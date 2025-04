Ministrul de externe al Poloniei a profitat miercuri de un discurs anual în fața Parlamentului de la Varșovia pentru a transmite un mesaj dur liderilor ruși, în contextul în care războiul continuă în Ucraina vecină, întrebându-se retoric: “Nu aveți destul pământ?”.

Radek Sikorski a descris situația dificilă cu care se confruntă Polonia, având în vedere războiul de la graniță și amenințarea extinderii acestuia, exprimându-și îngrijorarea față de “dezintegrarea” unității occidentale, relatează Associated Press.

Polonia, aflată pe flancul estic al NATO, este unul dintre cei mai fermi susținători ai Kievului, iar Sikorski a folosit discursul său pentru a critica dur Rusia.

El a spus, adresându-se liderilor ruși: “Nu aveți destul pământ? Unsprezece fusuri orare și tot nu e suficient? Ocupați-vă de o mai bună guvernare a ceea ce se află în interiorul granițelor voastre, în conformitate cu dreptul internațional”.

Sikorski a recomandat Rusiei ca în loc să viseze dacă poate cuceri din nou Varșovia, mai bine să se gândească dacă poate păstra “Hai Shen Wai” (denumirea chinezească pentru Vladivostok)”.

Orașul Vladivostok, un important port militar rusesc, este situat la aproximativ 45 de kilometri de granița China-Rusia și la 134 de kilometri de granița Coreea de Nord-Rusia. Orașul a fost cedat de China Rusiei ca urmare a Tratatului de la Aigun din 1858 și a Tratatului de la Beijing din 1860, iar în 2005 Beijingul și Moscova au ratificat un acord care a pus capăt mai mult de trei secole și jumătate de luptă pentru acest teritoriu. Cu toate acestea, Beijing-ul consideră că istoria orașului Hai Shen Wai precedă anul 1860, când a fost anexat de Imperiul Rus.

“Vremurile s-au schimbat”, a mai subliniat ministrul polonez de externe, transmițând un mesaj “pentru patronii domnului Dughin”: “Nu veți mai conduce niciodată aici. Nici în Kiev, nici în Vilnius, nici în Riga, nici în Tallinn, nici în Chișinău”.

