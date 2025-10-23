Marco Rubio avertizează că extinderea suveranității israeliene în Cisiordania ar putea amenința armistițiul din Gaza

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a avertizat miercuri că proiectele de lege adoptate în Knesset, care vizează extinderea suveranității israeliene în Cisiordania, riscă să amenințe armistițiul din Gaza, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Cred că președintele (american Donald Trump) s-a asigurat că acesta nu este ceva ce putem susține în acest moment”, a declarat Rubio reporterilor înainte de plecarea sa spre Israel, unde este așteptat joi. Oficialul american a adăugat că o asemenea inițiativă ar „amenința” armistițiul și ar fi „contraproductivă”.

Parlamentul israelian a aprobat miercuri începerea procesului legislativ privind extinderea suveranității asupra Cisiordaniei ocupate, în timpul unei vizite efectuate în Israel de vicepreședintele american J.D. Vance.

Președintele Donald Trump, un susținător declarat al Israelului în războiul împotriva mișcării islamiste palestiniene Hamas, s-a opus însă oricărei forme de anexare a Cisiordaniei — o idee promovată de partidele de extremă dreapta din coaliția israeliană.

În luna august, Israelul a aprobat un proiect major pentru construirea a 3.400 de unități locative în Cisiordania, plan criticat de ONU și de mai mulți lideri internaționali.

„Aceasta este o democrație, vor vota”, a spus Rubio. „Dar acum, credem că ar putea fi contraproductiv”, a adăugat el.

Întrebat despre violențele tot mai frecvente comise de coloniștii israelieni extremiști împotriva palestinienilor din Cisiordania, șeful diplomației americane a declarat că Washingtonul este îngrijorat „de orice amenință să destabilizeze roadele eforturilor noastre”.

Vizita lui Marco Rubio în Israel are loc la o zi după cea a vicepreședintelui J.D. Vance, care s-a declarat optimist în privința menținerii acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas.

Armistițiul, intrat în vigoare pe 10 octombrie și bazat pe un plan al președintelui Donald Trump, părea să fie în pericol duminică, după noi violențe în Gaza și schimburi de acuzații între cele două părți.

„Vor exista amenințări în fiecare zi, dar cred că suntem înainte de termen în ceea ce privește implementarea, iar faptul că am reușit să depășim acest weekend este un semn bun”, a declarat Rubio.