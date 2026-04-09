Marco Rubio, convorbire telefonică cu Oana Țoiu: SUA mulțumesc României pentru “sprijinul rapid și decisiv acordat operațiunilor Statelor Unite în Orientul Mijlociu”

Rubio a vorbit cu Țoiu “pentru a mulțumi României pentru faptul că este un partener de încredere, oferind sprijin rapid și decisiv pentru operațiunile Statelor Unite care vizează promovarea securității în Orientul Mijlociu”, potrivit unui comunicat oficial al Departamentului de Stat.

În cadrul convorbirii, cei doi oficiali au trecut în revistă și perspectivele de aprofundare a cooperării bilaterale în mai multe domenii cheie.

“Secretarul de stat și ministrul de externe au analizat, de asemenea, oportunitățile de extindere a cooperării bilaterale în domenii precum apărarea, energia, tehnologiile emergente și mineralele critice, inclusiv proiecte de gaze offshore și energie nucleară civilă”.

Discuția telefonică Rubio – Țoiu a avut loc la o zi distanță după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că președintele Donald Trump a fost „clar dezamăgit” de faptul că aliații Statelor Unite au refuzat să se alăture războiului împotriva Iranului.

Afirmațiile lui Rutte au venit în urma unei întâlniri cu ușile închise desfășurate miercuri la Washington cu liderul de la Casa Albă, una considerată crucială pe fondul temerilor că Trump ar putea forța ruperea Alianței Nord-Atlantice și decuplarea SUA de la această arhitectură de securitate euro-atlantică.

„Mi-a spus clar ce părere are despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni. Este o imagine nuanțată”, a declarat Rutte într-un interviu pentru CNN, refuzând să răspundă la întrebări specifice despre dacă Trump și-a exprimat dorința de a părăsi NATO.

„Am putut, de asemenea, să subliniez faptul că marea majoritate a țărilor europene s-au arătat cooperante în ceea ce privește bazele militare, logistica, survolul teritoriului și respectarea angajamentelor asumate”, a adăugat secretarul general al Alianței, una dintre țările care au furnizat un astfel de sprijin fiind și România.

La București, Consiliul Suprem de Apărare a Țării condus de președintele Nicușor Dan și Parlamentul au parcurs în aceeași zi solicitarea Statelor Unite de dislocare temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. După analiza din CSAT, Parlamentul a aprobat scrisoarea președintelui Nicușor Dan pentru dislocarea acestor echipamente și forțe.

Trump s-a arătat de asemenea nemulțumit de faptul că aliații NATO, precum Spania și Franța, au interzis sau au restricționat utilizarea spațiului lor aerian sau a facilităților militare comune de către SUA în războiul cu Iranul. Acestea și alte state, inclusiv România, au fost însă de acord să contribuie la o coaliție internațională pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz după încheierea conflictului.