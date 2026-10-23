Marco Rubio și Mark Rutte au discutat despre securitatea Mării Negre, în contextul escaladării incidentelor pe coastele României și Bulgariei

Secretarul de stat american Marco Rubio și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat joi despre securitatea Mării Negre, eforturile de negociere a unui acord între Rusia și Ucraina și pregătirile pentru reuniunea miniștrilor de externe ai Alianței din decembrie, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA.

Discuția are loc într-un context de intensificare a incidentelor de securitate din Marea Neagră, unde nave comerciale au fost lovite de drone pe coastele Bulgariei și în apele teritoriale ale României, iar spațiul aerian al României a fost încălcat.

„Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat astăzi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cei doi au abordat securitatea Mării Negre, eforturile în curs pentru negocierea unui acord între Rusia și Ucraina, precum și pregătirile pentru reuniunea miniștrilor de externe ai NATO din luna decembrie”, se arată în comunicatul difuzat de Departamentul de Stat.

Convorbirea dintre cei doi oficiali are loc după o serie de incidente maritime grave în regiune, inclusiv atacuri cu drone asupra unor nave comerciale în apropierea apelor teritoriale ale României. Potrivit autorităților române, aceste evoluții au amplificat amenințările la adresa libertății de navigație și a infrastructurii critice.

În acest context, Consiliul Suprem de Apărare a Țării convocat de președintele Nicușor Dan s-a reunit joi, context în care a subliniat că securitatea Mării Negre reprezintă o componentă esențială a securității naționale și euroatlantice.

Membrii CSAT au discutat despre consolidarea capacităților de supraveghere maritimă, combaterea minelor marine și intervenția împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național.

Totodată, România urmărește intensificarea coordonării în cadrul NATO pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic.

Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie, convocată la inițiativa României, a vizat amenințările din regiunea Mării Negre și măsurile de răspuns ale Alianței. Bucureștiul susține, de asemenea, operaționalizarea Hub-ului de securitate maritimă la Marea Neagră, în cadrul abordării strategice a Uniunii Europene, precum și consolidarea cooperării cu ceilalți aliați riverani.

Citiți și Nicușor Dan pledează, în presa din SUA, pentru menținerea prezenței militare americane: România își va asuma responsabilități și costuri mai mari

În paralel, președintele Nicușor Dan a pledat pentru consolidarea relației strategice dintre România și Statele Unite, argumentând că prezența militară americană pe teritoriul României contribuie la descurajarea Rusiei și la securitatea întregului flanc estic al NATO.

Șeful statului a transmis că România este pregătită să investească în continuare în capabilități și infrastructură militară și să își asume responsabilități suplimentare pentru ca o prezență americană consolidată în sectorul românesc al Mării Negre să devină mai utilă strategic și mai puțin costisitoare.

Securitatea Mării Negre a fost abordată și în discuțiile premierului român Luca Niculescu cu omologul bulgar Rumen Radev, cei doi subliniind necesitatea coordonării bilaterale și a cooperării cu Turcia pentru asigurarea securității navigației. Convorbirea dintre Marco Rubio și Mark Rutte precedă reuniunea miniștrilor de externe ai NATO din decembrie, în cadrul căreia securitatea regională și evoluțiile războiului din Ucraina se numără printre temele de interes ale Alianței.