Marco Rubio avertizează că extinderea suveranității israeliene în Cisiordania ar putea amenința armistițiul din Gaza
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a avertizat miercuri că proiectele de lege adoptate în Knesset, care vizează extinderea suveranității israeliene în Cisiordania, riscă să amenințe armistițiul din Gaza, relatează AFP, preluat de Agerpres.
„Cred că președintele (american Donald Trump) s-a asigurat că acesta nu este ceva ce putem susține în acest moment”, a declarat Rubio reporterilor înainte de plecarea sa spre Israel, unde este așteptat joi. Oficialul american a adăugat că o asemenea inițiativă ar „amenința” armistițiul și ar fi „contraproductivă”.
Parlamentul israelian a aprobat miercuri începerea procesului legislativ privind extinderea suveranității asupra Cisiordaniei ocupate, în timpul unei vizite efectuate în Israel de vicepreședintele american J.D. Vance.
Președintele Donald Trump, un susținător declarat al Israelului în războiul împotriva mișcării islamiste palestiniene Hamas, s-a opus însă oricărei forme de anexare a Cisiordaniei — o idee promovată de partidele de extremă dreapta din coaliția israeliană.
În luna august, Israelul a aprobat un proiect major pentru construirea a 3.400 de unități locative în Cisiordania, plan criticat de ONU și de mai mulți lideri internaționali.
„Aceasta este o democrație, vor vota”, a spus Rubio. „Dar acum, credem că ar putea fi contraproductiv”, a adăugat el.
Întrebat despre violențele tot mai frecvente comise de coloniștii israelieni extremiști împotriva palestinienilor din Cisiordania, șeful diplomației americane a declarat că Washingtonul este îngrijorat „de orice amenință să destabilizeze roadele eforturilor noastre”.
Vizita lui Marco Rubio în Israel are loc la o zi după cea a vicepreședintelui J.D. Vance, care s-a declarat optimist în privința menținerii acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas.
Armistițiul, intrat în vigoare pe 10 octombrie și bazat pe un plan al președintelui Donald Trump, părea să fie în pericol duminică, după noi violențe în Gaza și schimburi de acuzații între cele două părți.
„Vor exista amenințări în fiecare zi, dar cred că suntem înainte de termen în ceea ce privește implementarea, iar faptul că am reușit să depășim acest weekend este un semn bun”, a declarat Rubio.
Într-o întâlnire cu Mark Rutte la Casa Albă, Donald Trump a acuzat Spania că nu este un „jucător de echipă” în NATO: „Toți ceilalți sunt 100% dedicați”
Președintele american Donald Trump a acuzat miercuri Spania că nu este un „jucător de echipă” pentru că reprezintă excepția în ceea ce privește angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare, la fel ca restul membrilor NATO, informează EFE, potrivit Agerpres.
Într-o intervenţie în Biroul Oval alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat într-o vizită surpriză în SUA, Trump a declarat că şeful Alianţei nord-atlantice „va trebui să discute cu Spania”, dar şi-a exprimat încrederea că sporirea angajamentului Spaniei este ceva ce Rutte „poate rezolva cu uşurinţă”.
Trump a făcut din nou referire la acordul încheiat între NATO şi Spania vara trecută, în urma summitului Alianţei, de a aloca maximum 2,1% din PIB bugetului armatei şi de a avea flexibilitate în îndeplinirea angajamentului de 5%, pentru care Trump a insistat.
Președintele american a afirmat că are „o relaţie excelentă cu ţările NATO”, după ce acestea au convenit în iunie să crească cheltuielile de apărare de la 2% la 5% până în 2030, „cu excepţia Spaniei”.
„Toţi ceilalţi sunt 100% dedicaţi”, a adăugat Trump, numind acordul de creştere a cheltuielilor pentru apărare în cadrul NATO „o concesie uriaşă”.
Săptămâna trecută, Donald Trump a lansat un avertisment dur la adresa Spaniei, amenințând cu impunerea unor tarife vamale ca răspuns la cheltuielile sale insuficiente pentru apărare. Liderul de la Casa Albă a calificat refuzul Madridului de a respecta criteriile NATO drept „incredibil de lipsit de respect”.
La rândul său, Mark Rutte a declarat miercuri la Washington că, în opinia sa, Spania nu poate îndeplini obiectivele de capabilitate impuse de alianţă investind mai puţin de 3,5% din PIB, aşa cum a propus Madridul.
„Spania s-a angajat să îndeplinească obiectivele de capabilitate. Ei spun ‘putem face asta cu un procent sub 3,5%’. Le-am spus că nu pot şi vom şti în curând cine are dreptate”, le-a declarat Rutte reporterilor în faţa Casei Albe.
Secretarul general al NATO a adăugat că s-a întâlnit „în mai multe rânduri” cu premierul spaniol Pedro Sanchez, despre care a spus că îl cunoaşte bine.
Spania susţine că poate îndeplini obiectivele de capabilitate stabilite de alianţă investind doar 2,1% din PIB – sub pragul de 3,5% considerat minim la reuniunea de la Haga – iar NATO a acceptat formula, deşi insistă că va revizui periodic aceste angajamente.
Citiți și: Spania merită să fie “dată afară din NATO”, apreciază Trump: Nu au nicio scuză să nu crească cheltuielile militare
În iunie, țările NATO s-au angajat în cursul unui summit la Haga să își crească substanțial cheltuielile militare, o „mare victorie” revendicată de Donald Trump.
Liderii celor 32 de state membre ale NATO, reuniți la Haga, pe coasta vestică a Mării Nordului, au reafirmat angajamentul pentru articolul 5 din Tratatul NATO potrivit căruia un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor și au stabilit că „se angajează să investească anual 5% din PIB în apărare (…) până în 2035” pe fondul provocărilor profunde la adresa securității, în special “amenințarea pe termen lung reprezentată de Rusia la adresa securității euro-atlantice”.
Declarația finală adoptată de Donald Trump, Emmanuel Macron, Nicușor Dan, Keir Starmer, Friedrich Merz și ceilalți lideri euro-atlantici arată că aliații sunt de acord că acest angajament de 5% va cuprinde două categorii esențiale de investiții în apărare, respectiv cel puțin 3,5% din PIB anual, pe baza definiției convenite a cheltuielilor de apărare ale NATO până în 2035 și până la 1,5 % din PIB anual pentru protejarea infrastructurii critice și a rețelelor, pentru a asigura pregătirea și reziliența civilă, pentru a stimula inovarea și pentru a consolida baza industrială de apărare.
Din cauza “refuzului lui Putin de a pune capăt unui război absurd”, Trump lovește Rusia cu primele sale sancțiuni împotriva giganților petrolieri “care finanțează mașinăria de război a Kremlinului”
Administrația Trump a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
Statele Unite au inclus pe lista neagră companiile Rosneft și Lukoil și au emis alte sancțiuni, deoarece Rusia nu a demonstrat un angajament serios față de procesul de pace, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un comunicat. El a îndemnat Rusia să „oprească uciderile” și a cerut un armistițiu imediat.
Departamentul Trezoreriei Statelor Unite, prin intermediul Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), a impus miercuri noi sancțiuni ca urmare a lipsei de angajament serios a Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina, se arată în comunicatul instituției.
Măsurile adoptate astăzi sporesc presiunea asupra sectorului energetic al Rusiei și reduc capacitatea Kremlinului de a genera venituri pentru mașina sa de război și de a sprijini o economie slăbită. Statele Unite vor continua să pledeze pentru o rezolvare pașnică a conflictului, iar o pace durabilă depinde în întregime de disponibilitatea Rusiei de a negocia cu bună-credință. Trezoreria va continua să utilizeze instrumentele aflate la dispoziția sa pentru a sprijini un proces de pace.
„Acum este momentul să se pună capăt uciderilor și să se instituie un armistițiu imediat”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.
„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război absurd, Trezoreria sancționează cele două mai mari companii petroliere ale Rusiei, care finanțează mașina de război a Kremlinului. Trezoreria este pregătită să ia măsuri suplimentare, dacă va fi necesar, pentru a sprijini eforturile președintelui Trump de a pune capăt încă unui război. Încurajăm aliații noștri să ni se alăture și să respecte aceste sancțiuni”, a continuat el.
Măsura vizează cele două mai mari companii petroliere ale Rusiei – Societatea pe Acțiuni Deschisă Rosneft Oil Company (Rosneft) și Lukoil OAO (Lukoil) – care sunt acum desemnate. Rosneft este o companie energetică integrată pe verticală, specializată în explorarea, extracția, producția, rafinarea, transportul și vânzarea de petrol, gaze naturale și produse petroliere. Lukoil desfășoară activități de explorare, producție, rafinare, marketing și distribuție de petrol și gaze atât în Rusia, cât și la nivel internațional.
Rosneft și Lukoil sunt desemnate în temeiul Ordinului Executiv 14024 pentru că operează sau au operat în sectorul energetic al economiei Federației Ruse.
De asemenea, OFAC desemnează mai multe filiale ale Rosneft și Lukoil din Rusia, lista completă fiind disponibilă în Anexa 1 de mai jos. Toate entitățile deținute în proporție de 50% sau mai mult, direct sau indirect, de Rosneft și Lukoil sunt blocate în temeiul Ordinului Executiv 14024, chiar dacă nu sunt desemnate individual de către OFAC.
Măsura vine la mai puțin de o săptămână după ce președintele Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta, în Ungaria, și a declarat că liderul rus este pregătit pentru pace. Ulterior, Casa Albă a anunțat că planurile pentru o astfel de reuniune nu mai există în viitorul apropiat.
“Nu vreau să am o întâlnire irosită. Nu vreau să pierd timpul, așa că voi vedea ce se întâmplă”, a explicat liderul american.
Întrebat, în timpul unei întâlniri în Biroul Oval cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, ce s-a schimbat, Trump a fost succint: „Am simțit pur și simplu că a venit momentul”, a spus el, adăugând că încă crede că Putin dorește pacea.
Noile sancțiuni americane reprezintă totuși o schimbare semnificativă de direcție. Până acum, administrația Trump nu actualizase sancțiunile impuse în timpul administrației Biden și nici nu emisese altele noi împotriva Rusiei.
Zelenski afirmă că apelul lui Trump de a îngheța actualele linii ale frontului este „un compromis bun”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că apelul președintelui american Donald Trump ca Ucraina și Rusia să se oprească la actualele linii ale frontului reprezintă „un compromis bun”, relatează The Guardian.
Totuși, Zelenski, aflat într-o vizită în țările nordice, a spus că se îndoiește că președintele rus Vladimir Putin ar susține o astfel de propunere.
„Trump a propus să rămânem unde suntem și să începem discuțiile. Cred că a fost un compromis bun, dar nu sunt sigur că Putin îl va susține — și i-am spus asta președintelui american”, a declarat liderul de la Kiev.
Declarațiile vin în contextul în care Casa Albă a declarat marți că întâlnirea planificată la Budapesta, anunțată de Trump săptămâna trecută după convorbirea telefonică de două ore cu Putin, nu mai este în plan după ce secretarul de stat Marco Rubio a discutat luni cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.
În contrast cu informațiile de la Washington, premierul ungar Viktor Orban a afirmat miercuri că pregătirile pentru o întâlnire Trump–Putin la Budapesta „sunt încă în desfășurare”.
Trump a spus că va accepta o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin doar dacă se poate aștepta „un summit productiv”, însă a evitat să confirme relatările din presa americană potrivit cărora întâlnirea planificată de la Budapesta ar fi fost suspendată sau amânată.
Volodimir Zelenski a sosit miercuri în Norvegia și se va deplasa în aceeași zi în Suedia, urmând ca săptămâna aceasta el să ajungă de asemenea la Bruxelles și Londra, a anunțat pentru AFP un important responsabil ucrainean, potrivit Agerpres.
Zelenski a sosit miercuri dimineața la Oslo pentru o întrevedere cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, a anunțat la rândul său guvernul norvegian. Cei doi s-au întâlnit în partea militară a aeroportului internațional din Oslo, Gardemoen, potrivit imaginilor difuzate de canalul public norvegian NRK.
În Suedia, Zelenski se va întâlni cu premierul Ulf Kristersson în orașul Linkoping, sediul grupului de apărare Saab care produce avioane de vânătoare Gripen, sisteme de arme și submarine.
Joi, Zelenski va participa la un summit al liderilor Uniunii Europene la Bruxelles, în timpul căruia cele 27 de state membre speră să ajungă la un acord asupra sprijinului financiar acordat Ucrainei, invadată de Rusia la începutul lui 2022.
