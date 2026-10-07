Marco Rubio, la Atena: Grecia este un aliat indispensabil al NATO. Într-o perioadă de instabilitate globală, avem nevoie de ”parteneri-pilon”

Secretarul de stat american, Marco Rubio, efectuează prima sa vizită oficială în Grecia, în perioada 6-7 octombrie, în contextul celei de-a șasea runde a Dialogului Strategic SUA-Grecia. Într-o conferință comună de presă, alături de ministrul afacerilor externe elen, Giorgos Gerapetritis, Marco Rubio a reiterat importanța „alianței istorice” dintre Grecia și Statele Unite, apreciind rolul statului elen ca partener „indispensabil” al NATO.

„Într-o perioadă marcată de turbulențe și instabilitate globală extraordinare, avem nevoie de parteneri-pilon, ancorați într-o istorie comună. Acesta este rolul pe care Grecia l-a avut pentru Statele Unite și, sper, rolul pe care Statele Unite l-au avut pentru Grecia și pe care vom continua să îl avem unii pentru ceilalți. Grecia este un partener indispensabil al NATO, un aliat indispensabil al NATO. Este un pilon al stabilității în această regiune, un pilon al prezenței Statelor Unite în această regiune și un pilon al modului în care ne protejăm interesele naționale, precum și interesele Greciei în regiune”, a precizat înaltul oficial american în declarațiile din timpul conferinței de presă.

Aceasta a anunțat că Grecia se alătură programului de parteneriat al Biroului Gărzii Naționale a SUA [State Partnership Program], în parteneriat cu Garda Națională din statul său natal, Florida: „Este o nouă etapă importantă în aprofundarea relației noastre în domeniul apărării.”

Potrivit secretarului de stat american, extinderea Coridorului Vertical de Gaze a consolidat poziția Greciei ca hub energetic sigur și a facilitat creșterea exporturilor americane de GNL către Europa: „Este un lucru pe care vom continua să îl dezvoltăm.”

„Suntem profund îndatorați Greciei antice pentru rolul pe care l-a avut în modelarea nu doar a țării noastre, ci, sincer vorbind, a civilizației noastre. Suntem, așadar, aici astăzi pentru a ne aminti trecutul, deoarece acesta reprezintă fundamentul pe care este construită relația noastră, dar și pentru a ne concentra asupra viitorului, deoarece există lucruri extraordinare pe care le putem realiza împreună”, a conchis Marco Rubio.