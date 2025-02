Marco Rubio boicotează summit-ul G20, amplificând tensiunile diplomatice dintre SUA și Africa de Sud

Uniunea Europeană este pregătită să discute cu Statele Unite despre reducerea tarifului său de 10% pentru automobile, ca parte a unei negocieri mai ample care vizează evitarea unui război comercial transatlantic, a declarat comisarul european pentru comerț și securitate economică, responsabil pentru relații interinstituționale și transparență, informează Politico Europe.

”Acest lucru ar fi ceva ce suntem pregătiți să discutăm”, a declarat comisarul european pentru comerț, Maroš Sefcovic, la un eveniment găzduit de American Enterprise Institute, un think tank de centru-dreapta cu sediul în Washington, D.C., chiar înainte de a se întâlni cu oficiali de vârf ai administrației Trump.

El l-a citat pe Henry Ford, fondator al industriei americane de automobile, pentru a arăta deschiderea UE de a sta la masa discuțiilor cu SUA.

”Henry Ford spunea: <<A ne uni forțele este un început, a rămâne uniți este un progres, a lucra împreună este un succes>>. Aceste cuvinte au o rezonanță și mai puternică astăzi”, a menționat oficialul european.

