Marco Rubio anunță o amplă reformă a Departamentului de Stat: Vom elimina birocrația ”tentaculară”

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a anunțat o amplă reformă a Departamentului de Stat ce se va concentra pe eliminarea birocrației „tentaculare” și pe promovarea intereselor naționale fundamentale ale SUA în politica externă.

„În forma sa actuală, Departamentul este umflat, birocratic și incapabil să își îndeplinească misiunea diplomatică esențială în această nouă eră a concurenței dintre marile puteri. În ultimii 15 ani, amprenta Departamentului a cunoscut o creștere fără precedent, iar costurile au crescut vertiginos. Dar, departe de a vedea o rentabilitate a investițiilor, contribuabilii au văzut o diplomație mai puțin eficace și eficientă. Birocrația tentaculară a creat un sistem mai dependent de ideologia politică radicală decât de promovarea intereselor naționale fundamentale ale Americii”, a transmis secretarul de stat american, Marco Rubio, într-un comunicat oficial.

Astfel, Departamentul de Stat urmează să își reducă personalul cu 15%, închizând și consolidând mai mult de 100 de birouri și agenții din întreaga lume, potrivit DW.

Today is the day. Under @POTUS’ leadership and at my direction, we are reversing decades of bloat and bureaucracy at the State Department.

These sweeping changes will empower our talented diplomats to put America and Americans first. pic.twitter.com/CGWz3JrYwu

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 22, 2025