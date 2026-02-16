SUA
Marco Rubio califică raportul privind otrăvirea lui Navalnîi drept „îngrijorător”: Nu avem niciun motiv să punem la îndoială concluzia la care au ajuns cinci țări europene
Concluziile a cinci guverne europene potrivit cărora criticul Kremlinului Alexei Navalnîi a fost otrăvit sunt „îngrijorătoare”, a declarat duminică secretarul de stat american Marco Rubio, informează Politico Europe.
Franța, Germania, Țările de Jos, Suedia și Regatul Unit au declarat sâmbătă că Rusia l-a otrăvit pe Navalnîi cu o toxină provenită de la o broască otrăvitoare, ceea ce a dus la moartea sa într-o colonie penală în urmă cu doi ani. Moscova a respins acuzația.
„Suntem, evident, la curent cu raportul. Este un raport îngrijorător. Suntem la curent cu cazul domnului Navalnîi și, cu siguranță… nu avem niciun motiv să-l punem la îndoială”, a declarat Rubio reporterilor la o conferință de presă în Slovacia duminică, potrivit agenției de știri Reuters.
Întrebat de ce SUA nu s-au alăturat celor cinci țări în emiterea unei declarații, Rubio a răspuns: „Acele țări au ajuns la această concluzie. Ele au coordonat acest lucru. … Asta nu înseamnă că nu suntem de acord cu rezultatul”.
Opozantul rus Aleksei Navalnîi a încetat din viață în 2024. în închisoarea arctică unde executa o pedeapsă de 19 ani de închisoare. Moartea sa a determinat UE să impună măsuri restrictive împotriva a 33 de persoane și a două entități legate de moartea subită, într-o colonie penitenciară strictă, a politicianului rus de opoziție.
În plus, imediat după decesul acestuia, Consiliul a instituit un nou cadru pentru măsuri restrictive împotriva celor responsabili de încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Rusia.
Duminică, Rubio a început o vizită de două zile în Slovacia și Ungaria, cu scopul de a consolida relațiile cu două țări din UE care se ciocnesc frecvent cu Bruxelles și ai căror lideri sunt apropiați de președintele american Donald Trump. Rubio s-a întâlnit cu premierul slovac Robert Fico, care l-a vizitat pe Trump în Florida luna trecută.
Rubio intenționează să se întâlnească luni cu premierul ungar Viktor Orbán, care se confruntă cu alegeri în aprilie.
Ungaria și SUA semnează un acord privind cooperarea nucleară civilă. Orban și Rubio evocă începutul unei „noi epoci de aur” în relațiile bilaterale
Premierul ungar Viktor Orban l-a primit luni, la Budapesta, pe secretarul de stat american Marco Rubio, într-un moment pe care ambii lideri l-au descris drept începutul unei „noi epoci de aur” în relațiile dintre Ungaria și Statele Unite. În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au semnat un acord privind cooperarea nucleară civilă dintre cele două țări, informează The Guardian.
„O nouă epocă de aur s-a instalat în relațiile dintre Statele Unite și Ungaria. Nu-mi amintesc – deși sunt prezent în politică de peste 30 de ani – când au mai fost relațiile dintre cele două națiuni la un nivel atât de ridicat, atât de echilibrate și atât de prietenoase. Prin urmare, îi mulțumesc din inimă președintelui Trump”, a declarat Orban, în cadrul unei conferințe de presă comune cu secretarul de stat american.
Viktor Orban a declarat că, din ianuarie anul trecut, au fost „decise” 17 „investiții” americane în Ungaria, un record pentru ultimele decenii, potrivit acestuia, adăugând că este recunoscător pentru faptul că cetățenii ungari pot călători în Statele Unite fără viză.
Referitor la războiul din Ucraina, Orban a declarat că Ungaria va „continua să sprijine eforturile de pace” conduse de Statele Unite pentru a pune capăt conflictului. El a adăugat că țara sa „rămâne pregătită” să ofere Budapesta drept loc de desfășurare pentru un eventual summit de pace, dacă acest lucru va fi posibil.
„Dacă Donald Trump ar fi fost președintele Statelor Unite, acest război nu ar fi izbucnit. Iar dacă nu ar fi președinte acum, nici măcar nu am avea o șansă să punem capăt războiului prin pace”, le-a spus el jurnaliștilor.
WATCH: Secretary Rubio Participates in a Signing Ceremony and Joint Press Availability in Budapest, Hungary https://t.co/MhUsa95Erb
— Department of State (@StateDept) February 16, 2026
La rândul său, Marco Rubio a reluat ideea lui Viktor Orban privind „epoca de aur”, afirmând că relația dintre Statele Unite și Ungaria este „cât se poate de strânsă”. Șeful diplomației americane a subliniat că apropierea dintre cele două țări nu este doar una retorică, ci se reflectă în acțiuni concrete și în acorduri semnate între cele două părți.
„Relația dintre Statele Unite și Ungaria este cât se poate de strânsă. Și nu este strânsă doar la nivel retoric, ci și în acțiuni și fapte concrete. Cred că o dovadă în acest sens este acordul pe care tocmai l-am semnat, care se bazează pe întâlnirea istorică pe care am avut-o în noiembrie la Casa Albă. Sperăm că acordul semnat astăzi va fi urmat de multe altele în anii care vor veni”, a precizat Rubio.
Rubio a respins percepțiile potrivit cărora Ungaria ar fi izolată pe scena internațională, indicând faptul că firme americane investesc în această țară datorită „conducerii puternice” care, potrivit lui, promovează un mediu favorabil afacerilor.
Secretarul de stat american a evidențiat în special sectorul energetic drept un domeniu-cheie în care cele două țări pot coopera.
De asemenea, Marco Rubio a declarat că relația personală dintre Donald Trump și Viktor Orban stă la baza legăturilor strânse dintre Statele Unite și Ungaria.
„Intrăm în această epocă de aur a relațiilor dintre țările noastre nu doar datorită alinierii dintre popoarele noastre. Ci și datorită relației pe care o aveți cu președintele Statelor Unite. Nu cred că este un mister — și nu ar trebui să fie un mister pentru nimeni de aici — ce simte președintele față de dumneavoastră, cum a interacționat cu dumneavoastră în primul său mandat și cum, acum, în al doilea mandat, această relație a devenit și mai strânsă”, a spus Rubio.
Totodată, Marco Rubio a declarat că Donald Trump își dorește ca premierul naționalist Viktor Orban să aibă succes în alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie.
„Vă pot spune cu certitudine că președintele Trump este profund atașat succesului dumneavoastră, pentru că succesul dumneavoastră este succesul nostru, datorită relației pe care o avem aici, în Europa Centrală”, a adăugat Rubio.
În urmă cu o săptămână, Donald Trump a publicat pe platforma Truth Social un mesaj amplu de susținere pentru Viktor Orbán, pe care îl descrie drept „un lider cu adevărat puternic și influent”, anunțând că îi acordă din nou „susținerea completă și totală” pentru realegerea în funcția de prim-ministru.
Ungaria s-a aflat în dezacord cu alte state occidentale din cauza menținerii relațiilor premierului Viktor Orban cu Rusia și a refuzului de a trimite arme Ucrainei. Luna trecută, țările UE și-au dat acordul final pentru interzicerea, până la sfârșitul anului 2027, a importurilor de gaze din Rusia, atât prin conducte, cât și sub formă de gaze naturale lichefiate (GNL), măsură la care s-au opus Slovacia și Ungaria.
Înaintea întrevederii cu premierul ungar Viktor Orban, secretarul de stat american Marco Rubio s-a întâlnit, luni dimineață, la Budapesta, cu ministrul ungar de externe Péter Szijjártó. Oficialul ungar a declarat că Budapesta va menține, cu sprijinul Statelor Unite, reducerea costurilor la utilități și va susține prin toate mijloacele eforturile de pace conduse de Washington.
Înainte de a ajunge la Budapesta, șeful diplomației americane s-a aflat la Bratislava, unde a avut o întrevedere cu premierul slovac Robert Fico și a declarat că Statele Unite nu își doresc ca Europa să fie un vasal, ci un partener.
În discursul susținut la Conferința de Securitate, Marco Rubio a pledat pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale de către Statele Unite împreună cu Europa.
Într-o referire la speculațiile privind o posibilă ruptură transatlantică, Rubio a transmis un mesaj de liniștire.
„Nu căutăm să ne separăm, ci să revitalizăm o veche prietenie și să reînnoim cea mai mare civilizație din istoria umanității”, a declarat el.
Ungaria menține reducerea prețurilor la utilități cu sprijinul SUA și susține eforturile americane de pace „prin toate mijloacele” de care dispune, afirmă Szijjártó după întâlnirea cu Rubio
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, l-a primit luni dimineață, la Budapesta, pe secretarul de stat american Marco Rubio și a declarat că Ungaria va menține, cu sprijinul Statelor Unite, reducerea costurilor la utilități și va susține prin toate mijloacele eforturile de pace americane.
„De două ori la Washington, acum pentru prima dată la Budapesta: o nouă epocă de aur în relațiile maghiaro-americane. Cu sprijinul american, menținem reducerile prețurilor la utilități și susținem eforturile americane de pace prin toate mijloacele de care dispunem. Îi urăm bun venit secretarului de stat american Marco Rubio la Budapesta”, a scris Szijjártó, pe Facebook.
Înainte de a ajunge la Budapesta, șeful diplomației americane s-a aflat la Bratislava, unde a avut o întrevedere cu premierul slovac Robert Fico și a declarat că Statele Unite nu își doresc ca Europa să fie un vasal, ci un partener.
Tot la Bratislava, Rubio a declarat că raportul potrivit căruia cinci țări europene susțin că opozantul rus Alexei Navalnîi ar fi fost otrăvit este „îngrijorător”. Franța, Germania, Țările de Jos, Suedia și Regatul Unit au declarat sâmbătă că Rusia l-a otrăvit pe Navalnîi cu o toxină provenită de la o broască otrăvitoare, ceea ce a dus la moartea sa într-o colonie penală în urmă cu doi ani. Moscova a respins acuzația.
În discursul susținut la Conferința de Securitate, Marco Rubio a pledat pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale de către Statele Unite împreună cu Europa.
Într-o referire la speculațiile privind o posibilă ruptură transatlantică, Rubio a transmis un mesaj de liniștire.
„Nu căutăm să ne separăm, ci să revitalizăm o veche prietenie și să reînnoim cea mai mare civilizație din istoria umanității”, a declarat el.
Duminică, Rubio a început o vizită de două zile în Slovacia și Ungaria, menită să consolideze relațiile cu două state membre ale UE care intră frecvent în divergențe cu Bruxelles-ul și ai căror lideri sunt considerați apropiați ai președintelui american Donald Trump. Luni, șeful diplomației americane urmează să se întâlnească și cu premierul ungar Viktor Orbán, aflat în pragul alegerilor programate pentru aprilie.
„Nu va mai fi business as usual” în relația cu SUA, afirmă premierul Letoniei: O Europă mai bine înarmată și mai hotărâtă va câștiga mai mult respect
Europa trebuie să devină o putere geopolitică care să comunice în mod „direct și clar” cu SUA, în contextul în care aceasta încearcă să restabilească relațiile transatlantice, a declarat prim-ministrul leton Evika Siliņa, potrivit Politico Europe.
În urma amenințărilor președintelui american Donald Trump privind anexarea Groenlandei, „nu cred că relația va mai funcționa în logica de business as usual”, a spus Siliņa într-un interviu acordat în marja Conferinței de Securitate de la München.
„Când ne-am arătat unitatea în sprijinul Groenlandei și al Danemarcei, cred că (relația) s-a schimbat puțin. Trebuie să fim luați în serios ca state europene unite”, a adăugat ea.
Declarațiile reflectă un consens tot mai larg la nivel european potrivit căruia episodul Groenlanda — cel mai grav dintr-o lungă serie de dispute între aliați declanșate de Trump de la revenirea sa la Casa Albă — a pus o presiune fără precedent asupra relațiilor transatlantice.
În discursul susținut la Conferința de Securitate, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a pledat pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale de către Statele Unite împreună cu Europa.
Într-o referire la speculațiile privind o posibilă ruptură transatlantică, Rubio a transmis un mesaj de liniștire.
„Nu căutăm să ne separăm, ci să revitalizăm o veche prietenie și să reînnoim cea mai mare civilizație din istoria umanității”, a declarat el.
Mulți europeni au primit cu prudență comentariile lui Rubio, subliniind că fundamentele ideologice ale administrației Trump nu s-au schimbat. Siliņa a afirmat că acesta a arătat că „Europa și SUA sunt unite pentru un viitor mai puternic, mai sigur și mai prosper”, dar a adăugat că „lumea este diferită acum”.
Asta înseamnă că ambele părți trebuie să stabilească regulile privind „modul în care Europa va trata cu SUA și SUA cu Europa”, a adăugat ea.
Dacă Europa dorește să devină mai hotărâtă, acest lucru înseamnă regândirea procedurilor împovărătoare care impun ca toate cele 27 de state membre, adesea divizate, să ajungă la un consens.
Schimbarea este deja în curs. Săptămâna trecută, liderii UE au convenit că statele pot forma grupuri mai restrânse, alcătuite din țări cu viziuni similare, pentru a accelera procesul legislativ și a reduce impactul amenințărilor cu veto din partea unor state precum Ungaria, care au blocat ajutorul pentru Ucraina și eforturile de cooperare în domeniul apărării.
„Europa însăși se schimbă, iar procesul nostru decizional probabil se va schimba și el”, a declarat Siliņa.
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a propus înființarea unui Consiliu European de Securitate, după modelul ONU, care să permită adoptarea rapidă a deciziilor în situații de criză, în special dacă UE va decide să creeze o „forță de reacție rapidă” militară.
Numind propunerea o „idee cu adevărat rezonabilă”, Siliņa a adăugat: „De ce să nu înființăm un Consiliu de Securitate?”
Politiciana de centru-dreapta a mai declarat că este deschisă participării la discuții preliminare privind un posibil descurajator nuclear european — o idee care câștigă teren în mai multe capitale ale UE, pe fondul incertitudinilor legate de angajamentul SUA de a proteja continentul prin umbrela sa nucleară.
„Dacă ținem cont de angajamentele noastre anterioare, atunci de ce nu?”, a spus ea.
O Europă mai bine înarmată și mai hotărâtă va câștiga, de asemenea, mai mult respect, a adăugat Siliņa.
„În relația cu SUA, vom fi pregătiți să oferim un răspuns poate într-un mod mai direct și mai clar”, a afirmat ea. „Vom dansa acest tango, dar poate că va avea câteva mișcări noi.”
