noi să menținem vie această preocupare la cel mai înalt nivel. Totodată, despre România s-a vorbit în termeni foarte pozitivi, atât senatorii americani, cât și experții audiați subliniind rolul României de aliat-cheie al SUA în regiune. S-a vorbit la superlativ despre progresele pe care le-a făcut România și despre contribuția noastră regională, despre cum încercăm să devenim independenți energetic, despre investițiile noastre masive în apărare” a declarat a ambasadorul României in SUA, Andrei Muraru, despre audierea la care a asistat.
La audieri au luat cuvântul experții americani Matthew Boyse, Senior Fellow, Centrul pentru Europa și Eurasia, Hudson Institute, dr. S. Frederick Starr, președinte fondator al Institutul pentru Asia Centrală și Caucaz, American Foreign Policy Council (AFPC) și Catherine Sendak, director pentru Apărare și Securitate Transatlantică, Center for European Policy Analysis (CEPA).
NATO
Olanda va desfășura din decembrie sisteme Patriot și NASAMS pentru a întări flancul estic al NATO
Olanda va desfășura în Polonia sisteme Patriot și un sistem național avansat de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune (NASAMS), alături de sisteme anti-dronă, începând cu decembrie, pentru a întări flancul estic al NATO și a apăra un centru logistic cheie ce susține Ucraina, a anunțat marți Ministerul Apărării olandez într-un comunicat.
Aflat în vizită la un detașament olandez de F-35 în Polonia, ministrul olandez al apărării, Ruben Brekelmans, a arătat că „agresiunea nesăbuită a Rusiei continuă”, potrivit Agerpres.
Astfel, prin staționarea avioanelor F-35 în Polonia, Olanda demonstrează că este în continuare pregătită, alături de aliații săi, deoarece „granița estică a NATO este și granița noastră de securitate”, a continuat acesta.
„Suntem pregătiți și hotărâți să apărăm această frontieră împreună cu aliații noștri”, a continuat el. În timpul discuțiilor cu personalul militar olandez, ministrul a aflat mai multe despre doborârea dronelor rusești Sahed la începutul acestei luni.
Brekelmans a vorbit despre profesionalism și spiritul de echipă, deoarece nu numai piloții, ci și mecanicii și echipajele de la sol au făcut acest lucru posibil. „Întreaga echipă a făcut posibil acest efort istoric”, a evidențiat ministrul olandez al Apărării.
Avioanele de vânătoare F-35 vor rămâne în Polonia până la 1 decembrie, pentru a contribui la protejarea teritoriului NATO.
Piloții olandezi au participat deja de mai multe ori la acțiuni militare, inclusiv la o operațiune în care au folosit arme pentru a doborî drone rusești.
În septembrie, Polonia s-a confruntat la începutul cu un roi de drone, patru dintre cele 19 fiind doborâte de forțele aliate.
Și România a căzut pradă acestor tactici ale Moscovei, o dronă a Kremlinului invadând spațiul aerian al țării noastre.
NATO va „proteja fiecare centimetru din teritoriul alianței noastre – niciun stat membru nu va fi lăsat singur să facă față acestor amenințări”, a dat asigurări zilele trecute, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, după ce Alianța a anunțat lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
De asemenea, Uniunea Europeană a propus construirea unui „zid european al dronelor”. Propunerea, care cuprinde și un Eastern Flank Watch, a fost anunțată de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene.
REPUBLICA MOLDOVA
R. Moldova își propune să semneze în 2028 tratatul de aderare la UE, afirmă președintele Parlamentului după o întâlnire cu premierul Bolojan
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a efectuat miercuri o vizită la București, unde s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, la trei zile după victoria detașată a partidului pro-european PAS la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.
Oficialul de la Chișinău a subliniat sprijinul constant și necondiționat pe care România îl acordă Republicii Moldova și a anunțat că relațiile bilaterale vor fi ridicate, în următorii ani, la „un nivel fără precedent”.
„Mi-am exprimat recunoștința pentru sprijinul constant pe care ni-l oferă necondiționat România și am convenit ca în următorii ani să ducem relațiile noastre la un nivel fără precedent, în special pe infrastructură, energie și schimb de capital. Sunt proiecte concrete care vor aduce dezvoltare economică și bunăstare pe ambele maluri ale Prutului”, a declarat Grosu, într-o postare pe Facebook.
Totodată, președintele Parlamentului de la Chișinău a reiterat angajamentul ferm pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, subliniind că România rămâne unul dintre cei mai importanți susținători ai acestui parcurs.
„România este unul dintre cei mai mari susținători ai parcursului european al Republicii Moldova. Ne propunem ca în 2028 să semnăm tratatul de aderare la UE pentru ca să fim cât mai curând împreună în marea familie europeană”, a afirmat Igor Grosu.
Potrivit unui comunicat emis și de Guvernul României, Bolojan și Grosu au discutat despre situația politică din Republica Moldova după recentele alegeri parlamentare, în urma cărora Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană, a obținut victoria.
“Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe domnul Grosu pentru rezultatul obținut și pentru sprijinul popular acordat parcursului european al Republicii Moldova. În cadrul întâlnirii, oficialii au abordat și teme privind continuarea și extinderea proiectelor de conectivitate și cooperare transfrontalieră, intensificarea relațiilor economice bilaterale, precum și sprijinul ferm al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru aderarea acesteia la Uniunea Europeană”, a transmis Palatul Victoria.
