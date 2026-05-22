Marco Rubio califică summitul NATO de la Ankara drept unul „dintre cele mai importante din istoria” Alianței. „Dezamăgirea” lui Trump față de NATO privind războiul din Iran ar urma să fie discutată 

Secretarul de stat american Marco Rubio a descris summitul de la Ankara, care va avea loc în luna iulie, drept unul „dintre cele mai importate din istoria” Alianței și a dezvăluit că președintele american Donald Trump va ridica problema dezamăgirii sale față de NATO în ceea ce privește răspunsul aliat la operațiunile SUA din Orientul Mijlociu. Rubio a avut o scurtă declarație de presă alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, înainte de reuniunea ministerială găzduită pentru prima dată de Suedia, informează .

„Această problemă va trebui abordată, dar nu va fi rezolvată sau discutată astăzi. Este o chestiune care trebuie discutată la nivel de lideri”, a menționat secretarul de stat american după ce, cu o zi în urmă, din nou Spania pentru că nu a permis Statelor Unite să folosească bazele americane de pe teritoriul său pentru operațiuni desfășurate împotriva Iranului și a ridicat din nou semne de întrebare cu privire la beneficiile apartenenței SUA la Alianță.

El s-a referit și la anunțul SUA privind dislocarea a încă 5000 de militari americani în Polonia, arătând că Statele Unite își asumă în continuare „angajamente la nivel mondial pe care trebuie să le îndeplinească în ceea ce privește desfășurarea forțelor noastre, iar acest lucru ne obligă în permanență să reevaluăm locurile în care ne amplasăm trupele”.

Marco Rubio a ținut să clarifice că „nu este vorba de o măsură punitivă” la adresa Europe, ci „doar de un proces continuu, care exista și înainte”.

Secretarul de stat american a făcut trimitere și la stadiul negocierilor cu Teheranul, despre care a spus că s-au înregistrat „unele progrese minore”.

„Nu vreau să exagerez, dar s-au înregistrat câteva mișcări, iar asta e un lucru bun. Elementele fundamentale rămân neschimbate. Iranul nu poate avea niciodată o armă nucleară, pur și simplu nu se poate”, a subliniat Rubio.

Într-o referire la Strâmtoarea Ormuz, oficialul american a explicat că „Iranul încearcă să creeze un sistem de taxare”, mai exact „încearcă să convingă Omanul să se alăture acestui sistem de taxare într-o cale navigabilă internațională”.

El a anunțat că SUA lucrează la un proiect de rezoluție a ONU împreună cu Bahrain, cu „cel mai mare număr de co-sponsori dintre toate rezoluțiile prezentate vreodată în fața Consiliului de Securitate”.

„Din păcate, câteva țări din Consiliul de Securitate se gândesc să o respingă prin veto. Ar fi regretabil. Facem tot ce putem, totuși, pentru a ajunge la un consens global necesar pentru a împiedica acest lucru și încercăm să folosim Națiunile Unite. Să vedem dacă Națiunile Unite mai funcționează”, a continuat Rubio, afirmând că „aproape toate țările” reprezentate în cadrul NATO au semnat ca co-sponsori și speră că și cele câteva rămase „o vor face în curând”.

Summitul NATO de la Ankara se anunță a fi unul tensionat în lumina declarațiilor susținute de secretarul de stat american.

Deranjat de declarațiile cancelarului german Friedrich Merz la adresa administrației Trump, conform cărora Washingtonul este umilit de regimul de la Teheran, Pentagonul a anunțat că va retrage cel puțin 5000 de militari din Germania, plănuind o reducere a prezenței militare americane și în Italia și Spania.

Spania a refuzat avioanelor militare americane accesul la bazele sale aeriene, din cauza opoziției sale față de războiul cu Iranul.

Răspunsul Statelor Unite a luat forma amenințărilor. Pe lângă retragerea de trupe amintită mai sus, Washingtonul a avertizat cu un embargo comercial și a sugerat suspendarea țării iberice din NATO.

Nici Italia nu a scăpat de reacțiile furibunde ale lui Donald Trump. Acesta s-a arătat dezamăgit de refuzul Romei de a implica țara în războiul din Iran, în toată această gâlceavă căzând victimă și Papa Leon al XIV-lea, care și-a exprimat poziția anti-război.