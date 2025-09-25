Marco Rubio a discutat cu Serghei Lavrov și a îndemnat Moscova să facă „pași concreți” pentru soluționarea durabilă a războiului din Ucraina

Secretarul de stat american, Marco Rubio, s-a întâlnit miercuri cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. În cadrul discuțiilor, Rubio a reiterat apelul președintelui Donald Trump de a opri crimele și a subliniat necesitatea ca Moscova să facă pași concreți pentru o soluționare durabilă a războiului din Ucraina, informează Departamentul de Stat al SUA într-un comunicat.

Marco Rubio a avertizat marți, la reuniunea ministerială a Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei, că războiul declanșat de Rusia trebuie să se încheie prin negocieri și a subliniat că, în lipsa unui interes real pentru pace, SUA și președintele Donald Trump vor impune sancțiuni și costuri suplimentare pentru continuarea agresiunii.

„Președintele este un om foarte răbdător, este foarte angajat în promovarea păcii, dar răbdarea lui nu este infinită. Așa cum a spus în repetate rânduri, are la dispoziție opțiunea de a impune costuri economice suplimentare Federației Ruse, dacă va fi necesar, pentru a pune capăt acestui conflict”, a declarat Rubio.

Citiți și: „Cina Transatlantică 2025”. Rubio subliniază importanța diplomației pentru a pune capăt războiului din Ucraina și necesitatea de a contracara „influența malignă a Chinei”

Întrevederea dintre cei doi survine la o zi după o surprinzătoare schimbare de poziție a președintelui american Donald Trump, care, contrar a ceea ce a afirmat până în prezent, a sugerat că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, scrie Agerpres.

Mai devreme miercuri, în discursul susținut la tribuna ONU, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a manifestat satisfacția față de schimbarea radicală de poziție a președintelui american Donald Trump după o discuție avută marți cu acesta la New York.

Donald Trump a declarat marți, la New York, că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și NATO, are capacitatea de a recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia de la începutul invaziei din 2022 și a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”, într-o ironie la adresa Moscovei și a președintelui Vladimir Putin cu care nu a reușit să ajungă la nicio înțelegere privind războiul din Ucraina.

Pe fondul slabei perspective de încetare a focului în Ucraina, Trump a avertizat că „în cazul în care Rusia nu este pregătită să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună un nou val de tarife puternice.” El a cerut Europei să „se alăture” SUA prin „adoptarea exact a acelorași măsuri”.